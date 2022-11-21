https://sputniknews.com.tr/20221121/antisemitizm-gerekcesiyle-hesabi-kapatilan-kanye-west-twittera-geri-dondu-salom-1063684536.html
'Antisemitizm' gerekçesiyle hesabı kapatılan Kanye West, Twitter'a geri döndü: 'Şalom'
'Antisemitizm' gerekçesiyle hesabı kapatılan Kanye West, Twitter'a geri döndü: 'Şalom'
Twitter hesabı Yahudilere yönelik nefret söylemi iddiasıyla kapatılan ABD'li rapçi Kanye West, ilk paylaşımlarından birini İbranice "Şalom" ifadesiyle yaptı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T15:23+0300
2022-11-21T15:23+0300
2022-11-21T15:25+0300
dünya
kanye west
twitter
antisemitizm
açıklama
tweet
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ABD'li rapçi Kanye West, Twitter'a geri döndü. Daha önce antisemitik paylaşımları nedeniyle hesabı bloke edilen West, döndükten sonra ilk paylaşımlarından birini İbranice selamlaşmalarda kullanılan "Şalom" kelimesiyle yaptı.West, söz konusu paylaşımından bir süre önce de "Test, test, Twitter'ımın engelinin kaldırılıp kaldırılmadığına bakıyorum" ifadelerini kullandığı başka bir Tweet daha atmıştı.West'in bu paylaşımını yanıtlayan Musk ise, West'in yeni adı 'Ye'Ye gönderme yaparak "Nefret ettiğiniz şeyi öldürmeyin. Sevdiğiniz şeyi kurtarın" yazdı.Ye, daha önce yaptığı paylaşımlar sonucunda 'nefret söylemi politikalarını ihalal ettiği' gerekçesiyle Twitter ve Instagram'da yasaklanmıştı.Ünlü rapçi, 'Beyaz hayatlar önemlidir' tişörtü giydiği için kendisini eleştiren Diddy'yle tartıştıktan sonra yaptığı paylaşımda, Diddy'nin 'Yahudiler tarafından kontrol edildiğini' söylemişti.
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kanye west, twitter , antisemitizm, açıklama, tweet
kanye west, twitter , antisemitizm, açıklama, tweet
'Antisemitizm' gerekçesiyle hesabı kapatılan Kanye West, Twitter'a geri döndü: 'Şalom'
15:23 21.11.2022 (güncellendi: 15:25 21.11.2022) Abone ol
Twitter hesabı Yahudilere yönelik nefret söylemi iddiasıyla kapatılan ABD'li rapçi Kanye West, ilk paylaşımlarından birini İbranice "Şalom" ifadesiyle yaptı.
ABD'li rapçi Kanye West, Twitter'a geri döndü. Daha önce antisemitik paylaşımları nedeniyle hesabı bloke edilen West, döndükten sonra ilk paylaşımlarından birini İbranice selamlaşmalarda kullanılan "Şalom" kelimesiyle yaptı.
West, söz konusu paylaşımından bir süre önce de "Test, test, Twitter'ımın engelinin kaldırılıp kaldırılmadığına bakıyorum" ifadelerini kullandığı başka bir Tweet daha atmıştı.
West'in bu paylaşımını yanıtlayan Musk ise, West'in yeni adı 'Ye'Ye gönderme yaparak "Nefret ettiğiniz şeyi öldürmeyin. Sevdiğiniz şeyi kurtarın" yazdı.
Ye, daha önce yaptığı paylaşımlar sonucunda 'nefret söylemi politikalarını ihalal ettiği' gerekçesiyle Twitter ve Instagram'da yasaklanmıştı.
Ünlü rapçi, 'Beyaz hayatlar önemlidir' tişörtü giydiği için kendisini eleştiren Diddy'yle tartıştıktan sonra yaptığı paylaşımda, Diddy'nin 'Yahudiler tarafından kontrol edildiğini' söylemişti.