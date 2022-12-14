https://sputniknews.com.tr/20221214/fed-politika-faizini-50-baz-puan-artirdi--1064598589.html
Fed faiz oranını 50 baz puan artırdı
Fed faiz oranını 50 baz puan artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T22:05+0300
2022-12-14T22:05+0300
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ekonomi
fed
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faiz
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Fed, politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4.25-4.50 aralığına yükseltti.
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Fed faiz oranını 50 baz puan artırdı
22:05 14.12.2022 (güncellendi: 22:13 14.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı.
Fed, politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4.25-4.50 aralığına yükseltti.