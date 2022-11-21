CANLI | NYT, Ukraynalı askerlerin Rus savaş esirlerini öldürdüğü videoları doğruladı

NYT, Ukraynalı askerlerin Rus savaş esirlerini öldürdüğü videoları doğruladı

New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna ordusu askerlerinin yaklaşık 10 Rus savaş esirini öldürdüğüne ilişkin internette yayılan videoları doğruladı.

Söz konusu videoların Ukrayna ordusu güçlerinin yeniden ele geçirdiği Makeevka köyünde çekildiği belirtilmişti. Gazetede yer alan haberde, "NYT, videoları uydu görüntüleriyle karşılaştırarak, köydeki bir çiftlik evinde çekildiklerini doğruladı. Videolardan bazıları, Ukrayna yanlısı bir Telegram kanalı tarafından 12 Kasım'da dağıtılan 4 drone videosu serisinin parçası" ifadelerine yer verildi.

İnsan Hakları için Doktorlar (PHR) grubunun danışmanlarından Dr. Rohini Haar, gazeteye verdiği demeçte, "Çoğu kafalarından vurulmuş gibi görünüyor. Kan göletleri var. Onları almak veya yardım etmek için hiçbir çaba gösterilmemiş gibi" dedi. Haar, videolardaki askerlerin fiilen savaş esiri olduklarını da sözlerine ekledi.

Utrecht Üniversitesi'ndeki savaş suçları kovuşturma uzmanı Iva Vukusiç ise Ukrayna ordusunun savaş suçu işleyip işmediğini 'videolara bakarak anlamanın zor olduğunu' dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna ordusunun ondan fazla esir Rus askerini kasıtlı olarak kafalarından vurarak öldürdüğünü açıklamıştı. Rusya Soruşturma Komitesi ise olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.