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Norveç ve İsviçre de faiz artırdı
Norveç ve İsviçre de faiz artırdı
Norveç ve İsviçre Merkez Bankaları enflasyonu dizginlemek için 2022'nin son toplantılarında faiz artışına gitti. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T16:18+0300
2022-12-15T16:18+0300
dünya
ekonomi
norveç
isviçre
faiz
faiz artırımı
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Norveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75'e çekti. Böylece faiz 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.Bloomberg HT'nin haberine göre, ekonomistler tarafından ekonomide beklenmeyen bir gelişme olmazsa seneye politika faizinin yüzde 3 civarında olacağı ifade edildi.Haziran'da 20 yılın en büyük faiz artışı yapılmasının ardından ülkede enflasyon 35 yılın zirvesinden gerilemeye başladı.İsviçre Merkez Bankası da artan enflasyonist baskılar nedeniyle politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1'e yükseltti. Banka böylece bu sene 3. kez faiz artırdı. Ülkede enflasyon Ağustos'ta 3.5 ile 30 yılın zirvesine çıkmış, geçen ay yüzde 3'e gerilemişti. Banka Haziran ayında 15 yıl sonra ilk kez negatif olan faizi eksi yüzde 0.75'ten eksi yüzde 0.25'e çekmiş, Eylül'de de 75 baz puan artırarak pozitif bölgeye yükseltmişti.Fed de dün faiz artışını yavaşlatarak 50 baz puan artırım yapmıştı.
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ekonomi, norveç, isviçre, faiz, faiz artırımı
ekonomi, norveç, isviçre, faiz, faiz artırımı

Norveç ve İsviçre de faiz artırdı

16:18 15.12.2022
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dolar, piyasa, grafik - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
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Norveç ve İsviçre Merkez Bankaları enflasyonu dizginlemek için 2022'nin son toplantılarında faiz artışına gitti.
Norveç Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75'e çekti. Böylece faiz 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, ekonomistler tarafından ekonomide beklenmeyen bir gelişme olmazsa seneye politika faizinin yüzde 3 civarında olacağı ifade edildi.
Haziran'da 20 yılın en büyük faiz artışı yapılmasının ardından ülkede enflasyon 35 yılın zirvesinden gerilemeye başladı.
İsviçre Merkez Bankası da artan enflasyonist baskılar nedeniyle politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1'e yükseltti. Banka böylece bu sene 3. kez faiz artırdı. Ülkede enflasyon Ağustos'ta 3.5 ile 30 yılın zirvesine çıkmış, geçen ay yüzde 3'e gerilemişti. Banka Haziran ayında 15 yıl sonra ilk kez negatif olan faizi eksi yüzde 0.75'ten eksi yüzde 0.25'e çekmiş, Eylül'de de 75 baz puan artırarak pozitif bölgeye yükseltmişti.
Fed de dün faiz artışını yavaşlatarak 50 baz puan artırım yapmıştı.
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