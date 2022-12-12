https://sputniknews.com.tr/20221212/avusturyada-enerji-krizi-fiyatlar-iki-kattan-fazla-artis-gosterdi-1064477588.html

Avusturya'da enerji krizi: Fiyatlar iki kattan fazla arttı

Avusturya'da enerji krizi: Fiyatlar iki kattan fazla arttı

Avusturya Enerji Ajansı (AEA) tarafından Cuma günü yayınlanan bir raporda, ülkedeki doğal gaz fiyatlarının Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 119 oranında... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T13:35+0300

2022-12-12T13:35+0300

2022-12-12T13:57+0300

avrupa'da enerji krizi

avusturya

enerji krizi

benzin

doğalgaz

odun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103718/86/1037188627_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_e89d458afbc5f811ae79cfb153ccd42e.jpg

Kurumun hesapladığı enerji fiyat endeksi (EPI), Ekim ayında hanehalkı enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 50.2 arttığını gösterdi.AEA ayrıca enerji fiyatlarının Ekim ayında rekor seviyede kaldığını ve akaryakıtın yüzde 94.5, motorinin yüzde 48.6, merkezi ısıtmanın yüzde 61.5 ve elektrik fiyatlarının yüzde 24,8 artmasıyla enflasyonun ana itici gücü olduğunu söyledi. AEA'ya göre Avusturya'daki pek çok hane, enerji krizinin ortasında alternatif ısınma kaynakları ararken, odun peleti fiyatları Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 163 oranında arttı. Yakacak odunun artış oranı ise yüzde 81.7.Dizelin artık premium benzinden daha pahalı olduğunu da söyleyen AEA, hesaplamalarına göre, tipik bir 50 litrelik depoyu birinci sınıf benzinle doldurmanın maliyetinin Ekim ayında 85 euro olduğunu açıkladı. Bu oran, geçen yılın aynı ayına göre 20 euro daha yüksek. Bu arada, raporda, aynı miktardaki dizelin fiyatının Ekim ayında ortalama 100 Euro olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221211/avusturyali-siyasetci-yaptirimlarin-rusyaya-diz-cokturecegini-soyleyerek-insanlari-kandirdilar-1064448989.html

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avusturya, enerji krizi, benzin, doğalgaz, odun