https://sputniknews.com.tr/20221121/washington-post-ukrayna-zorlu-kis-kosullari-ve-azalan-stoklarla-karsi-karsiya-1063680616.html

Washington Post: Ukrayna zorlu kış koşulları ve azalan stoklarla karşı karşıya

Washington Post: Ukrayna zorlu kış koşulları ve azalan stoklarla karşı karşıya

Washington Post'ta yayınlanan bir analiz yazısında, Ukrayna güçlerinin yaklaşan zorlu kış koşulları ve azalan stoklar nedeniyle 'ilerlemesinin zor olacağı'... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T14:00+0300

2022-11-21T14:00+0300

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Washington Post'ta yayınlanan bir yazıda, Ukrayna'da devam eden çatışmalarda, yaklaşan kış koşullarının çatışmayı zorlaştıracağı belirtilerek "Çamurlu koşullar ve kış ortasında donan zemin, manevra savaşını zorlaştırıyor" dedi. 'Ukrayna, savaş alanını genişletmek için daha zor bir mücadele ile karşı karşıya' başlıklı yazıda, Rus güçleriyle ilgili olarak ise "Rusya ayrıca en iyi savaş birimlerini Herson'dan çekmeyi başardı, bu da muhtemelen başka yerlerde değerli düşmanlar olarak görünecekleri anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.Analiz yazısında ayrıca, Ukrayna güçlerinin stoklar konusunda da problemler yaşadığı belirtilerek, "Ukrayna güçleri tıpkı Ruslar gibi, kısıtlı cephane kaynakları ve bitkin askerlerle mücadele ediyor" denildi.Gazeteye konuşan ve isminin 'Andriy' olduğu belirtilen, 92. Mekanize Tugayı'na bağlı bir Ukraynalı askerin ise, yeni seferber edilen Rus birlikleri arasında özel kuvvet gruplarının da bulunduğunu söylediği ve Rus güçleriyle ilgili olarak da "Artık üç savunma hattına sahip oldukları ortaya çıktı. Derin bir savunma pozisyonundalar. İlerlemeye çalışmıyorlar" dediği aktarıldı.'Çok zor oldu'Gazeteye göre Andriy, Ukrayna güçlerinin Svatove'ye yönelik saldırısı sorulduğunda muhabirlere "Ne kadar dürüst olmalıyım?" dedikten sonra şunları söyledi:"Çok zor oldu."İki tarafın da 'zafer kazanmaya uzak olduğunu' savunan gazeteye göre, bunun en büyük nedeni yaklaşan kış koşulları.Polonya merkezli Rochan Consulting'in direktörü Konrad Muzyka'nın "Ukraynalılar kesinlikle iyi durumda. Moral inanılmaz yüksek. Batı teçhizatı Ukraynalılara avantaj sağlıyor" dedi. Ancak Muzyka 'Rus güçlerinin savunma pozisyonlarına iyice yerleştiğini' ve 'onları yerinden etmenin Harkov ve Herson'da olduğundan daha zor olacağını' söyledi. Muzyka ayrıca, "Ukraynalılar için, nihayetinde Rus kuvvetlerinin büyük çaplı bir yenilgisine yol açacak bir manevrayla sonuçlanacak koşulları yaratmak çok zor olacak. Rus kuvvetleri yetersiz donanımlı, yetersiz eğitimli, ancak avantajları kitlesel. Kuvvetlerinin kalitesine değil, çizgiyi korumaya bakıyor" dedi.Gazeteye göre ayrıca, NATO üyesi bir Avrupa ülkesinden yetkili, 200 bin kadar Rus askerinin daha eğitildiğini ve önümüzdeki aylarda muhtemelen şimdiye kadar gelen yetersiz donanıma sahip ve hazırlıksız askerlerden daha iyi durumda olacaklarını söyledi. Yetkili, "Bir sürü adam var. Kalitelerinin düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekipmandan yoksunlar. Eğitimden yoksunlar. Yine de onları öne çıkarmanın nicelik ve hız açısından belirli bir derecede kalitesi var" ifadelerini kullandı. 'Tam ölçekli büyük bir saldırı zor'Ukrayna güçlerinin Herson'daki karşı saldırısında yer alan yüzbaşı Andriy Pidlisniy de, "Nehir boyunca bazı küçük kuvvet operasyonları yapmak mümkün, ancak tam ölçekli büyük bir saldırı zor" değerlendirmesinde bulundu.Pidlisniy ayrıca, Ukrayna güçlerinin Dinyeper nehrini geçmek için ihtiyaç duyacağı köprülerle ilgili olarak da "Bu köprülerin yerine oturması biraz zaman alıyor ve çok hızlı bir şekilde yıkılıyor. Fakat Zaporojiye bölgesinden geçip karadan ilerlemeye çalışmak çok daha mantıklı" dedi.Pidlisniy, Rusların yakın zamanda Herson'a başka bir saldırı girişiminde bulunmalarını beklemediğini söyledi:"Zaten en iyi birimlerini hareket ettirdiler. Bölgede Rus paraşütçülerinin sadece küçük bir kısmı kaldı." Rand Corp'ta Rus askeri analisti olan Dara Masicot da, gazeteye yaptığı değerlendirmede "Her iki tarafın da yorulduğu, her iki tarafın da bitkin düştüğü bir aşamadayız. Ancak savaşı bırakmaya hazır değiller" dedi.

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