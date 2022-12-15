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https://sputniknews.com.tr/20221215/ingiltere-faizi-14-yilin-zirvesine-yukseltti-1064628709.html
İngiltere faizi 14 yılın zirvesine yükseltti
İngiltere faizi 14 yılın zirvesine yükseltti
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3.50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. 15.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-15T15:26+0300
2022-12-15T15:26+0300
ekonomi
ingiltere merkez bankası
ingiltere
faiz
faiz artırımı
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını açıkladı. BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3.50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseltti.Böylece banka, bu yıl 8 toplantıda toplam 325 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi.BoE'nin 9 üyeli para politikası kurulunun 6 üyesi politika faizinin yüzde 3.5'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı ve fiyatlar ve ücretlerden kaynaklanan kalıcı enflasyon baskılarıyla mücadele etmek için 'politika faizinde daha fazla artış' gerekebileceğini belirtti.İngiltere'de ekimde yüzde 11.1 ile son 41 yılın zirvesine yükselen yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10.7'ye geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20221124/ingiltere-merkez-bankasi-basekonomistinden-faiz-mesaji-1063776544.html
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ingiltere merkez bankası, ingiltere, faiz, faiz artırımı
ingiltere merkez bankası, ingiltere, faiz, faiz artırımı

İngiltere faizi 14 yılın zirvesine yükseltti

15:26 15.12.2022
© AFP 2022İngiltere Merkez Bankası
İngiltere Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022
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İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3.50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını açıkladı. BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3.50 ile Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye yükseltti.
Böylece banka, bu yıl 8 toplantıda toplam 325 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirdi.
BoE'nin 9 üyeli para politikası kurulunun 6 üyesi politika faizinin yüzde 3.5'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı ve fiyatlar ve ücretlerden kaynaklanan kalıcı enflasyon baskılarıyla mücadele etmek için 'politika faizinde daha fazla artış' gerekebileceğini belirtti.
İngiltere'de ekimde yüzde 11.1 ile son 41 yılın zirvesine yükselen yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10.7'ye geriledi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
EKONOMİ
İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti'nden faiz mesajı
24 Kasım, 00:43
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