https://sputniknews.com.tr/20221122/mavi-twitteri-yeniden-baslatma-planini-erteleyen-musk-degisik-renk-seceneklerini-degerlendiriyor-1063725744.html
Mavi Twitter'ı yeniden başlatma planını erteleyen Musk, farklı renk seçeneklerini değerlendiriyor
Mavi Twitter'ı yeniden başlatma planını erteleyen Musk, farklı renk seçeneklerini değerlendiriyor
Twitter'ı satın alma sürecinde de sonrasında da pek çok sorunla karşılaşan Elon Musk, aylık 8 ABD doları ücret alacağını açıkladığı mavi tikle teyit hizmetini... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T18:48+0300
2022-11-22T18:48+0300
2022-11-22T18:51+0300
dünya
elon musk
twitter
mavi
mavi tik
teyit
doğrulama
onay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063725852_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cfdbdf8a9c3fd7597a88deef8bf28e79.jpg
Tesla ve Space X'in kurucusu-CEO'su Elon Musk, başına geçtiği Twitter'ın mavi tikli teyitini 8 dolar ödenen Mavi Twitter hizmetine dönüştürmesinin ardından bir sürü sahte hesabın sökün etmesine çare arıyor. Bu ayın başında askıya aldığı Mavi Twitter'ı 29 Kasım'da yeniden başlatma planını ertelediğini açıklayan Musk, ücretli hizmeti 'kimliğe bürünmeyi durdurma konusunda yüksek bir güven sağlayana kadar beklemeye alacağını' belirtti. Sadece daha önce ücretsizken mavi tikli teyit almış kullanıcılar, ödeme yaparak onay işaretini kullanmaya devam edebilecek. Erteleme kararı, markaları ve ünlüleri taklit eden çok sayıda hesap vakasının yaşanması üzerine şirket hisse senetlerinin düşmesinin ardından geldi. Kararını tweet atarak duyuran Musk, Twitter'ın kuruluşlar ve bireyler için farklı renkte onay işaretleri kullanabileceğini söyledi. ABD basınına göre Twitter'ın patronu ve CEO'su kamuoyuna duyurmadan önce Twitter çalışanlarını gecikme hakkında bilgilendirirken "Taklitlere karşı koruma konusunda yüksek güven sağlanana kadar lansmanı yapmayacağız" dedi. Dünyanın en zengin kişisi, ertelemeyi duyurmanın yanısıra Twitter'ın günlük aktif kullanıcı sayısında artış olduğunu iddia etti. Buna göre kullanıcı sayısı geçen hafta 1.6 milyon artarak 259.6 milyona ulaştı.Ücretli Mavi abonelik hizmeti, çok sayıda şakacının Twitter'da sahte hesaplar oluşturmasına yol açtı. 8 dolara elde edilen mavi tik işaretiyle açılan sahte marka, politikacı ve ünlü hesabından dalga geçen ve aşağılayan mesajlar paylaşılması, sosyal medya platformunun dezenformasyon sorununu katmerlendirdi. Örneğin, ilaç devi Eli Lily'yi taklit eden bir kullanıcının "İnsülinin artık ücretsiz olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz" diye tweet atmasının ardından Eli Lilly hisse senedi fiyatı keskin şekilde düştü. Mavi Twitter'da taklit edilen AbbVie dahil diğer ilaç şirketleri de aynı akıbete uğradı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063725852_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_13a284fd8389fe9cb7f3c9d3be9d3f33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, twitter , mavi, mavi tik, teyit, doğrulama, onay
elon musk, twitter , mavi, mavi tik, teyit, doğrulama, onay
Mavi Twitter'ı yeniden başlatma planını erteleyen Musk, farklı renk seçeneklerini değerlendiriyor
18:48 22.11.2022 (güncellendi: 18:51 22.11.2022) Abone ol
Twitter'ı satın alma sürecinde de sonrasında da pek çok sorunla karşılaşan Elon Musk, aylık 8 ABD doları ücret alacağını açıkladığı mavi tikle teyit hizmetini sahte hesaplar nedeniyle askıya almasının ardından 29 Kasım'da yeniden lansman planını erteledi. Musk, kuruluşlarla bireyler için farklı renk kontrolleri kullanmayı değerlendirdiğini söyledi.
Tesla ve Space X'in kurucusu-CEO'su Elon Musk, başına geçtiği Twitter'ın mavi tikli teyitini 8 dolar ödenen Mavi Twitter hizmetine dönüştürmesinin ardından bir sürü sahte hesabın sökün etmesine çare arıyor. Bu ayın başında askıya aldığı Mavi Twitter'ı 29 Kasım'da yeniden başlatma planını ertelediğini açıklayan Musk, ücretli hizmeti 'kimliğe bürünmeyi durdurma konusunda yüksek bir güven sağlayana kadar beklemeye alacağını' belirtti.
Sadece daha önce ücretsizken mavi tikli teyit almış kullanıcılar, ödeme yaparak onay işaretini kullanmaya devam edebilecek.
Erteleme kararı, markaları ve ünlüleri taklit eden çok sayıda hesap vakasının yaşanması üzerine şirket hisse senetlerinin düşmesinin ardından geldi. Kararını tweet atarak duyuran Musk, Twitter'ın kuruluşlar ve bireyler için farklı renkte onay işaretleri kullanabileceğini söyledi.
ABD basınına göre Twitter'ın patronu ve CEO'su kamuoyuna duyurmadan önce Twitter çalışanlarını gecikme hakkında bilgilendirirken "Taklitlere karşı koruma konusunda yüksek güven sağlanana kadar lansmanı yapmayacağız" dedi.
Dünyanın en zengin kişisi, ertelemeyi duyurmanın yanısıra Twitter'ın günlük aktif kullanıcı sayısında artış olduğunu iddia etti. Buna göre kullanıcı sayısı geçen hafta 1.6 milyon artarak 259.6 milyona ulaştı.
Ücretli Mavi abonelik hizmeti, çok sayıda şakacının Twitter'da sahte hesaplar oluşturmasına yol açtı. 8 dolara elde edilen mavi tik işaretiyle açılan sahte marka, politikacı ve ünlü hesabından dalga geçen ve aşağılayan mesajlar paylaşılması, sosyal medya platformunun dezenformasyon sorununu katmerlendirdi.
Örneğin, ilaç devi Eli Lily'yi taklit eden bir kullanıcının "İnsülinin artık ücretsiz olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz" diye tweet atmasının ardından Eli Lilly hisse senedi fiyatı keskin şekilde düştü. Mavi Twitter'da taklit edilen AbbVie dahil diğer ilaç şirketleri de aynı akıbete uğradı.