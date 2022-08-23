https://sputniknews.com.tr/20220823/james-webb-uzay-teleskobundan-yeni-fotograflar-jupiteri-hic-boyle-gormemistik--1060274193.html
James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni fotoğraflar: 'Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik'
James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni fotoğraflar: 'Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik'
'Evrende insan gözünün gördüğü en eski galaksi' ve 'ilk supernova' kareleri gibi ilklere imza atan James Webb Teleskobu, dünyaya yine hayran bırakan... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T09:59+0300
2022-08-23T09:59+0300
2022-08-23T09:59+0300
yaşam
jüpiter
james webb uzay teleskobu
güneş sistemi
fotoğraf
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Dünyanın en büyük ve güçlü teleskobu James Webb, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in şimdiye kadarki fotoğraflarından çok daha detaylı ve farklı açıları gösteren karelerini çekti. Orijinali kızılötesi olan fotoğraflar insan gözüyle görmek imkansız olacağından yapay olarak renklendirildi. Fotoğraflarda astronomların 'inanılmaz' olarak nitelediği detaylarla büyük fırtınalar, aylar ve gezegenin etrafındaki halkalar görünüyor. Projenin kilit isimlerinden astronom Imke de Pater, "Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik. Dürüst olmak gerekirse bu kadar iyi sonuç elde etmeyi beklemiyorduk" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
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jüpiter, james webb uzay teleskobu, güneş sistemi, fotoğraf
jüpiter, james webb uzay teleskobu, güneş sistemi, fotoğraf
James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni fotoğraflar: 'Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik'
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'Evrende insan gözünün gördüğü en eski galaksi' ve 'ilk supernova' kareleri gibi ilklere imza atan James Webb Teleskobu, dünyaya yine hayran bırakan fotoğraflar yolladı.
Dünyanın en büyük ve güçlü teleskobu James Webb, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in şimdiye kadarki fotoğraflarından çok daha detaylı ve farklı açıları gösteren karelerini çekti.
Orijinali kızılötesi olan fotoğraflar insan gözüyle görmek imkansız olacağından yapay olarak renklendirildi. Fotoğraflarda astronomların 'inanılmaz' olarak nitelediği detaylarla büyük fırtınalar, aylar ve gezegenin etrafındaki halkalar görünüyor.
Projenin kilit isimlerinden astronom Imke de Pater, "Jüpiter'i hiç böyle görmemiştik. Dürüst olmak gerekirse bu kadar iyi sonuç elde etmeyi beklemiyorduk" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.