NASA sayısız ertelemeden sonra nihayet becerdi: Ay çevresine uzay aracı götüren mega roketi ateşledi
10:05 16.11.2022 (güncellendi: 10:54 16.11.2022)
© AFP 2022 / GREGG NEWTONNASA- Artemis
© AFP 2022 / GREGG NEWTON
Ayrıntılar geliyor
ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis I misyonu kapsamında 32 katlı Uzay Fırlatma Sistemi'ni (SLS) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden ateşledi. Devasa roket SLS, Orion isimli insansız kapsülü Ay’ın yörüngesine taşıyacak.
Artemis misyonunun başlangıcına damgasını vuran ışık ve ses patlamasıyla Ay'a yolculuk için yapılmış en güçlü roketi fırlatan NASA, "Gidiyoruz" diye tweet attı.
We are going.— NASA (@NASA) November 16, 2022
For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9
"SLS roketi ile Orion uzay aracı ilk kez birlikte uçuyor. Artemis I, insanın Ay'ı keşfinde yeni bir sayfa açıyor" diye ekleyen NASA, ardından SLS roketinin görev zaman çizelgesinde ana motor kesintisine (MECO) ulaştığını ve RS-25 motorlarının kapanmasıyla ana aşamanın ayrıldığını belirterek "Orion artık yörüngede" duyurusunu yaptı.
The @NASA_SLS rocket has reached main engine cutoff, or MECO, in the mission timeline. The RS-25 engines have powered off and the core stage has separated. @NASA_Orion is now in orbit. pic.twitter.com/OlnxhFAlET— NASA (@NASA) November 16, 2022