https://sputniknews.com.tr/20220826/dunyadan-100-isik-yili-uzaklikta-suyla-kapli-bir-gezegen-bulundu-1060431949.html

Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta suyla kaplı bir gezegen bulundu

Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta suyla kaplı bir gezegen bulundu

NASA'nın TESS uzay teleskobu, Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta kalın bir su tabakasıyla kaplı 'okyanus gezegen' keşfetti. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T15:10+0300

2022-08-26T15:10+0300

2022-08-26T15:10+0300

yaşam

uzay

bilim

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

gezegen

su

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Montreal Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Charles Cadieux liderliğindeki bir grup araştırmacı, Dünya'dan daha fazla büyüklüğe sahip, yıldızından ise hayat koşullarına elveriş sağlayacak kadar uzak bir konumda bulunan bir gezegen keşfetti. Araştırmacıların ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne ait (NASA) TESS uzay teleskobundan elde ettiği verilere göre gezegen, tıpkı Jüpiter ve Satürn'ün uydularında olduğu gibi kalın bir su tabakasıyla kaplı ve Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.'TOI-1452 b' olarak isimlendirilen gezegen, Draco takımyıldızında bulunan bir ikili sistemdeki iki küçük yıldızdan birinin yörüngesinde dönüyor.TESS'ten gelen bir sinyalin her 11 günde bir parlaklığını hafif bir şekilde düşürmesi sayesinde keşfedilen gezegen, Dünya'dan yaklaşık yüzde 70 daha fazla büyüklüğe sahip.Gezegeni keşfeden Cadieux, "TOI-1452 b, bugüne kadar bulduğumuz bir okyanus gezegeni için en iyi adaylardan biri. Yarıçapı ve kütlesi, Dünya gibi temelde metal ve kayadan oluşan bir gezegenden beklenebilecek seviyeden çok daha düşük bir yoğunluğa işaret ediyor" ifadelerini kullanırken, Montreal Üniversitesi'nde görev yapan Mont-Mégantic Gözlemevi (OMM) Direktörü René Doyon ise, “Bu keşiften son derece gurur duyuyorum çünkü araştırmacılarımızın ve araçlarımızın yüksek kabiliyetlerini gösteriyor. OMM ve araştırma ekibimiz tarafından laboratuvarlarımızda tasarlanan SPIRou adlı özel bir aracın sağladığı yenilikçi bir analitik yöntem sayesinde, türünün tek örneği olan bu ötegezegeni tespit edebildik" dedi.Uzmanlara göre Dünya gibi kayalık bir özelliğe sahip ötegezegen 'TOI-1452 b', yarıçapı, kütlesi ve yoğunluğu bakımından gezegenimizden farklılık gösteriyor.Gezegenin kütlesini hesaplamak için 50 saatten fazla süre çalışan bilim insanlarına göre 'TOI-1452 b' Dünya'nın yaklaşık beş katı kütleye sahip. Yapılan analizler, gezegenin kütlesinin yaklaşık yüzde 30'unun sudan oluşmuş olabileceğine işaret ediyor. Bu da Jüpiter'in uyduları Ganymede ve Callisto ile Satürn'ün uyduları Titan ve Enceladus gibi Güneş sistemindeki bazı doğal uydularınkine benzer bir orana tekabül ediyor.NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından daha fazla gözlem yapılması için TOI-1452 b'nin mükemmel bir aday olacağı umuluyor.

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uzay, bilim, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), gezegen, su