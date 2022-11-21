CANLI | NYT, Ukraynalı askerlerin Rus savaş esirlerini öldürdüğü videoları doğruladı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna ordusu askerlerinin yaklaşık 10 Rus savaş esirini öldürdüğüne ilişkin internette yayılan videoları doğruladı.
09:27 21.11.2022
Ukrayna'da 21 Kasım'da ülke çapında elektrik kesintileri olacak
Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın hava saldırıları sonucu ülkenin enerji altyapılarının hasar aldığı belirtildi. Açıklamada, ülke çapında 21 Kasım'da elektrik kesintilerinin olacağı kaydedildi.
Havaların soğuması nedeniyle hafta sonunda elektrik kesintilerinin en aza indirilmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada, "21 Kasım saat 00.00 ile 24.00 arasında Ukrayna'nın tüm bölgelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak" denildi.
09:22 21.11.2022
NYT, Ukraynalı askerlerin Rus savaş esirlerini öldürdüğü videoları doğruladı
New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna ordusu askerlerinin yaklaşık 10 Rus savaş esirini öldürdüğüne ilişkin internette yayılan videoları doğruladı.
Söz konusu videoların Ukrayna ordusu güçlerinin yeniden ele geçirdiği Makeevka köyünde çekildiği belirtilmişti. Gazetede yer alan haberde, "NYT, videoları uydu görüntüleriyle karşılaştırarak, köydeki bir çiftlik evinde çekildiklerini doğruladı. Videolardan bazıları, Ukrayna yanlısı bir Telegram kanalı tarafından 12 Kasım'da dağıtılan 4 drone videosu serisinin parçası" ifadelerine yer verildi.
İnsan Hakları için Doktorlar (PHR) grubunun danışmanlarından Dr. Rohini Haar, gazeteye verdiği demeçte, "Çoğu kafalarından vurulmuş gibi görünüyor. Kan göletleri var. Onları almak veya yardım etmek için hiçbir çaba gösterilmemiş gibi" dedi. Haar, videolardaki askerlerin fiilen savaş esiri olduklarını da sözlerine ekledi.
Utrecht Üniversitesi'ndeki savaş suçları kovuşturma uzmanı Iva Vukusiç ise Ukrayna ordusunun savaş suçu işleyip işmediğini 'videolara bakarak anlamanın zor olduğunu' dile getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna ordusunun ondan fazla esir Rus askerini kasıtlı olarak kafalarından vurarak öldürdüğünü açıklamıştı. Rusya Soruşturma Komitesi ise olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.