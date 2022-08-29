NASA, yeni insanlı Ay misyonu Artemis kapsamında ilk roket fırlatma işlemini erteledi
15:44 29.08.2022 (güncellendi: 16:44 29.08.2022)
© Fotoğraf : NASANASA - Roket
© Fotoğraf : NASA
Ayrıntılar geliyor
ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), motorda aşırı ısınma gibi aksaklılar meydana gelmesinin ardından Artemis 1 programı kapsamında Ay çevresine mega roketle uzay aracı gönderme işlemini ertelediğini duyurdu.
Bugün TSİ 15.33'te Artemis I misyonu kapsamında Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) denilen devasa roketi kullanarak Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine taşımaya hazırlanan NASA, beklenen saat geldiğinde fırlatma işlemini roketin motorlarında meydana gelen sorunlar nedeniyle ertelediğini açıkladı.
#Artemis I update: Launch is currently in an unplanned hold as the team works on an issue with engine number 3 on the @NASA_SLS core stage. Operations commentary continues at https://t.co/z1RgZwQkWS https://t.co/mFyoeRMC6q— NASA (@NASA) August 29, 2022
Motorlarda aşırı ısınmanın yarattığı sorunlar çabuk çözülemezse fırlatma işleminin eylül ayına kalacağı belirtildi. Daha önce fırlatma işleminin gerçekleşememesi halinde bir sonraki deneme için 2 ve 5 Eylül tarihleri belirlenmişti.
The launch of #Artemis I is no longer happening today as teams work through an issue with an engine bleed. Teams will continue to gather data, and we will keep you posted on the timing of the next launch attempt. https://t.co/tQ0lp6Ruhv pic.twitter.com/u6Uiim2mom— NASA (@NASA) August 29, 2022
Bugün ilkin 100 metre uzunluğundaki roketin çekirdek kısmında çatlak meydana geldiği ve bunun yakıt sızıntısı yarattığı şüphesiyle yapılan incelemeler nedeniyle 4 saat sürmesi beklenen yakıt doldurma işleminde yarım saate yakın duraksama yaşandı.
Sorunun buzlanmadan ibaret olduğu ve ciddi olmadığı sonucuna varılması sonrası, uçuşa engel olabilecek farklı arıza durumlarına ilişkin kontroller ve roketin 4 motorunda uçuş için gerekli eşit sıcaklığın sağlanması için çalışmaların ardından, fırlatmanın ertelendiği açıklaması geldi. Motorlardan en az birinde aşırı ısınma olduğu ve normal ısısına düşürülmesinde zorlanıldığı anlaşıldı.
BBC’ye konuşan NASA astronotlarından Stan Love, özellikle SLS gibi yeni bir uzay aracının ilk test uçuşunda bu tür aksaklıkların yaşanmasının 'oldukça yaygın' olduğunu söyledi.
NASA tarafından şimdiye kadar geliştirilen en büyük roket olan SLS, Ay'a astronot göndermek için kullanılacak.
Bu denemede insan yer almayacak, ama gelecek için insanların ay yüzeyinde haftalarca yaşamasına yönelik daha karmaşık görevler planlanıyor.
Cuma günü Florida'da tekrar SLS fırlatma denemesi yapılabilir. Ancak daha kapsamlı çalışmalar için roketin Kennedy Uzay Merkezi'ndeki montaj binasına geri döndürülmesi de gerekebilir.