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https://sputniknews.com.tr/20220819/parti-videolariyla-gundem-olan-finlandiya-basbakani-marin-uyusturucu-testi-yaptirdi-1060147533.html
Parti videolarıyla gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı
Parti videolarıyla gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı
Katıldığı bir partide dans ederken çekilen görüntüleriyle tartışma yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, uyuşturucu testi yaptırdı. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T19:49+0300
2022-08-19T19:49+0300
dünya
sanna marin
video
uyuşturucu
test
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini 'yasal koruma' için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.Sonuçların bir hafta içinde çıkacağını kaydeden Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtti.Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.Dans görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu ifade eden Marin, “Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir” şeklinde konuştu.Başbakan Marin’in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil Finli ünlü simalarla eğlendiği videolar sosyal medyada yayımlanmıştı.Sızdırılan görüntülerde, Marin’in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların 'kokain' diye bağırması dikkati çekmişti.Marin’in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Finlandiyalı Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter hesabında, Marin’i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin’i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirirken diğerleri bunun, 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için geçen aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220819/parti-goruntuleriyle-gundemde-olan-finlandiya-basbakani-marinin-yeni-videosu-ortaya-cikti--1060140447.html
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sanna marin, video, uyuşturucu, test
sanna marin, video, uyuşturucu, test

Parti videolarıyla gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin, uyuşturucu testi yaptırdı

19:49 19.08.2022
© AP Photo / Michal DyjukSanna Marin
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
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Katıldığı bir partide dans ederken çekilen görüntüleriyle tartışma yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, uyuşturucu testi yaptırdı.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini 'yasal koruma' için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.
Sonuçların bir hafta içinde çıkacağını kaydeden Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtti.
Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.
Dans görüntüleri hakkında halkın düşüncelerinin halkın kararı olduğunu ifade eden Marin, “Bazen karar alıcıların da dans ettiği, şarkı söylediği ve parti yaptığı kabul edilmelidir” şeklinde konuştu.
Başbakan Marin’in milletvekili Ilmari Nurminen ve medya sunucusu Tinni Wikström dahil Finli ünlü simalarla eğlendiği videolar sosyal medyada yayımlanmıştı.
Sızdırılan görüntülerde, Marin’in arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesi ve şarkı söylemesi, arka planda insanların 'kokain' diye bağırması dikkati çekmişti.
Marin’in koalisyon ortağı Merkez Partisinden Finlandiyalı Milletvekili Mikko Karna, görüntüler üzerine Twitter hesabında, Marin’i uyuşturucu testi yaptırmaya ve sonuçları halka açıklamaya çağırmıştı.
Sızdırılan görüntüler, sosyal medyada tartışmaya yol açarken Marin’i bazıları sorumsuzca davranmakla eleştirirken diğerleri bunun, 36 yaşındaki başbakanın popülerliğini artırdığını savunmuştu.
Marin, temaslı olduğu bir çalışma arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından kısa süre sonra kendisini izole etmesi gerekirken dışarıda bir gece geçirdiği için geçen aralık ayında da eleştirilerin hedefi olmuştu.
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
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Parti görüntüleriyle gündemde olan Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni videosu ortaya çıktı
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