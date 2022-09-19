https://sputniknews.com.tr/20220919/baenin-hedefi-ayin-yuzeyine-kesif-araci-konuslandirmak-rasid-kasimda-firlatilacak-1061371537.html
BAE'nin hedefi Ay'ın yüzeyine keşif aracı konuşlandırmak: Raşid, kasımda fırlatılacak
BAE'nin hedefi Ay'ın yüzeyine keşif aracı konuşlandırmak: Raşid, kasımda fırlatılacak
Uzay araştırmalarında önemli bir oyuncu haline gelmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri, hanedanın adını taşıyan kaşif ile Ay'ın yüzeyine uzay aracı... 19.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-19T16:51+0300
2022-09-19T16:51+0300
2022-09-19T16:51+0300
yaşam
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Uzay Kurumu yetkililerinden Hamad el Marzuki, devletle bağlantılı The National gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi yöneten kraliyet hanedanının adını taşıyan Raşid isimli uzay keşif aracının 9-15 Kasım arası fırlatılacağını söyledi.ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 SpaceX roketiyle fırlatılacak Raşid, bir Japon uzay aracı tarafından Ay'a bırakılacak.Marzuki, "Keşif aracının testini bitirdik ve sonuçlardan memnunuz. Keşif aracı iniş aracına entegre edildi ve fırlatılmaya hazır" dedi. Ay misyonu, BAE'nin uzay araştırmaları alanında önemli bir oyuncu haline gelme stratejisinin bir parçası.Bugüne dek sadece süper güçler ABD, Rusya ve Çin, Ay yüzeyine uzay aracı konuşlandırmayı başardı. Raşid misyonu başarılı olursa, BAE ve Japonya da bu ülkelerin saflarına katılacak. Japonya, ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA') Artemis 1 misyonuyla da Ay'a küçük bir keşif aracı indirmeyi planlanıyor. Ancak Artemis 1'i ağustos sonu ve eylül başındaki fırlatma girişimleri teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi. Halihazırda bir BAE uydusu, kızıl gezegenin atmosferini incelemek için Mars'ın yörüngesinde dönüyor. BAE, Japon Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklık kurarak uyduyu Şubat 2021'de Mars'ın yörüngesine soktu.10 kilogram ağırlığındaki Raşid, iki yüksek çözünürlüklü kamera, bir mikroskobik kamera, bir termal görüntüleme kamerası, bir uzay sondası ve diğer cihazlardan oluşacak. Ay yüzeyini, Ay yüzeyindeki hareketliliği ve farklı yüzeylerin ay parçacıklarıyla nasıl etkileşime girdiğini inceleyecek.Planları arasında yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri elde etmek için Ortadoğu'nun en gelişmiş ticari uydusunu geliştirmek bulunan BAE'nin 2117 yılına kadar Mars'ta bir insan kolonisi inşa etmek gibi iddiaları hedefleri de var.
https://sputniknews.com.tr/20210209/birlesik-arap-emirlikleri-mars-yorungesine-uydu-yerlestiren-ilk-arap-ulkesi-oldu-1043771916.html
https://sputniknews.com.tr/20210209/birlesik-arap-emirlikleri-mars-yorungesine-uydu-yerlestiren-ilk-arap-ulkesi-oldu-1043771916.html
https://sputniknews.com.tr/20171208/bae-astronot-is-ilani-basvuru-1031319974.html
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birleşik arap emirlikleri (bae)
birleşik arap emirlikleri (bae)
BAE'nin hedefi Ay'ın yüzeyine keşif aracı konuşlandırmak: Raşid, kasımda fırlatılacak
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Uzay araştırmalarında önemli bir oyuncu haline gelmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri, hanedanın adını taşıyan kaşif ile Ay'ın yüzeyine uzay aracı konuşlandıran az sayıda ülke arasına katılmaya hazırlandığını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Uzay Kurumu yetkililerinden Hamad el Marzuki, devletle bağlantılı The National gazetesine verdiği demeçte, ülkeyi yöneten kraliyet hanedanının adını taşıyan Raşid isimli uzay keşif aracının 9-15 Kasım arası fırlatılacağını söyledi.
ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 SpaceX roketiyle fırlatılacak Raşid, bir Japon uzay aracı tarafından Ay'a bırakılacak.
Marzuki, "Keşif aracının testini bitirdik ve sonuçlardan memnunuz. Keşif aracı iniş aracına entegre edildi ve fırlatılmaya hazır" dedi.
Ay misyonu, BAE'nin uzay araştırmaları alanında önemli bir oyuncu haline gelme stratejisinin bir parçası.
Bugüne dek sadece süper güçler ABD, Rusya ve Çin, Ay yüzeyine uzay aracı konuşlandırmayı başardı. Raşid misyonu başarılı olursa, BAE ve Japonya da bu ülkelerin saflarına katılacak. Japonya, ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA') Artemis 1 misyonuyla da Ay'a küçük bir keşif aracı indirmeyi planlanıyor. Ancak Artemis 1'i ağustos sonu ve eylül başındaki fırlatma girişimleri teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi.
Halihazırda bir BAE uydusu, kızıl gezegenin atmosferini incelemek için Mars'ın yörüngesinde dönüyor. BAE, Japon Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklık kurarak uyduyu Şubat 2021'de Mars'ın yörüngesine soktu.
10 kilogram ağırlığındaki Raşid, iki yüksek çözünürlüklü kamera, bir mikroskobik kamera, bir termal görüntüleme kamerası, bir uzay sondası ve diğer cihazlardan oluşacak. Ay yüzeyini, Ay yüzeyindeki hareketliliği ve farklı yüzeylerin ay parçacıklarıyla nasıl etkileşime girdiğini inceleyecek.
Planları arasında yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri elde etmek için Ortadoğu'nun en gelişmiş ticari uydusunu geliştirmek bulunan BAE'nin 2117 yılına kadar Mars'ta bir insan kolonisi inşa etmek gibi iddiaları hedefleri de var.