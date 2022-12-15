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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221215/finlandiyada-enflasyon-40-yilin-zirvesinde-1064610211.html
Finlandiya'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
Finlandiya'da enflasyon 40 yılın zirvesinde
Finlandiya'da yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 9.1'e yükseldi. Ülkenin istatistik kurumu, raporunda rakamın 1983'te kaydedilen yüzde 9.2'den bu yana en... 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T09:46+0300
2022-12-15T09:46+0300
avrupa'da enerji krizi
enflasyon
finlandiya
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Finlandiya'da elektrik maliyetleri ve ortalama mortgage oranındaki artış nedeniyle tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1.2 arttı.Finlandiya İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre elektrik maliyetleri aylık bazda yüzde 18 ve geçen yıla göre yüzde 66 yükseldi.Bu arada ortalama mortgage oranı yüzde 96 artarak 2021'e göre neredeyse ikiye katlandı.Motorin fiyatındaki artış ve tüketici kredilerindeki yüksek faiz oranları da enflasyona katkıda bulundu. Ayrıca gıda ve alkolsüz içecek fiyatları geçen yılın kasım ayına göre ortalama yüzde 16 arttı.Finlandiya Merkez Ticaret Odası baş ekonomisti Jukka Appelqvist, açıklanan rakamların endişe verici olduğunu belirterek, "Finlandiya'da enflasyon kasımda Euro Bölgesi ortalamasında olduğu gibi düşmedi, hızlanarak yüzde 9.1'e çıktı" ifadelerini kullandı.Ülkede yıllık enflasyon, kasım ayında 1983'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 9.1'e ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221212/avusturyada-enerji-krizi-fiyatlar-iki-kattan-fazla-artis-gosterdi-1064477588.html
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enflasyon, finlandiya
enflasyon, finlandiya

Finlandiya'da enflasyon 40 yılın zirvesinde

09:46 15.12.2022
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© İHA
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Finlandiya'da yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 9.1'e yükseldi. Ülkenin istatistik kurumu, raporunda rakamın 1983'te kaydedilen yüzde 9.2'den bu yana en yüksek fiyat artış seviyesi olduğunu belirtti.
Finlandiya'da elektrik maliyetleri ve ortalama mortgage oranındaki artış nedeniyle tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1.2 arttı.
Finlandiya İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre elektrik maliyetleri aylık bazda yüzde 18 ve geçen yıla göre yüzde 66 yükseldi.
Bu arada ortalama mortgage oranı yüzde 96 artarak 2021'e göre neredeyse ikiye katlandı.
Motorin fiyatındaki artış ve tüketici kredilerindeki yüksek faiz oranları da enflasyona katkıda bulundu. Ayrıca gıda ve alkolsüz içecek fiyatları geçen yılın kasım ayına göre ortalama yüzde 16 arttı.
Finlandiya Merkez Ticaret Odası baş ekonomisti Jukka Appelqvist, açıklanan rakamların endişe verici olduğunu belirterek, "Finlandiya'da enflasyon kasımda Euro Bölgesi ortalamasında olduğu gibi düşmedi, hızlanarak yüzde 9.1'e çıktı" ifadelerini kullandı.
Ülkede yıllık enflasyon, kasım ayında 1983'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 9.1'e ulaştı.
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