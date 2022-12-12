https://sputniknews.com.tr/20221212/avusturyada-enerji-krizi-fiyatlar-iki-kattan-fazla-artis-gosterdi-1064477588.html
Avusturya'da enerji krizi: Fiyatlar iki kattan fazla arttı
Avusturya'da enerji krizi: Fiyatlar iki kattan fazla arttı
Avusturya Enerji Ajansı (AEA) tarafından Cuma günü yayınlanan bir raporda, ülkedeki doğal gaz fiyatlarının Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 119 oranında... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T13:35+0300
2022-12-12T13:35+0300
2022-12-12T13:57+0300
avrupa'da enerji krizi
avusturya
enerji krizi
benzin
doğalgaz
odun
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Kurumun hesapladığı enerji fiyat endeksi (EPI), Ekim ayında hanehalkı enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 50.2 arttığını gösterdi.AEA ayrıca enerji fiyatlarının Ekim ayında rekor seviyede kaldığını ve akaryakıtın yüzde 94.5, motorinin yüzde 48.6, merkezi ısıtmanın yüzde 61.5 ve elektrik fiyatlarının yüzde 24,8 artmasıyla enflasyonun ana itici gücü olduğunu söyledi. AEA'ya göre Avusturya'daki pek çok hane, enerji krizinin ortasında alternatif ısınma kaynakları ararken, odun peleti fiyatları Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 163 oranında arttı. Yakacak odunun artış oranı ise yüzde 81.7.Dizelin artık premium benzinden daha pahalı olduğunu da söyleyen AEA, hesaplamalarına göre, tipik bir 50 litrelik depoyu birinci sınıf benzinle doldurmanın maliyetinin Ekim ayında 85 euro olduğunu açıkladı. Bu oran, geçen yılın aynı ayına göre 20 euro daha yüksek. Bu arada, raporda, aynı miktardaki dizelin fiyatının Ekim ayında ortalama 100 Euro olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221211/avusturyali-siyasetci-yaptirimlarin-rusyaya-diz-cokturecegini-soyleyerek-insanlari-kandirdilar-1064448989.html
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avusturya, enerji krizi, benzin, doğalgaz, odun
avusturya, enerji krizi, benzin, doğalgaz, odun
Avusturya'da enerji krizi: Fiyatlar iki kattan fazla arttı
13:35 12.12.2022 (güncellendi: 13:57 12.12.2022) Abone ol
Avusturya Enerji Ajansı (AEA) tarafından Cuma günü yayınlanan bir raporda, ülkedeki doğal gaz fiyatlarının Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 119 oranında arttığı belirtildi.
Kurumun hesapladığı enerji fiyat endeksi (EPI), Ekim ayında hanehalkı enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 50.2 arttığını gösterdi.
AEA ayrıca enerji fiyatlarının Ekim ayında rekor seviyede kaldığını ve akaryakıtın yüzde 94.5, motorinin yüzde 48.6, merkezi ısıtmanın yüzde 61.5 ve elektrik fiyatlarının yüzde 24,8 artmasıyla enflasyonun ana itici gücü olduğunu söyledi.
AEA'ya göre Avusturya'daki pek çok hane, enerji krizinin ortasında alternatif ısınma kaynakları ararken, odun peleti fiyatları Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 163 oranında arttı. Yakacak odunun artış oranı ise yüzde 81.7.
Dizelin artık premium benzinden daha pahalı olduğunu da söyleyen AEA, hesaplamalarına göre, tipik bir 50 litrelik depoyu birinci sınıf benzinle doldurmanın maliyetinin Ekim ayında 85 euro olduğunu açıkladı. Bu oran, geçen yılın aynı ayına göre 20 euro daha yüksek.
Bu arada, raporda, aynı miktardaki dizelin fiyatının Ekim ayında ortalama 100 Euro olduğu belirtildi.