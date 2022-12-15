https://sputniknews.com.tr/20221215/ingiltere-faizi-14-yilin-zirvesine-yukseltti-1064628709.html

İngiltere faizi 14 yılın zirvesine yükseltti

İngiltere faizi 14 yılın zirvesine yükseltti

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3.50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-15T15:26+0300

2022-12-15T15:26+0300

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ekonomi

ingiltere merkez bankası

ingiltere

faiz

faiz artırımı

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını açıkladı. BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3.50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseltti.Böylece banka, bu yıl 8 toplantıda toplam 325 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi.BoE'nin 9 üyeli para politikası kurulunun 6 üyesi politika faizinin yüzde 3.5'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı ve fiyatlar ve ücretlerden kaynaklanan kalıcı enflasyon baskılarıyla mücadele etmek için 'politika faizinde daha fazla artış' gerekebileceğini belirtti.İngiltere'de ekimde yüzde 11.1 ile son 41 yılın zirvesine yükselen yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10.7'ye geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20221124/ingiltere-merkez-bankasi-basekonomistinden-faiz-mesaji-1063776544.html

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ingiltere merkez bankası, ingiltere, faiz, faiz artırımı