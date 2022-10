https://sputniknews.com.tr/20221019/kurallara-dayali-duzen-soylemi-inandirici-degil-kurallari-ilk-bozan-abd-ve-ab-oldu-1062542854.html

'Kurallara dayalı düzen söylemi inandırıcı değil, kuralları ilk bozan ABD ve AB oldu'

'Kurallara dayalı düzen söylemi inandırıcı değil, kuralları ilk bozan ABD ve AB oldu'

Prof. Dr. Türkeş'e göre, ABD tek kutuplu dünya tasarımını liberalizm üzerinden yapıyor ama son 30 yılda liberal projeler dünyanın her yerinde çöktü... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T22:20+0300

2022-10-19T22:20+0300

2022-10-20T23:32+0300

eksen

abd

ab

hegemonya

abd hegemonyası

almanya

almanya dışişleri bakanlığı

alman yeşiller partisi

çin

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047199668_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946036d0835ccd2dd857562d9cd77335.jpg

Batı bloğundan, Ukrayna çatışması üzerinden yürütülen küresel hegemonya mücadelesini genişletme mesajları geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 18 Ekim'de Stanford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, 'dünyanın ABD liderliği altında kalması gerektiğini' öne sürerken, Rusya ve Çin'le çatışmacı bir retorik benimsedi. Blinken, 'geleceğin değerlerini Soğuk Savaş sonrası rekabeti kimin kazanacağının şekillendireceğini söylerken, “Lider rol üstlenmezsek, bahsettiğim iki şeyden biri olur: Liderlik, çıkarlarımız ve değerlerimizle tamamen uyumsuz şekilde bir başkası, belki de Çin tarafından ele geçirilir. Ya da daha da kötüsü, belki kimse liderliği ele almayacak, o zaman kötü şeylerin iyi olanlardan daha önce doldurabileceği bir boşluk oluşacak" diye konuştu.Bu söylemleri Avrupa'da son dönemde militarist söylemi benimseyen Alman Yeşilleri yankılıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerboch, Berlin Dış Politika Formunda "Baltık ülkelerinin ve Doğu Avrupanın güvenliği, Almanya’nın güvenliğidir. Durum ciddi olduğunda İttifak bölgemizin her santimetresini savunacağız" diye çıkışırken, Rusya'nın yanı sıra Çin'e de adeta meydan okudu. Ukrayna çatışmasıyla ucuz doğalgazdan olan Almanya liderliği, müttefik ABD'den doğalgazı dört-beş kat fazlaya almaktan şikayet ederken, Baerboch, Merkel'in barışı mümkün kılan politikalarını sert biçimde eleştirip "Kendimizi artık değerlerimizi paylaşmayan hiçbir ülkeye bağımlı kılmamamız gerekiyor. Ekonomik bağımlılık, bizi siyasi olarak şantaja maruz bırakıyor. Bu hatayı ikinci kez yapmamalıyız" dedi. Baerboch, Çin'in Tayvan'ı tehdit ederek kendisini dünyadan tecrit ettiğini de öne sürdü.Batı bloğunun zihinsel dünyasını en dikkat çekici yansıtan ise Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Avrupa için 'bahçe', dünyanın kalanı için ise 'cangıl' (balta girmemiş orman) metaforu oldu. Borrell, 'Avrupa bahçesinin cangıldan korunması gerektiğini' savunurken, 'bahçıvanların önce davranıp cangılı belirlemesi' gerektiğini vurguladı. Borrell, ırkçı Avrupa sömürgeciliğini yankılayan konuşmasıyla tepki çekince 'yanlış anlaşıldığını' iddia etti.Batı ve hegemonya sorununu Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) Prof. Dr. Mustafa Türkeş ile konuştuk.‘Maalesef her yerde eğilim faşizme doğru gidiyor'Prof. Dr. Mustafa Türkeş'e göre, ABD tek kutuplu dünya tasarımını liberalizm üzerinden yapıyor ama son 30 yıldır yaşanan gerçeklik liberal projelerin dünyanın her yerinde çöktüğünü gösteriyor. Türkeş, şu anda eğilimin de her yerde faşizme gidişe işaret ettiğini vurguladı:'1990’ların başında ABD’nin yapmış olduğu yanlış uygulamalar bugün eli ayağına dolaşıyor'Türkeş, ABD liderliğinin 'kurallara dayalı düzen' kurmaktan bahsettiğini ancak inandırıcı olmadığını belirtirken, uluslararası kuralları ilk bozanın kendileri olduğunu anımsattı:‘Batı, kendi hegemonyasını sürdürebilir noktada değil’Blinken'in sözlerinin ABD'nin liderliği üstlenecek çapta bir aktör olmadığına işaret ettiği görüşündeki Prof. Türkeş, Ukrayna çatışmasındaki öngörüsüzlüklere işaret etti:'O güzel bahçeni korumak istiyorsan istikrarı sağlayacak şeyi düşünürsün'Josep Borrell'in 'bahçe-cangıl' metaforunun 'çapsızlık göstergesi' olduğunu belirten Prof. Türkeş, Ukrayna krizinin ABD ile Avrupa’yı bir süreliğine daha bir arada tutmak için ciddi bir tutkal rolü oynadığını ancak bunun ne kadar süreceğinin bilinmediğini ekledi:‘Alman sanayicilerin bir süre sonra tepki göstereceğine eminim’Almanya'daki enerji sorununa işaret eden Türkeş, bir süre sonra Alman sanayicilerin bu duruma tepki göstereceği görüşünde. Tarafların zamana oynadıklarını söyleyen Türkeş, Rusya'nın dört bölgedeki referandumlarının aksine Batı'nın uluslararası hukuka gerek bile duymadığı Kosova örneğine atıf yaptı:'Alman Yeşilleri tamamen bir savaş partisi. Ama Çin ile bu bağı nasıl koparacaklar?'Almanya’da Yeşiller’in utanç verici bir savaş partisi niteliği taşıdığını vurgulayan Türkeş, Baerboch'un sözlerinin aksine Berlin'in Çin karşısında yapabilecek fazla bir şeyi olmadığını kaydetti.'ABD seçiminden sonra yeni müzakere alanı tartışması başlayacaktır'Türkeş, hegemonya mücadelesinde ABD'de 8 Kasım'daki ara seçimleri kilit görüyor. Türkeş’e göre, sonrasında yeni bir müzakere alanı tartışması başlayabilir:

almanya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

abd, ab, hegemonya, abd hegemonyası, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, alman yeşiller partisi, çin, josep borrell, faşizm