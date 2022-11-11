https://sputniknews.com.tr/20221111/musktan-twitterin-iflasi-imasi-duran-reklamlar-isadan-martin-luthere-dek-parodilere-mavi-tik--1063324457.html

Musk'tan Twitter'ın iflası iması, duran reklamlar, İsa'dan Martin Luther'e dek parodilere mavi tik

Musk'tan Twitter'ın iflası iması, duran reklamlar, İsa'dan Martin Luther'e dek parodilere mavi tik

Dünyanın en zengin kişisinin yönetiminde 3. haftasına giren Twitter'da kaos baş gösterdi. Musk iflas imasında bulundu. Gizlilik, güvenlikten sorumlu yetkililer... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T13:43+0300

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2022-11-11T13:43+0300

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Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecini tamamlayıp dizginleri ele almasından beri geçen 2 haftada en üst düzey yöneticileri ve çalışanların yarısını işten atan, kalanların uzaktan çalışmasını sona erdirip haftada 80 saat işbaşı açıklayan ve bedava yemek desteğini sona erdiren Elon Musk'tan iflas iması da geldi.Çalışanlara gönderdiği e-postada ve müteakip personel toplantısında şirketin geleceğine dair güven vermeyen Musk'ın çalışanlara ilk kez hitap ederken "İflas ihtimal dışı değil” dediği belirtildi.E-postada şirketin içinde bulunduğu korkunç ekonomik koşulları ve abonelik hizmeti Twitter Blue'nun şirketin geleceği için ne kadar önemli olduğuna inandığını anlatan Musk, “Önemli bir abonelik geliri olmazsa, Twitter'ın yaklaşan ekonomik krizde hayatta kalmaması kuvvetle muhtemel. Gelirimizin kabaca yarısının abonelikten gelmesine ihtiyacı var" dedi.Bir çalışan, Musk'ın, personel toplantısında, azalmış iş gücüyle gizlilik ve veri güvenliği standartlarını koruma yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceğine dair çalışanların endişelerini küçümsediği izlenimini aktardı.Musk'ın çarşamba günkü canlı yayın sohbetinde büyük reklamverenlerin endişelerini yatıştırmaya çalışıp Twitter'ın rotası hakkında en geniş çaplı yorumları yaparken e-posta ve personel toplantısındaki söylemini tekrarladığı belirtildi. Bu manzara karşısında ilkin 3 üst düzey güvenlik görevlisi - bilgi güvenliği şefi Lea Kissner, baş gizlilik sorumlusu Damien Kieran ve baş uyum görevlisi Marianne Fogarty - istifa etti. Ardından reklamverenlerin ve kullanıcıların platformla ilgili endişelerine kamuoyu önünde yanıt vermekle görevli Güvenlik ve Dürüstlük Başkanı Yoel Roth ve Müşteri Çözümleri Başkanı Robin Wheeler da şirketten ayrıldı.Bunun üzerine Twitter'ın mayıs ayında gizlilik sorunlarının çözümü konusunda anlaşmaya vardığı Federal Ticaret Komisyonu'ndan (FTC) şirkete uyarı geldi.Üstüne üstlük ürün lansmanları ve içerik denetleme politikalarında çizilen zikzaklar, General Mills dahil birçok markanın Twitter'da reklam satın alma işlemlerini durdurmasına neden oldu.Değişimin Rengi (Color of Change) isimli STK'nın başı Rashad Robinson, "Böylece Elon'un şirketle çalışmaya devam etmeye ikna etmek üzere reklamcılarla konuşmak için öne çıkardığı iki kişi istifa etti. Şimdi Twitter'ı terk etmeyen şirketler, bu tehlikeli ve akıl almaz politika değişikliklerine mahkum olacaklar" diye tweetledi.Şirketin bu hafta ortasından itibaren kullanıcıların 8 dolar karşılığında mavi teyit işareti satın almalarını sağlayan abonelik ürünü Twitter Blue'nun markaların veya önemli kişilerin kimliğini taklit eden çeşitli hesapların doğrulanmasına sahne olduğu haberleri geldi.Haberlere göre 8 dolar karşılığı satın alınan mavi tik sahibi yüzlerce parodi hesap arasında, İsa Peygamber, ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı George W. Bush, Martin Luther ve çeşitli papalar da var. ABD'nin Afganistan ve Irak işgallerinin Başkanı Bush'un mavi tikli olduğu için gerçekmiş gibi görünen parodi hesabından "Iraklıları öldürmeyi özledim" gibi paylaşımlar yapıldı. Mavi tikli İsa peygamber hesabının kimliğinde 'marangoz, şifacı, tanrı', doğum yerinde 'İsrail' yazıyor. Eli Lilly ilaç şirketinin mavi tikli parodi hesabından "İnsülini ücretsiz yaptığımızı duyurmaktan dolayı heyecanlıyız" müjdesi verildi.En çok ilgiyi, Protestanlığın kurucusu Martin Luther King ile 1978 yılında ölen Papa I. Jean Paul ve Papa Francis'in hesapları arasındaki matrak sohbet çekerken, Arjantinli Papa, Fransa'da nasıl sarhoş olduğunu emojilerle ifade etti. Twitter'da hem tepki hem alay konusu olan bu manzarayı, Musk, "Üzerinde çalışıyoruz. Oldukça komik" diyerek geçiştirmeye çalıştı.Gelgelelim bazı sivil haklar grupları, içerik denetleme politikalarının netlikten uzak olması ve 8 dolar veren herkesin mavi tik satın alma imkanının bulunmasının nefret söylemi ve yanlış bilgilerin yayılmasına yol açabileceği gerekçesiyle markaları platforma reklam vermeyi durdurmaya çağırdı.Renkli İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP) isimi STK'nın başı Derrick Johnson, Musk'a “8 dolarınız için bu kadar yalvaran bir milyarder görmemiştim” diye çatarak şunları söyledi:“Açıkçası, şirketleri Twitter'daki tüm reklamları durdurmaya çağıran çabalarımız işe yarıyor. Kuruluşların sorumlu tutulması gerekir ve Twitter bir istisna değildir. Nefret söyleminin ve dezenformasyonun hiçbir yerde yeri yoktur.”Twitter'ın FTC ile yaptığı anlaşma uyarınca, platformun ürünlerinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce gizlilik ihlaline neden olup olmadığına dair incelemeler yapması gerekiyor.Ancak şirketin gizlilik ekibinden bir avukatın "Elon, bu şirket ve kullanıcıları ile devasa miktarda risk almaya istekli, çünkü 'uzaya roket gönderen Elon, FTC'den korkmuyor'" diye yazdığı mektubu basına sızdı. Bunun üzerine şirketin hukuk ekibinin mühendislerden özelliklerin FTC kurallarına ve gizlilik standartlarına uygun olduğuna dair kendi kendini onaylama istediği belirtildi. Twitter'a haberle ilgili yorum isteyen mesajlar bırakıldı, ama iletişim bölümü işten çıkarıldığı için birisinin yanıt vermesinin pek olası olmadığı konuşuluyor.

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