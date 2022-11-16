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NASA sayısız ertelemeden sonra nihayet becerdi: Ay çevresine uzay aracı götüren mega roketi ateşledi
NASA sayısız ertelemeden sonra nihayet becerdi: Ay çevresine uzay aracı götüren mega roketi ateşledi
ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis I misyonu kapsamında 32 katlı Uzay Fırlatma Sistemi'ni (SLS) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T10:05+0300
2022-11-16T10:54+0300
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Artemis misyonunun başlangıcına damgasını vuran ışık ve ses patlamasıyla Ay'a yolculuk için yapılmış en güçlü roketi fırlatan NASA, "Gidiyoruz" diye tweet attı."SLS roketi ile Orion uzay aracı ilk kez birlikte uçuyor. Artemis I, insanın Ay'ı keşfinde yeni bir sayfa açıyor" diye ekleyen NASA, ardından SLS roketinin görev zaman çizelgesinde ana motor kesintisine (MECO) ulaştığını ve RS-25 motorlarının kapanmasıyla ana aşamanın ayrıldığını belirterek "Orion artık yörüngede" duyurusunu yaptı.
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NASA sayısız ertelemeden sonra nihayet becerdi: Ay çevresine uzay aracı götüren mega roketi ateşledi

10:05 16.11.2022 (güncellendi: 10:54 16.11.2022)
© AFP 2022 / GREGG NEWTONNASA- Artemis
NASA- Artemis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / GREGG NEWTON
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ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis I misyonu kapsamında 32 katlı Uzay Fırlatma Sistemi'ni (SLS) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden ateşledi. Devasa roket SLS, Orion isimli insansız kapsülü Ay’ın yörüngesine taşıyacak.
Artemis misyonunun başlangıcına damgasını vuran ışık ve ses patlamasıyla Ay'a yolculuk için yapılmış en güçlü roketi fırlatan NASA, "Gidiyoruz" diye tweet attı.
"SLS roketi ile Orion uzay aracı ilk kez birlikte uçuyor. Artemis I, insanın Ay'ı keşfinde yeni bir sayfa açıyor" diye ekleyen NASA, ardından SLS roketinin görev zaman çizelgesinde ana motor kesintisine (MECO) ulaştığını ve RS-25 motorlarının kapanmasıyla ana aşamanın ayrıldığını belirterek "Orion artık yörüngede" duyurusunu yaptı.
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