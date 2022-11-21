https://sputniknews.com.tr/20221121/nato-genel-sekreteri-turkiye-ve-cumhurbaskani-erdogan-cok-kilit-ve-onemli-bir-rol-oynadi-1063680124.html
NATO Genel Sekreteri: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kilit ve önemli bir rol oynadı.
NATO Genel Sekreteri: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kilit ve önemli bir rol oynadı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T13:50+0300
2022-11-21T13:50+0300
2022-11-21T13:58+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062195744_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c54e1b4004ba06e68c02f64b01d8f5b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062195744_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2f89936b817a5386e8006e1efff0ab11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan
nato, jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan
NATO Genel Sekreteri: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kilit ve önemli bir rol oynadı.
13:50 21.11.2022 (güncellendi: 13:58 21.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı."