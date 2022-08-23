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https://sputniknews.com.tr/20220823/finlandiya-basbakani-bu-kez-resmi-konutta-iki-kadinin-yari-ciplak-opusme-fotografi-icin-ozur-diledi-1060291827.html
Finlandiya Başbakanı, bu kez resmi konutta iki kadının yarı çıplak öpüşme fotoğrafı için özür diledi
Finlandiya Başbakanı, bu kez resmi konutta iki kadının yarı çıplak öpüşme fotoğrafı için özür diledi
Parti ve gece kulübü görüntülerine gelen tepki üzerine yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif sonuçlandığını açıklayan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bu kez... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T17:34+0300
2022-08-23T18:28+0300
dünya
sanna marin
finlandiya
öpüşme
kadın
parti
eğlence
özür
uygunsuz
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Finlandiya'nın tarafsız statüden çıkıp NATO üyesi olması gibi şimdiden dikenli geçen ve gelecekte daha büyük sorunlara gebe olan bir sürece liderlik ederken eğlence merakıyla haber olan Başbakan Sanna Marin, ev partisi ve gece kulübü görüntüleriyle eleştiri oklarını çekmesi üzerine yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif sonuçlanmasıyla rahat nefes alamadı. Zira bu kez resmi başbakanlık konutunda (Kesäranta) çekilen görüntüler sosyal medyaya düştü. Başkent Helsinki'de yıllık büyükelçiler toplantısında konuşma yapmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Marin, görüntülerin temmuzda Ruisrock musik festivalinin ardından resmi başbakanlık konutunda verdiği partide arkadaşları tarafından çekildiğini teyit etti. Kadın başbakan, kendisinin yer almadığı görüntülerin 'uygunsuz' olduğunu söyleyerek özür diledi.'O fotoğraf çekilmemeliydi'Müzik festivalinin ardından bazı arkadaşlarını sauna, yüzme ve birlikte vakit geçirmek için Kesäranta'ya davet ettiğini anlatan Marin, model Sabina Särkkä'nın Tiktok hesabında yayımlanan ve biri şort diğeri pantolon giymiş iki kadının üstlerini yukarı kaldırarak öpüşürken birinin memelerinin önüne 'Finlandiya' yazısı konulan fotoğraf için şöyle dedi:"Bence o fotoğraf uygun değil. Bunun için özür diliyorum, o fotoğraf çekilmemeliydi."'Kesäranta konutunun içinde vakit geçirmedik'Fotoğrafın resmin konuttaki özel bir etkinlik sırasında Kesäranta'nın alt katındaki banyo kısmında çekilmiş olması gerektiğini söyleyen Marin, "Sauna olanaklarını ve bahçe alanını kullanıyorduk, ancak alt kattaki misafir tuvaletlerinin kullanımda olmasına rağmen Kesäranta konutunun içinde vakit geçirmedik" diye konuştu. 'Finlandiya ulusal güvenliğine tehdit oluşturmuyor''Sosyal faaliyetleri nedeniyle Finlandiya ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığını' savunan 36 yaşındaki başbakan, güvenlik düzenlemelerinin her zaman tam manasıyla uygulandığını ve Kesäranta'nın güvenliğinden sorumlu yetkililere tüm konukların isimlerinin verildiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220821/finlandiya-basbakanina-hemcinslerinden-parti-videolariyla-destek-gosterisi-1060207357.html
https://sputniknews.com.tr/20220822/partisever-finlandiya-basbakani-sanna-marinin-uyusturucu-testi-negatif-cikti-1060244970.html
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sanna marin, finlandiya, öpüşme, kadın, parti, eğlence, özür, uygunsuz
sanna marin, finlandiya, öpüşme, kadın, parti, eğlence, özür, uygunsuz

Finlandiya Başbakanı, bu kez resmi konutta iki kadının yarı çıplak öpüşme fotoğrafı için özür diledi

17:34 23.08.2022 (güncellendi: 18:28 23.08.2022)
© AAFinlandiya Başbakanı Sanna Marin
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AA
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Parti ve gece kulübü görüntülerine gelen tepki üzerine yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif sonuçlandığını açıklayan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bu kez resmi başbakanlık konutunda iki kadın arkadaşının üstlerini çıkarıp öpüştüklerini gösteren fotoğrafı için özür dilemek zorunda kaldı.
Finlandiya'nın tarafsız statüden çıkıp NATO üyesi olması gibi şimdiden dikenli geçen ve gelecekte daha büyük sorunlara gebe olan bir sürece liderlik ederken eğlence merakıyla haber olan Başbakan Sanna Marin, ev partisi ve gece kulübü görüntüleriyle eleştiri oklarını çekmesi üzerine yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif sonuçlanmasıyla rahat nefes alamadı. Zira bu kez resmi başbakanlık konutunda (Kesäranta) çekilen görüntüler sosyal medyaya düştü.
Başkent Helsinki'de yıllık büyükelçiler toplantısında konuşma yapmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Marin, görüntülerin temmuzda Ruisrock musik festivalinin ardından resmi başbakanlık konutunda verdiği partide arkadaşları tarafından çekildiğini teyit etti. Kadın başbakan, kendisinin yer almadığı görüntülerin 'uygunsuz' olduğunu söyleyerek özür diledi.

'O fotoğraf çekilmemeliydi'

Müzik festivalinin ardından bazı arkadaşlarını sauna, yüzme ve birlikte vakit geçirmek için Kesäranta'ya davet ettiğini anlatan Marin, model Sabina Särkkä'nın Tiktok hesabında yayımlanan ve biri şort diğeri pantolon giymiş iki kadının üstlerini yukarı kaldırarak öpüşürken birinin memelerinin önüne 'Finlandiya' yazısı konulan fotoğraf için şöyle dedi:
"Bence o fotoğraf uygun değil. Bunun için özür diliyorum, o fotoğraf çekilmemeliydi."

'Kesäranta konutunun içinde vakit geçirmedik'

Fotoğrafın resmin konuttaki özel bir etkinlik sırasında Kesäranta'nın alt katındaki banyo kısmında çekilmiş olması gerektiğini söyleyen Marin, "Sauna olanaklarını ve bahçe alanını kullanıyorduk, ancak alt kattaki misafir tuvaletlerinin kullanımda olmasına rağmen Kesäranta konutunun içinde vakit geçirmedik" diye konuştu.
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2022
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'Finlandiya ulusal güvenliğine tehdit oluşturmuyor'

'Sosyal faaliyetleri nedeniyle Finlandiya ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit olmadığını' savunan 36 yaşındaki başbakan, güvenlik düzenlemelerinin her zaman tam manasıyla uygulandığını ve Kesäranta'nın güvenliğinden sorumlu yetkililere tüm konukların isimlerinin verildiğini aktardı.
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
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