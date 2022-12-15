https://sputniknews.com.tr/20221215/avrupa-merkez-bankasi-faiz-yukseltmeyi-yavaslatti-50-baz-puan-artisla-2008den-beri-en-yuksek-duzey-1064633045.html

Avrupa Merkez Bankası faiz yükseltmeyi yavaşlattı: 50 baz puan artışla 2008'den beri en yüksek düzey

Avrupa Merkez Bankası faiz yükseltmeyi yavaşlattı: 50 baz puan artışla 2008'den beri en yüksek düzey

Rusya yaptırımlarının körüklediği enerji krizi nedeniyle girilen yüksek enflasyon döngüsünün bir nebze yavaşlaması, faiz oranlarına yansıdı. Avrupa Merkez... 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T17:03+0300

2022-12-15T17:03+0300

2022-12-15T17:29+0300

ekonomi

avrupa merkez bankası (ecb)

avrupa merkez bankası (amb)

faiz

faiz artırımı

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101379/70/1013797047_0:112:1064:711_1920x0_80_0_0_a2f9fc625843832180b49811a0fe8de5.jpg

Rekor faiz artırım hızını biraz yavaşlatan ECB, dün ABD Merkez Bankası konumundaki Fed'in yaptığı gibi politika faizini 50 baz puan artırdı. Bugün İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası da enflasyonla mücadele için faiz artırma düzeylerini 50 baz puanla sınırlama yoluna gitti. Ardından gelen ECB açıklamasında, refinansman faizinin yüzde 2.50'ye, mevduat faizinin yüzde 2'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2.75'e yükseltildiği duyuruldu. Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.ECB, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde 75'er baz puan artırmıştı. Alınan son kararla birlikte ECB, arka arkaya 4'üncü defa faiz artışı gerçekleştirdi.Açıklamada enflasyon görünümü önemli ölçüde yukarı yönlü revize edildiğinden daha fazla faiz artışı beklendiği, enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarının istikrarlı hızda önemli ölçüde artması gerektiği belirtildi: "Yönetim Konseyi bugün faiz oranlarını artırmaya karar verdi ve enflasyonun hala çok yüksek olması ve çok uzun süre yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması beklendiği için faiz oranlarını önemli ölçüde artırmayı bekliyor."Batılı Merkez Bankalarının yükselen tüketici fiyatlarına karşı faiz artırma kampanyası, enflasyon acı veren yüksek seviyelerden küçük düşüşler kaydettiği için biraz yavaşladı. Euro para biriminin kullanıldığı Euro Bölgesi'ndeki 19 ülkede ortalama enflasyon, ekimdeki yüzde 10.6'dan kasımda yüzde 10'a inerek Haziran 2021'den bu yana ilk düşüşünü gerçekleştirdi.Ancak enflasyonun henüz son on yılın en yüksek seviyesinden çıkmadığını belirten yetkililer, insanların cüzdanlarını yıkan enerji, gıda ve konut fiyatlarındaki artışlarla mücadele için faizlerin daha da artırılacağını vurguladı.ECB yetkilileri, yüksek enerji fiyatlarının Avrupa'da resesyon tehdidi oluşturması nedeniyle enflasyon hızının zirveye ulaştığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.ECB açıklamasında, para politikasının normalleşme prensiplerinin de tartışıldığına dikkat çekilerek, 2023'ün mart ayından itibaren varlık alım programı (APP) portföyünün ölçülü ve öngörülebilir bir hızda düşürüleceği belirtildi.ECB'nin vadesi gelen varlıklara yapılan bütün anapara ödemelerini yeniden yatırıma çevirmeyeceği, yavaşlamanın 2023'ün ikinci çeyreği bitimine kadar ayda ortalama 15 milyar euro olacağı, sonraki dönemdeki hızının ileride belirleneceği kaydedilen açıklamada, ECB'nin şubat ayındaki toplantısında APP varlıklarını azaltmak için ayrıntılı parametreleri duyuracağı aktarıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa merkez bankası (ecb), avrupa merkez bankası (amb), faiz, faiz artırımı, enflasyon