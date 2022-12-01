https://sputniknews.com.tr/20221201/fed-baskanindan-faiz-artis-hizi-yavaslayabilir-mesaji-1064029257.html
Fed Başkanı'ndan 'faiz artış hızı yavaşlayabilir' mesajı
Fed Başkanı'ndan 'faiz artış hızı yavaşlayabilir' mesajı
Fed Başkanı Powell aralıkta faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini söyleyerek, "Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen enflasyonun yavaşladığına... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T00:40+0300
2022-12-01T00:40+0300
2022-12-01T00:42+0300
ekonomi
abd
enflasyon
fed
abd merkez bankası (fed)
jerome powell
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini belirterek, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir” dedi.Powell, düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nce düzenlenen Ekonomik Görünüm, Enflasyon ve İş Gücü Piyasası" başlıklı toplantıda konuştu.'Ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var'Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemediklerini vurgulayan Powell, "Ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Ekonomiye ilişkin bazı verilerin enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağına işaret ettiğini anlatan Powell, "Yine de fiyat istikrarını tekrar sağlamak için uzun bir yolumuz var. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen, enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik" dedi.Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir" diye konuştu.Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221103/fed-baskani-powell-faiz-artirimlarina-ara-vermeyi-dusunmek-icin-cok-erken-1063004112.html
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abd, enflasyon, fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell
abd, enflasyon, fed, abd merkez bankası (fed), jerome powell
Fed Başkanı'ndan 'faiz artış hızı yavaşlayabilir' mesajı
00:40 01.12.2022 (güncellendi: 00:42 01.12.2022) Abone ol
Fed Başkanı Powell aralıkta faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini söyleyerek, "Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini belirterek, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir” dedi.
Powell, düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nce düzenlenen Ekonomik Görünüm, Enflasyon ve İş Gücü Piyasası" başlıklı toplantıda konuştu.
'Ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var'
Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemediklerini vurgulayan Powell, "Ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Ekonomiye ilişkin bazı verilerin enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağına işaret ettiğini anlatan Powell, "Yine de fiyat istikrarını tekrar sağlamak için uzun bir yolumuz var. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen, enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik" dedi.
'Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir'
Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir" diye konuştu.
Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli" değerlendirmesinde bulundu.