Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri'nde konuşuyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220829/nasadan-sevimli-astronotlar-snoopy-ve-koyun-shaun-aya-gidiyor-1060522685.html
NASA'dan sevimli astronotlar: Snoopy ve Koyun Shaun, Ay'a gidiyor
NASA'dan sevimli astronotlar: Snoopy ve Koyun Shaun, Ay'a gidiyor
NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu maksatla geliştirilen Orion kapsülü deneme uçuşu için uzaya fırlatılacak. Ancak test uçuşunda... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T14:38+0300
2022-08-29T14:43+0300
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
astronot
yaşam
avrupa uzay ajansı (esa)
oyuncak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060521882_0:378:2049:1530_1920x0_80_0_0_056833106afa75b3acbc3d0fbed2f8b7.jpg
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor.NBC News’in haberine göre, NASA, gelecek pazartesi Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor.Bununla birlikte NASA, insansız test uçuşuna çocukların sevdiği sevimli karakterlerin gönderileceğini duyurdu. Ajans'tan yapılan açıklamaya göre bunların arasında ünlü çizgi film karakteri Snoopy'nin pelüş oyuncağı ve dört lego insan bulunuyor.NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.Fırlatmanın göreviFırlatmanın saati TSİ 15.33 olarak belirlendi. Görevi, Orion adlı bir test kapsülünü Dünya`dan uzağa itmek olacak. Bu uzay aracı, Ay'ın etrafında bir tur dönerek Dünya'ya geri dönecek. Görevde ısı kalkanlarının ne kadar dayanıklı olduğu tespit edilecek.Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından Artemis 2 göreviyle, 2024'te insanlı uçuş denenecek ancak bu uçuşta astronotlar Ay yüzeyine inmeyecek.2025 yılında ise Artemis 3 görevi başlayacak ve insanlar Ay'a yeniden ayak basacak. Nasa astronotu Randy Bresnik, "Bu Artemis 1 uçuşuyla Artemis 2 mürettebatlı görevi için nelerin riskli olabileceğini belirleyeceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220523/nasa-alarma-gecti-astronotun-kaskina-su-doldu-1056604466.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060521882_0:186:2049:1722_1920x0_80_0_0_9ed539649ab7a90339abcd7fd3e5c44b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), astronot, avrupa uzay ajansı (esa), oyuncak
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), astronot, avrupa uzay ajansı (esa), oyuncak

NASA'dan sevimli astronotlar: Snoopy ve Koyun Shaun, Ay'a gidiyor

14:38 29.08.2022 (güncellendi: 14:43 29.08.2022)
© 2021 Peanuts Worldwide LLC/Nick StokesSnoopy
Snoopy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© 2021 Peanuts Worldwide LLC/Nick Stokes
Abone olTelegram
NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu maksatla geliştirilen Orion kapsülü deneme uçuşu için uzaya fırlatılacak. Ancak test uçuşunda insan astronotlar bulunmasa da Snoopy ve Avrupa Uzay Ajansı'nı temsilen Koyun Shaun oyuncakları Ay'a gönderilecek. Kapsülün bugün TSİ 15.30 sularında fırlatılması planlanıyor.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor.
NBC News’in haberine göre, NASA, gelecek pazartesi Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.
Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor.
Bununla birlikte NASA, insansız test uçuşuna çocukların sevdiği sevimli karakterlerin gönderileceğini duyurdu. Ajans'tan yapılan açıklamaya göre bunların arasında ünlü çizgi film karakteri Snoopy'nin pelüş oyuncağı ve dört lego insan bulunuyor.
© ESAÇocukların sevdiği bir animasyon programının ana karakteri olan Koyun Shaun ise Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) temsilen Orion'da Snoopy ve Lego arkadaşlarına eşlik edecek.
Çocukların sevdiği bir animasyon programının ana karakteri olan Koyun Shaun ise Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) temsilen Orion'da Snoopy ve Lego arkadaşlarına eşlik edecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
Çocukların sevdiği bir animasyon programının ana karakteri olan Koyun Shaun ise Avrupa Uzay Ajansı'nı (ESA) temsilen Orion'da Snoopy ve Lego arkadaşlarına eşlik edecek.
© ESA
NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.
Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.
SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.
SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.
Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

Fırlatmanın görevi

Fırlatmanın saati TSİ 15.33 olarak belirlendi. Görevi, Orion adlı bir test kapsülünü Dünya`dan uzağa itmek olacak. Bu uzay aracı, Ay'ın etrafında bir tur dönerek Dünya'ya geri dönecek. Görevde ısı kalkanlarının ne kadar dayanıklı olduğu tespit edilecek.
Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından Artemis 2 göreviyle, 2024'te insanlı uçuş denenecek ancak bu uçuşta astronotlar Ay yüzeyine inmeyecek.
2025 yılında ise Artemis 3 görevi başlayacak ve insanlar Ay'a yeniden ayak basacak. Nasa astronotu Randy Bresnik, "Bu Artemis 1 uçuşuyla Artemis 2 mürettebatlı görevi için nelerin riskli olabileceğini belirleyeceğiz" dedi.
Astronot, uzay, dünya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
YAŞAM
NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu
23 Mayıs, 18:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала