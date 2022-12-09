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https://sputniknews.com.tr/20221209/spacex-roketiyle-uzaya-gidecek-olan-milyarder-maezawa-2023teki-ay-seyahatinin-yolcularini-duyurdu-1064368876.html
SpaceX roketiyle uzaya gidecek olan milyarder Maezawa, 2023'teki Ay seyahatinin yolcularını duyurdu
SpaceX roketiyle uzaya gidecek olan milyarder Maezawa, 2023'teki Ay seyahatinin yolcularını duyurdu
Japon milyarder Maezawa Yusaku, SpaceX roketiyle 2023'te çıkacağı özel Ay seyahatine katılacak 8 kişiyi duyurdu. 09.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-09T08:39+0300
2022-12-09T08:39+0300
yaşam
japonya
japonya uzay ajansı
uzay
spacex
ay
yusaku maezawa
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Maezawa, Twitter paylaşımında, 2023'te Ay'a düzenlenecek turistik "dearMoon" turunda kendisine eşlik edecek yolcuları açıkladı.Duyuruya göre, yaklaşık 1 milyon başvurunun geldiği tura katılacaklar arasında K-Pop sanatçısı Choi Seung Hyun ile ABD'li diskjokey Steve Aoki yer alıyor.Kabin ekibinde İrlandalı fotoğrafçı Rhainnon Adam, Hint aktör Dev Joshi, ABD'li video içerik üreticisi Tim Dod bulunuyor.İngiliz fotoğrafçı Karim Iliya, ABD'li film yapımcısı Brendan Hall, Çekyalı sanat direktörü Yemi Akinyemi Dele de ekipte yer alıyor.Duyuruya göre, turistik seyahatin yedek ekip üyeleri ise Japon dansçı Miyu ve ABD'li kar kayakçısı Kaitlyn Farrington olacak.Milyarder, Amerikan uzay mekiği üreticisi SpaceX roketiyle 2023'te gerçekleşecek Ay seyahatinin masraflarını üstlenecek.47 yaşındaki Japon Maezawa, geçen yılki seyahatiyle "Ay'a giden ilk Japon sivil" unvanını elde etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20181009/uzay-turisti-japon-milyarder-maezawa-1035584355.html
japonya
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japonya, japonya uzay ajansı, uzay, spacex, ay, yusaku maezawa
japonya, japonya uzay ajansı, uzay, spacex, ay, yusaku maezawa

SpaceX roketiyle uzaya gidecek olan milyarder Maezawa, 2023'teki Ay seyahatinin yolcularını duyurdu

08:39 09.12.2022
© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOVYusaku Maezawa
Yusaku Maezawa - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2022
© REUTERS / SHAMIL ZHUMATOV
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Japon milyarder Maezawa Yusaku, SpaceX roketiyle 2023'te çıkacağı özel Ay seyahatine katılacak 8 kişiyi duyurdu.
Maezawa, Twitter paylaşımında, 2023'te Ay'a düzenlenecek turistik "dearMoon" turunda kendisine eşlik edecek yolcuları açıkladı.
Duyuruya göre, yaklaşık 1 milyon başvurunun geldiği tura katılacaklar arasında K-Pop sanatçısı Choi Seung Hyun ile ABD'li diskjokey Steve Aoki yer alıyor.
Kabin ekibinde İrlandalı fotoğrafçı Rhainnon Adam, Hint aktör Dev Joshi, ABD'li video içerik üreticisi Tim Dod bulunuyor.
İngiliz fotoğrafçı Karim Iliya, ABD'li film yapımcısı Brendan Hall, Çekyalı sanat direktörü Yemi Akinyemi Dele de ekipte yer alıyor.
Duyuruya göre, turistik seyahatin yedek ekip üyeleri ise Japon dansçı Miyu ve ABD'li kar kayakçısı Kaitlyn Farrington olacak.
Milyarder, Amerikan uzay mekiği üreticisi SpaceX roketiyle 2023'te gerçekleşecek Ay seyahatinin masraflarını üstlenecek.
47 yaşındaki Japon Maezawa, geçen yılki seyahatiyle "Ay'a giden ilk Japon sivil" unvanını elde etmişti.
Yusaku Maezawa - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2018
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