https://sputniknews.com.tr/20221116/nasa-sayisiz-ertelemeden-sonra-nihayet-becerdi-ay-cevresine-uzay-araci-goturen-mega-roketi-atesledi-1063476913.html

NASA sayısız ertelemeden sonra nihayet becerdi: Ay çevresine uzay aracı götüren mega roketi ateşledi

NASA sayısız ertelemeden sonra nihayet becerdi: Ay çevresine uzay aracı götüren mega roketi ateşledi

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis I misyonu kapsamında 32 katlı Uzay Fırlatma Sistemi'ni (SLS) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T10:05+0300

2022-11-16T10:05+0300

2022-11-16T10:54+0300

yaşam

nasa

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Artemis misyonunun başlangıcına damgasını vuran ışık ve ses patlamasıyla Ay'a yolculuk için yapılmış en güçlü roketi fırlatan NASA, "Gidiyoruz" diye tweet attı."SLS roketi ile Orion uzay aracı ilk kez birlikte uçuyor. Artemis I, insanın Ay'ı keşfinde yeni bir sayfa açıyor" diye ekleyen NASA, ardından SLS roketinin görev zaman çizelgesinde ana motor kesintisine (MECO) ulaştığını ve RS-25 motorlarının kapanmasıyla ana aşamanın ayrıldığını belirterek "Orion artık yörüngede" duyurusunu yaptı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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