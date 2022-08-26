https://sputniknews.com.tr/20220826/james-webb-bir-otegezegende-ilk-kez-karbondioksit-tespit-etti-1060424783.html

James Webb bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit etti

James Webb bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit etti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, güneş sisteminin dışındaki bir gezegenin atmosferinde... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T12:36+0300

2022-08-26T12:36+0300

2022-08-26T13:04+0300

nasa

yaşam

james webb uzay teleskobu

ötegezegen

karbondioksit

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New Scientist'in haberine göre, güneş sisteminin dışında yer alan bir ötegezegende ilk kez karbondioksit bulunması, uzak gezegenin gizemlerine dair ipuçlarını ortaya çıkardı.California Üniversitesi'nden Natalie Batalha ve 100'den fazla araştırmacıdan oluşan bir ekip, James Webb verilerini inceledi.İncelemelerin sonunda, güneş sisteminin dışında yer alan ve 700 ışık yılı uzaklıktaki WASP-39b adlı ötegezegenin atmosferinde karbondioksit olduğu ortaya çıktı.Araştırmacılar, söz konusu ötegezegenin atmosferini ayrıntılı incelemenin, WASP-39b'nin oluşumu gibi pek çok detayı ortaya çıkarabileceğini değerlendiriyor.Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen WASP-39b, Jüpiter'in ise 1.3 katı çapında.

https://sputniknews.com.tr/20220823/james-webb-uzay-teleskobundan-yeni-fotograflar-jupiteri-hic-boyle-gormemistik--1060274193.html

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nasa, james webb uzay teleskobu, ötegezegen, karbondioksit