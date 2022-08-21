https://sputniknews.com.tr/20220821/finlandiya-basbakanina-hemcinslerinden-parti-videolariyla-destek-gosterisi-1060207357.html
Finlandiya Başbakanı'na hemcinslerinden parti videolarıyla destek gösterisi
Finlandiya Başbakanı'na hemcinslerinden parti videolarıyla destek gösterisi
Finlandiya'dan yüzlerce kadın parti yapıp arkadaşlarıyla eğlenirken ve dans ederken görüntülerini Başbakan Sanna Marin'e destek için sosyal medyada paylaştı. 21.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-21T15:34+0300
2022-08-21T15:34+0300
2022-08-21T15:58+0300
dünya
sanna marin
finlandiya
kadınlar
destek
dayanışma
video
görüntü
sosyal medya
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Bir ev partisinde şarkı söyleyip dans ederken ve bir gece kulübünün özel VIP odasında bir erkekle samimi şekilde dans ederken çekilmiş görüntülerinin yayımlanmasıyla gündem olması üzerine saklayacak bir şeyinin olmadığını söyleyerek uyuşturucu testi yaptırdığını açıklayan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e hemcinslerinden destek geldi. Finlandiya'dan yüzlerce kadın parti yapıp arkadaşlarıyla eğlenirken ve dans ederken görüntülerini Başbakan Sanna Marin'e destek için sosyal medyada paylaştı. Kadınların eğlendiklerini gösteren filmler paylaşılırken 'Sanna ile dayanışma' (#solidaritywithsanna) etiketi kullanıldı. 'Kişisel ve siyasi muhakeme yoksunluğu'Kadın başbakanın görüntülerini eleştirenler ise kişisel ve siyasi muhakeme yoksunluğu yorumunu yaptı. Kokain kullandığı iddialarını reddederek uyuşturucu testi yaptırdığını ve sonuçları çıkınca açıklayacağını söyleyen Marin, "Dans etmek, şarkı söylemek, arkadaşlarımı kucaklamak, alkol içmekten başka bir şey yapmadım" dedi. Bunlarda yasadışı bir şey olmadığını belirten Başbakan "Umarım 2022 yılında karar alıcıların da dans edip şarkı söyleyebileceği ve parti yapabileceği kabul edilir" diye konuştu. 'Cinsiyet meselesi değil'Turku Üniversitesi'nin cinsiyet araştırmaları profesörü Anu Koivunen, videolara gösterilen tepkilerde cinsiyetin belirleyici bir etken olduğuna inanmadığını söyledi. Başbakanın parti yapmasının değil, videosunun sızmasının birlikte olduğu insanlar açısından muhakeme yoksunluğuna yorulduğunu belirten Koivunen, "Odadaki herkese güvenemeyeceği bir durumda eşlik etmekte kendini kısıtlamadığını gösterdi. Bence şu anda asıl mesele bu" dedi. 'Hacklenmiş olabilir'Siber güvenlik uzmanı Petteri Järvinen, İsveç ile birlikte Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci gibi hassas bir dönemde Marin'in yakın çevresinden kişilerin cep telefonları ya da sosyal medya hesaplarının hacklenmiş olması ihtimaline dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20220818/finlandiya-basbakani-marin-bu-kez-de-parti-goruntuleriyle-konusuluyor-1060072386.html
https://sputniknews.com.tr/20220819/parti-goruntuleriyle-gundemde-olan-finlandiya-basbakani-marinin-yeni-videosu-ortaya-cikti--1060140447.html
https://sputniknews.com.tr/20220819/parti-videolariyla-gundem-olan-finlandiya-basbakani-marin-uyusturucu-testi-yaptirdi-1060147533.html
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sanna marin, finlandiya, kadınlar, destek, dayanışma, video, görüntü, sosyal medya
sanna marin, finlandiya, kadınlar, destek, dayanışma, video, görüntü, sosyal medya
Finlandiya Başbakanı'na hemcinslerinden parti videolarıyla destek gösterisi
15:34 21.08.2022 (güncellendi: 15:58 21.08.2022) Abone ol
Finlandiya'dan yüzlerce kadın parti yapıp arkadaşlarıyla eğlenirken ve dans ederken görüntülerini Başbakan Sanna Marin'e destek için sosyal medyada paylaştı.
Bir ev partisinde şarkı söyleyip dans ederken ve bir gece kulübünün özel VIP odasında bir erkekle samimi şekilde dans ederken çekilmiş görüntülerinin yayımlanmasıyla gündem olması üzerine saklayacak bir şeyinin olmadığını söyleyerek uyuşturucu testi yaptırdığını açıklayan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e hemcinslerinden destek geldi.
Finlandiya'dan yüzlerce kadın parti yapıp arkadaşlarıyla eğlenirken ve dans ederken görüntülerini Başbakan Sanna Marin'e destek için sosyal medyada paylaştı.
Kadınların eğlendiklerini gösteren filmler paylaşılırken 'Sanna ile dayanışma' (#solidaritywithsanna) etiketi kullanıldı.
'Kişisel ve siyasi muhakeme yoksunluğu'
Kadın başbakanın görüntülerini eleştirenler ise kişisel ve siyasi muhakeme yoksunluğu yorumunu yaptı.
Kokain kullandığı iddialarını reddederek uyuşturucu testi yaptırdığını ve sonuçları çıkınca açıklayacağını söyleyen Marin, "Dans etmek, şarkı söylemek, arkadaşlarımı kucaklamak, alkol içmekten başka bir şey yapmadım" dedi.
Bunlarda yasadışı bir şey olmadığını belirten Başbakan "Umarım 2022 yılında karar alıcıların da dans edip şarkı söyleyebileceği ve parti yapabileceği kabul edilir" diye konuştu.
'Cinsiyet meselesi değil'
Turku Üniversitesi'nin cinsiyet araştırmaları profesörü Anu Koivunen, videolara gösterilen tepkilerde cinsiyetin belirleyici bir etken olduğuna inanmadığını söyledi.
Başbakanın parti yapmasının değil, videosunun sızmasının birlikte olduğu insanlar açısından muhakeme yoksunluğuna yorulduğunu belirten Koivunen, "Odadaki herkese güvenemeyeceği bir durumda eşlik etmekte kendini kısıtlamadığını gösterdi. Bence şu anda asıl mesele bu" dedi.
'Hacklenmiş olabilir'
Siber güvenlik uzmanı Petteri Järvinen, İsveç ile birlikte Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci gibi hassas bir dönemde Marin'in yakın çevresinden kişilerin cep telefonları ya da sosyal medya hesaplarının hacklenmiş olması ihtimaline dikkat çekti.