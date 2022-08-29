https://sputniknews.com.tr/20220829/nasadan-sevimli-astronotlar-snoopy-ve-koyun-shaun-aya-gidiyor-1060522685.html

NASA'dan sevimli astronotlar: Snoopy ve Koyun Shaun, Ay'a gidiyor

NASA'dan sevimli astronotlar: Snoopy ve Koyun Shaun, Ay'a gidiyor

NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu maksatla geliştirilen Orion kapsülü deneme uçuşu için uzaya fırlatılacak. Ancak test uçuşunda... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T14:38+0300

2022-08-29T14:38+0300

2022-08-29T14:43+0300

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

astronot

yaşam

avrupa uzay ajansı (esa)

oyuncak

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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni nesil mega roketiyle geçmişte Ay uçuşlarıyla yakaladığı şöhreti yeniden kazanmaya hazırlanıyor.NBC News’in haberine göre, NASA, gelecek pazartesi Florida'da yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatacak.Kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının, Cape Canaveral'da Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Ay'ın etrafında 6 haftalık Artemis 1 test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor.Bununla birlikte NASA, insansız test uçuşuna çocukların sevdiği sevimli karakterlerin gönderileceğini duyurdu. Ajans'tan yapılan açıklamaya göre bunların arasında ünlü çizgi film karakteri Snoopy'nin pelüş oyuncağı ve dört lego insan bulunuyor.NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.Uçuş, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en karmaşık ve güçlü roket gemisi olduğu düşünülen SLS-Orion uzay aracını, zorluk testinden geçirmeyi hedefliyor.SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.Fırlatmanın göreviFırlatmanın saati TSİ 15.33 olarak belirlendi. Görevi, Orion adlı bir test kapsülünü Dünya`dan uzağa itmek olacak. Bu uzay aracı, Ay'ın etrafında bir tur dönerek Dünya'ya geri dönecek. Görevde ısı kalkanlarının ne kadar dayanıklı olduğu tespit edilecek.Görevin başarıyla tamamlanmasının ardından Artemis 2 göreviyle, 2024'te insanlı uçuş denenecek ancak bu uçuşta astronotlar Ay yüzeyine inmeyecek.2025 yılında ise Artemis 3 görevi başlayacak ve insanlar Ay'a yeniden ayak basacak. Nasa astronotu Randy Bresnik, "Bu Artemis 1 uçuşuyla Artemis 2 mürettebatlı görevi için nelerin riskli olabileceğini belirleyeceğiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220523/nasa-alarma-gecti-astronotun-kaskina-su-doldu-1056604466.html

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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), astronot, avrupa uzay ajansı (esa), oyuncak