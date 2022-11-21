NATO Genel Sekreteri: Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kilit ve önemli bir rol oynadı.

© AP Photo / Olivier Matthys Jens Stoltenberg © AP Photo / Olivier Matthys

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş-tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı."