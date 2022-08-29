https://sputniknews.com.tr/20220829/nasa-yeni-ay-misyonu-artemisin-firlatma-islemini-durdurdu-1060526729.html

NASA, yeni insanlı Ay misyonu Artemis kapsamında ilk roket fırlatma işlemini erteledi

NASA, yeni insanlı Ay misyonu Artemis kapsamında ilk roket fırlatma işlemini erteledi

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), motorda aşırı ısınma gibi aksaklılar meydana gelmesinin ardından Artemis 1 programı kapsamında Ay çevresine... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T15:44+0300

2022-08-29T15:44+0300

2022-08-29T16:44+0300

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Bugün TSİ 15.33'te Artemis I misyonu kapsamında Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) denilen devasa roketi kullanarak Orion isimli kapsülü Ay’ın yörüngesine taşımaya hazırlanan NASA, beklenen saat geldiğinde fırlatma işlemini roketin motorlarında meydana gelen sorunlar nedeniyle ertelediğini açıkladı. Motorlarda aşırı ısınmanın yarattığı sorunlar çabuk çözülemezse fırlatma işleminin eylül ayına kalacağı belirtildi. Daha önce fırlatma işleminin gerçekleşememesi halinde bir sonraki deneme için 2 ve 5 Eylül tarihleri belirlenmişti.Bugün ilkin 100 metre uzunluğundaki roketin çekirdek kısmında çatlak meydana geldiği ve bunun yakıt sızıntısı yarattığı şüphesiyle yapılan incelemeler nedeniyle 4 saat sürmesi beklenen yakıt doldurma işleminde yarım saate yakın duraksama yaşandı.Sorunun buzlanmadan ibaret olduğu ve ciddi olmadığı sonucuna varılması sonrası, uçuşa engel olabilecek farklı arıza durumlarına ilişkin kontroller ve roketin 4 motorunda uçuş için gerekli eşit sıcaklığın sağlanması için çalışmaların ardından, fırlatmanın ertelendiği açıklaması geldi. Motorlardan en az birinde aşırı ısınma olduğu ve normal ısısına düşürülmesinde zorlanıldığı anlaşıldı. BBC’ye konuşan NASA astronotlarından Stan Love, özellikle SLS gibi yeni bir uzay aracının ilk test uçuşunda bu tür aksaklıkların yaşanmasının 'oldukça yaygın' olduğunu söyledi. NASA tarafından şimdiye kadar geliştirilen en büyük roket olan SLS, Ay'a astronot göndermek için kullanılacak.Bu denemede insan yer almayacak, ama gelecek için insanların ay yüzeyinde haftalarca yaşamasına yönelik daha karmaşık görevler planlanıyor.Cuma günü Florida'da tekrar SLS fırlatma denemesi yapılabilir. Ancak daha kapsamlı çalışmalar için roketin Kennedy Uzay Merkezi'ndeki montaj binasına geri döndürülmesi de gerekebilir.

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