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https://sputniknews.com.tr/20220822/partisever-finlandiya-basbakani-sanna-marinin-uyusturucu-testi-negatif-cikti-1060244970.html
Partisever Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
Partisever Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
Bir ev partisinde şarkı söyleyip dans ederken ve bir gece kulübünde bir erkekle samimi şekilde dans ederken çekilmiş görüntülerinin yayımlanmasıyla skandal... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T19:45+0300
2022-08-22T19:45+0300
dünya
uyuşturucu
test
finlandiya
sanna marin
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in şüpheleri açıklığa kavuşturmak için yaptırdığı uyuşturucu testinden negatif sonuç geldi. Başbakanın özel danışmanı Iida Vallin, Marin'in idrar örneğinde kokain, amfetamin, esrar ve opioidler gibi çeşitli uyuşturucuların varlığının araştırıldığını belirtti.Başbakanlık, "19 Ağustos 2022'de Başbakan Sanna Marin'e yapılan uyuşturucu testine uyuşturucu mevcudiyeti saptanmadı" açıklamasını yaparak, sonucun bir doktor tarafından imzalandığını ekledi.Vallin, "Test kapsamlı bir uyuşturucu testiydi. Testin nasıl yapıldığını biz seçmedik" dedi. Geçen hafta yayımlanan ve Marin'in bir grup arkadaşı ve ünlüyle bir evde parti yaptığını gösteren videoda duyulan bazı yorumlar, sosyal medyada narkotik kullanımıyla bağlantılı olduğu iddialarına yol açmıştı.İddiayı kesin dille reddeden kadın başbakan, cuma günü evinde gazetecilere yaptığı açıklamada "Herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak için bugün bir uyuşturucu testi yaptırdım" demişti. Alkol aldığını itiraf eden Marin, uyuşturucu aldığını reddetmenin yanısıra partiye katılanların hiçbirinin uyuşturucu kullandığına tanık olmadığını söylemişti. "Hayatımda hiçbir zaman, hatta gençliğimde bile hiç uyuşturucu kullanmadım" vurgusunu yapmıştı.Aralık 2019'da 34 yaşındayken Sosyal Demokrat Parti liderliğine seçilerek Haziran 2019'da kurulan koalisyon hükümetinin başına geçtiğinde dünyanın en genç başbakanı olan Marin, daha önce de resmi konutunda parti verdiği ve Aralık 2021'de Kovid-19'a maruz kalmasına rağmen sabaha kadar dışarıda dolaşıp dans ettiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
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uyuşturucu, test, finlandiya, sanna marin
uyuşturucu, test, finlandiya, sanna marin

Partisever Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı

19:45 22.08.2022
© AP Photo / Johanna GeronSanna Marin
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Johanna Geron
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Bir ev partisinde şarkı söyleyip dans ederken ve bir gece kulübünde bir erkekle samimi şekilde dans ederken çekilmiş görüntülerinin yayımlanmasıyla skandal yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in "Saklayacak bir şeyim yok" diyerek yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif sonuçlandığı açıklandı.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in şüpheleri açıklığa kavuşturmak için yaptırdığı uyuşturucu testinden negatif sonuç geldi.
Başbakanın özel danışmanı Iida Vallin, Marin'in idrar örneğinde kokain, amfetamin, esrar ve opioidler gibi çeşitli uyuşturucuların varlığının araştırıldığını belirtti.
Başbakanlık, "19 Ağustos 2022'de Başbakan Sanna Marin'e yapılan uyuşturucu testine uyuşturucu mevcudiyeti saptanmadı" açıklamasını yaparak, sonucun bir doktor tarafından imzalandığını ekledi.
Vallin, "Test kapsamlı bir uyuşturucu testiydi. Testin nasıl yapıldığını biz seçmedik" dedi.
Geçen hafta yayımlanan ve Marin'in bir grup arkadaşı ve ünlüyle bir evde parti yaptığını gösteren videoda duyulan bazı yorumlar, sosyal medyada narkotik kullanımıyla bağlantılı olduğu iddialarına yol açmıştı.
İddiayı kesin dille reddeden kadın başbakan, cuma günü evinde gazetecilere yaptığı açıklamada "Herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak için bugün bir uyuşturucu testi yaptırdım" demişti.
Alkol aldığını itiraf eden Marin, uyuşturucu aldığını reddetmenin yanısıra partiye katılanların hiçbirinin uyuşturucu kullandığına tanık olmadığını söylemişti. "Hayatımda hiçbir zaman, hatta gençliğimde bile hiç uyuşturucu kullanmadım" vurgusunu yapmıştı.
Aralık 2019'da 34 yaşındayken Sosyal Demokrat Parti liderliğine seçilerek Haziran 2019'da kurulan koalisyon hükümetinin başına geçtiğinde dünyanın en genç başbakanı olan Marin, daha önce de resmi konutunda parti verdiği ve Aralık 2021'de Kovid-19'a maruz kalmasına rağmen sabaha kadar dışarıda dolaşıp dans ettiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
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