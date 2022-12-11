https://sputniknews.com.tr/20221211/aya-uzay-araci-gonderen-ilk-arap-ulkesi-birlesik-arap-emirliklerinin-rasidi-yola-cikti-1064441072.html
Ay'a uzay aracı gönderen ilk Arap ülkesi: Birleşik Arap Emirlikleri'nin Raşid'i yola çıktı
Ay'a uzay aracı gönderen ilk Arap ülkesi: Birleşik Arap Emirlikleri'nin Raşid'i yola çıktı
Fas'ın Dünya Kupası'nda yarı finale kalan ilk Afrika ve Arap ülkesi unvanını almasının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Ay'a uzay aracı yollayan... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T13:40+0300
2022-12-11T13:40+0300
2022-12-11T13:42+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
japonya
abd
abd
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ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Falcon 9 roketi bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Ay misyonu için fırlatıldı. BAE'yi yöneten kraliyet hanedanının adının verildiği Raşid isimli gezgin, roketin taşıdığı Japon uzay aracı tarafından Ay'a bırakılacak. BAE'nin Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi'nden (MBRSC) Emirlik mühendisleri tarafından inşa edilen 10 kiloluk Raşid'in Ay'da 10 gün gezerek insanlar tarafından keşfedilmemiş bölgelerde keşif faaliyetleri yürütmesi amaçlanıyor.BAE'nin Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı, Savunma Bakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el-Mektum ve diğer devlet erkanı, hem BAE'nin hem Arapların bu ilk Ay misyonunun yola çıkışını canlı takip edip alkışlarla kutladı. Dubai Emiri'nin oğlu ve Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan el-Mektum da "Sonraki durağımız 384 bin 400km uzakta. Rashid'in Ay'ın yüzeyinde bir Arap izi bırakmasını dört gözle bekliyoruz. Rashid'ın fırlatılması ve uzayda BAE bayrağının dalgalandırılması için ekibe teşekkür ederiz @MBRSspaceCentre" mesajını paylaştı. Bu aynı zamanda Japonya'nın ve bir özel şirketin de ilk Ay misyonu olması açısından önem taşıyor.Japon girişimci şirketi ispace'in eseri olan HAKUTO-R uzay aracı, Ay'a inişi gerçekleştirip Rashid'i Ay yüzeyine bırakacak. 2.3 metre yüksekliğindeki aya iniş aracının adı Hakuto-R. Japonca beyaz tavşan anlamına geliyor. Asya folklorunda Ay'da beyaz tavşanların yaşadığına inanılıyor. Ancak bu 'beyaz tavşan', kaplumbağa hızında. NASA'nın geçen ay gönderdiği Orion kapsülü 5 günde Ay'a varmıştı. Ancak ispace şirketi, minimal yakıt kullanan Hakuto-R'nin Japonya'da tavşan yılına denk gelen Nisan 2023'te, yani 5 ay sonra Ay'ın görünen tarafına inmesinin beklendiğini söyledi.Hakuto-R, aynı zamanda Japon Uzay Kurumu'nun Ay'da tekerlekli bir robota dönüşecek olan portakal boyutunda küresini taşıyor.,Bu arada SpaceX'in Falcon 9 roketi de NASA'nın Lunar Flashlight uydusunu uzaya götürdü. 1966'da Sovyetler Birliği'nin Luna 9'undan başlayarak, bugüne dek yalnızca Rusya, ABD ve Çin aya 'yumuşak iniş' yaptı. Yine sadece ABD, Rusya ve Çin ay yüzeyine robot konuşlandırmayı başardı. Ve yalnızca ABD ay yüzeyine insan çıkardı. Bugün aynı zamanda 11 Aralık 1972'de Apollo 17'deki astronotlar Eugene Cernan ile Harrison Schmitt tarafından gerçekleştirilen Ay'a son insan inişinin 50. yıldönümü.O zaman henüz doğmamış olan ispace kurucusu ve CEO'su Takeshi Hakamada, NASA'nın Apollo misyonlarının uzay işlerinin en heyecanlı kısmını oluşturduğunu belirtti. "Ay ekonomisinin şafağındayız" diyen Hakamada "İlk görevimiz, Ay'ın potansiyelini açığa çıkarıp onu sağlam ve canlı bir ekonomik sisteme dönüştürmek için zemin hazırlayacak" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220919/baenin-hedefi-ayin-yuzeyine-kesif-araci-konuslandirmak-rasid-kasimda-firlatilacak-1061371537.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), japonya, abd, abd
birleşik arap emirlikleri (bae), japonya, abd, abd
Ay'a uzay aracı gönderen ilk Arap ülkesi: Birleşik Arap Emirlikleri'nin Raşid'i yola çıktı
13:40 11.12.2022 (güncellendi: 13:42 11.12.2022) Abone ol
Fas'ın Dünya Kupası'nda yarı finale kalan ilk Afrika ve Arap ülkesi unvanını almasının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Ay'a uzay aracı yollayan ilk Arap ülkesi oldu.
ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Falcon 9 roketi bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk Ay misyonu için fırlatıldı. BAE'yi yöneten kraliyet hanedanının adının verildiği Raşid isimli gezgin, roketin taşıdığı Japon uzay aracı tarafından Ay'a bırakılacak.
BAE'nin Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi'nden (MBRSC) Emirlik mühendisleri tarafından inşa edilen 10 kiloluk Raşid'in Ay'da 10 gün gezerek insanlar tarafından keşfedilmemiş bölgelerde keşif faaliyetleri yürütmesi amaçlanıyor.
BAE'nin Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı, Savunma Bakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el-Mektum ve diğer devlet erkanı, hem BAE'nin hem Arapların bu ilk Ay misyonunun yola çıkışını canlı takip edip alkışlarla kutladı. Dubai Emiri'nin oğlu ve Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan el-Mektum da "Sonraki durağımız 384 bin 400km uzakta. Rashid'in Ay'ın yüzeyinde bir Arap izi bırakmasını dört gözle bekliyoruz. Rashid'ın fırlatılması ve uzayda BAE bayrağının dalgalandırılması için ekibe teşekkür ederiz @MBRSspaceCentre" mesajını paylaştı.
Bu aynı zamanda Japonya'nın ve bir özel şirketin de ilk Ay misyonu olması açısından önem taşıyor.
Japon girişimci şirketi ispace'in eseri olan HAKUTO-R uzay aracı, Ay'a inişi gerçekleştirip Rashid'i Ay yüzeyine bırakacak.
2.3 metre yüksekliğindeki aya iniş aracının adı Hakuto-R. Japonca beyaz tavşan anlamına geliyor. Asya folklorunda Ay'da beyaz tavşanların yaşadığına inanılıyor.
Ancak bu 'beyaz tavşan', kaplumbağa hızında. NASA'nın geçen ay gönderdiği Orion kapsülü 5 günde Ay'a varmıştı. Ancak ispace şirketi, minimal yakıt kullanan Hakuto-R'nin Japonya'da tavşan yılına denk gelen Nisan 2023'te, yani 5 ay sonra Ay'ın görünen tarafına inmesinin beklendiğini söyledi.
Hakuto-R, aynı zamanda Japon Uzay Kurumu'nun Ay'da tekerlekli bir robota dönüşecek olan portakal boyutunda küresini taşıyor.,
Bu arada SpaceX'in Falcon 9 roketi de NASA'nın Lunar Flashlight uydusunu uzaya götürdü.
1966'da Sovyetler Birliği'nin Luna 9'undan başlayarak, bugüne dek yalnızca Rusya, ABD ve Çin aya 'yumuşak iniş' yaptı. Yine sadece ABD, Rusya ve Çin ay yüzeyine robot konuşlandırmayı başardı. Ve yalnızca ABD ay yüzeyine insan çıkardı. Bugün aynı zamanda 11 Aralık 1972'de Apollo 17'deki astronotlar Eugene Cernan ile Harrison Schmitt tarafından gerçekleştirilen Ay'a son insan inişinin 50. yıldönümü.
O zaman henüz doğmamış olan ispace kurucusu ve CEO'su Takeshi Hakamada, NASA'nın Apollo misyonlarının uzay işlerinin en heyecanlı kısmını oluşturduğunu belirtti. "Ay ekonomisinin şafağındayız" diyen Hakamada "İlk görevimiz, Ay'ın potansiyelini açığa çıkarıp onu sağlam ve canlı bir ekonomik sisteme dönüştürmek için zemin hazırlayacak" açıklamasını yaptı.