https://sputniknews.com.tr/20221130/marin-ile-arderne-ayni-yaslarda-iki-kadin-olarak-mi-gorusuyorsunuz-sorusu-1064014321.html

Marin ile Ardern'e 'Aynı yaşlarda iki kadın olarak mı görüşüyorsunuz' sorusu

Marin ile Ardern'e 'Aynı yaşlarda iki kadın olarak mı görüşüyorsunuz' sorusu

Dünyada kadın başbakan sayısı yaklaşık iki elin parmaklarını geçmezken, Amerikan nüfuzunu yayan sosyal demokrat genç kadın lider modelinin iki temsilcisi olan... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T19:05+0300

2022-11-30T19:05+0300

2022-11-30T19:23+0300

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jacinda ardern

sanna marin

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in (37) Yeni Zelandalı mevkidaşı Jacinda Ardern (42) ile biraraya gelmesi, görüşmenin her ikisinin de genç kadın liderler olması nedeniyle mi gerçekleştiği sorularını beraberinde getirdi. Yeni Zelanda'nın başkenti Auckland’daki hükümet konağında ortak basın toplantısı düzenleyen iki lidere, bir gazeteci, bu görüşmenin aynı yaş ve cinsiyette olmalarından kaynaklandığını düşünenler olduğunu söyledi. Finlandiya Başbakanı Marin "Başbakan olduğumuz için görüşüyoruz" yanıtını verdi. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ise eski ABD Başkanı ile eski Yeni Zelanda Başbakanı'na atıfla "Barack Obama ile John Key'e akran oldukları için mi görüştükleri sorusunu soran hiç olmuş mudur, merak ediyorum" tepkisini gösterdi. Ardern, “Elbette, siyasette daha yüksek bir erkek oranına sahibiz; bu gerçek; ama iki kadın görüşüyorsa bunun sebebi cinsiyetlerinden ibaret olamaz" diye çıkıştı.Ancak Marin, Yeni Zelanda'yı ziyaret etmenin 'kendi özel talebi' olduğunu da dile getirdi. Ardern de Marin'le birlikte kadın liderler olarak, 'en temel insan haklarının baskı altına alındığı ve ihlal edildiği vahim koşullarla karşı karşıya ülkelerdeki kadınlara karşı sorumluluklarına odaklandıklarını' söyledi. Yeni Zelanda Başbakanı, özellikle İran'ı bu korkunç koşulların 'iyi bir örneği' olarak gösterdi.Finlandiya Başbakanı da 'dünyanın her yerindeki her kadın ve kız çocuğunun erkeklerle aynı haklara ve aynı fırsatlara sahip olmasını sağlamak' için Ardern ile omuz omuza vermek istediklerini söyledi. Marin, Yeni Zelanda'yı ziyaret eden ilk Finlandiya başbakanı oldu. İki lider, Yeni Zelanda ile Finlandiya arasında ilişkileri geliştirme, ticaret fırsatlarını artırma, iklim değişikliğiyle mücadele kararlılıklarını teyit ederken, Ardern Washington'ın söylemini birebir tekrarlar şekilde konuştu."1945'ten beri küresel barış ve refahın temelini oluşturan kurallara dayalı bir düzene güçlü bir bağlılığı paylaşıyoruz" diyen Yeni Zelanda İşçi Partili Başbakan, 'bu kurallara dayalı düzenin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle küresel olarak baskı altında olduğunu' söyledi.Ardern, Finlandiya'yı NATO üyesi yapan başbakan olmak yolunda ilerleyen Marin'e şöyle hitap etti:"Ancak çatışmanın kelimenin tam anlamıyla Finlandiya'nın eşiğinde olduğunun farkındayım ve başbakanın savaşa ve tabii ki, bunun Avrupa ve küresel güvenlik üzerindeki kalıcı etkisine ilişkin anlayışlı bakış açısını takdir ettim." Finlandiya ve Yeni Zelanda gibi daha küçük ülkelerin yumuşak gücünün nasıl bir etkiye sahip olabileceği sorulduğunda, "Ukrayna söz konusu olduğunda sert güce ihtiyacımız var" diyen Finlandiya Başbakanı "Silahlara ihtiyaçları var, mali desteğe ihtiyaçları var, insani desteğe ihtiyaçları var ve ayrıca Ukrayna'dan kaçan tüm sığınmacıların Avrupa'da hoş karşılanmasını garanti altına almalıyız" diye ekledi. "Ukrayna'nın kazanmasını garanti altına almalıyız" vurgusunu yapan Marin, yarın Avustralya'ya geçecek.

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jacinda ardern, sanna marin, yeni zelanda, finlandiya, abd, rusya, ukrayna, nato, kadın, yaş, ortaklık