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Elon Musk: Twitter geçen hafta günlük 1.6 milyon aktif kullanıcıyla rekor kırdı
Elon Musk: Twitter geçen hafta günlük 1.6 milyon aktif kullanıcıyla rekor kırdı
ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ın geçen hafta günlük 1.6 milyon aktif kullanıcı ile rekor kırdığını söyledi. 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T10:07+0300
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Geçen haftalarda Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, platformun geçen hafta günlük 1.6 milyon aktif kullanıcıyla rekora ulaştığını belirtti.Böylelikle Twitter'daki toplam aktif kullanıcı sayısını tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 259.4 milyona çıktı.Hesabından verilere ilişkin grafik paylaşan Musk, platformdaki günlük aktif kullanıcıların şirketi satın almasından bu yana artış gördüğüne işaret etti. Ekim başında 250.5 milyon olan günlük aktif kullanıcı sayısı, 20 Kasım'da 259 milyona ulaştı.Musk, "Twitter, içerik oluşturucular daha yüksek bedelle iyi video sunduğunda bakalım ne olacak" dedi. Yazılı içerik için de iyileştirmeler yapılacağını sözlerine ekledi.
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Elon Musk: Twitter geçen hafta günlük 1.6 milyon aktif kullanıcıyla rekor kırdı

10:07 22.11.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMElon Musk - Twitter
Elon Musk - Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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ABD'li milyarder Elon Musk, Twitter'ın geçen hafta günlük 1.6 milyon aktif kullanıcı ile rekor kırdığını söyledi.
Geçen haftalarda Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, platformun geçen hafta günlük 1.6 milyon aktif kullanıcıyla rekora ulaştığını belirtti.
Böylelikle Twitter'daki toplam aktif kullanıcı sayısını tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 259.4 milyona çıktı.
Hesabından verilere ilişkin grafik paylaşan Musk, platformdaki günlük aktif kullanıcıların şirketi satın almasından bu yana artış gördüğüne işaret etti. Ekim başında 250.5 milyon olan günlük aktif kullanıcı sayısı, 20 Kasım'da 259 milyona ulaştı.
Musk, "Twitter, içerik oluşturucular daha yüksek bedelle iyi video sunduğunda bakalım ne olacak" dedi. Yazılı içerik için de iyileştirmeler yapılacağını sözlerine ekledi.
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