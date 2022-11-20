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Elon Musk anket başlatmıştı: Eski ABD Başkanı Trump’ın kapatılan Twitter hesabı açıldı
Elon Musk anket başlatmıştı: Eski ABD Başkanı Trump’ın kapatılan Twitter hesabı açıldı
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T11:54+0300
2022-11-20T11:54+0300
dünya
donald trump
twitter
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Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı. Musk, Twitter üzerinden 18 Kasım'da, "Trump'ın hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla bir anket başlattı.Anketin sonuçlarını açıklayan Musk, kullanıcıların yüzde 52'sinin "evet" oyu verdiğini duyurdu. Musk, "Halk konuştu. Trump, geri dönecek" mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi" anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei" ifadesini kullandı.Twitter, 6 Ocak 2021'deki Konge baskının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı. Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" denilmişti.
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donald trump, twitter , elon musk
donald trump, twitter , elon musk

Elon Musk anket başlatmıştı: Eski ABD Başkanı Trump’ın kapatılan Twitter hesabı açıldı

11:54 20.11.2022
© AAEski ABD Başkanı Trump’ın kapatılan Twitter hesabı açıldı
Eski ABD Başkanı Trump’ın kapatılan Twitter hesabı açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı.
Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı. Musk, Twitter üzerinden 18 Kasım'da, "Trump'ın hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla bir anket başlattı.
Anketin sonuçlarını açıklayan Musk, kullanıcıların yüzde 52'sinin "evet" oyu verdiğini duyurdu. Musk, "Halk konuştu. Trump, geri dönecek" mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi" anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei" ifadesini kullandı.
Twitter, 6 Ocak 2021'deki Konge baskının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı. Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" denilmişti.
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