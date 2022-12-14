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https://sputniknews.com.tr/20221214/fed-politika-faizini-50-baz-puan-artirdi--1064598589.html
Fed faiz oranını 50 baz puan artırdı
Fed faiz oranını 50 baz puan artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T22:05+0300
2022-12-14T22:13+0300
ekonomi
fed
fed faiz kararı
faiz
faiz oranı
artış
abd
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Fed, politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4.25-4.50 aralığına yükseltti.
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fed, fed faiz kararı, faiz, faiz oranı, artış, abd
fed, fed faiz kararı, faiz, faiz oranı, artış, abd

Fed faiz oranını 50 baz puan artırdı

22:05 14.12.2022 (güncellendi: 22:13 14.12.2022)
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ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırma kararı aldı.
Fed, politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4.25-4.50 aralığına yükseltti.
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