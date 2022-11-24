https://sputniknews.com.tr/20221124/ingiltere-merkez-bankasi-basekonomistinden-faiz-mesaji-1063776544.html

İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti'nden faiz mesajı

İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti'nden faiz mesajı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill bankanın enflasyonist baskılarla mücadele etmek için daha fazla faiz artırması gerektiğini söyledi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

huw pill

enflasyon

faiz

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Pill Londra’da yapacağı bir sunum için hazırlanan konuşma metninde enflasyonist baskılara karşı yapılacak daha fazla şey olduğunu belirtti.BoE 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyonu dizginlemek için politika faizini yüzde 0.1’den yüzde 3’e yükseltmişti. Pill bu ayki 75 baz puanlık tarihi faiz artışından yana oy kullanan isimlerden biri olmuştu.Enerji fiyatları ve işgücü açığının enflasyondaki iki temel faktör olduğunu belirten Pill pandemi sonrasında işgücünde yaklaşık yarım milyonluk azalma olduğuna dikkat çekti. Pill işgücü piyasasındaki ve fiyatlama davranışlarındaki gelişmelerin kararlarında etkili olacağını belirtti.Pill ayrıca piyasada ay başında fiyatlandığı gibi faizin yüzde 5’in üzerine yükseleceğini düşünmediğini kaydetti.İngiltere’de enflasyon yüzde 11.1 ile bankanın yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Enflasyonun zirve yapmış olabileceği öngörülse de 2023 boyunca yüksek kalması bekleniyor.Piyasalarda bankanın Aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışıyla devam etmesi öngörülüyor.

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huw pill, enflasyon, faiz