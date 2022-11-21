https://sputniknews.com.tr/20221121/rosatom-uyardi-zaporojyede-nukleer-felaket-yasanma-riski-var-1063688922.html

Rosatom uyardı: Zaporojye’de nükleer felaket yaşanma riski var

Rosatom uyardı: Zaporojye’de nükleer felaket yaşanma riski var

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev, Ukrayna güçlerinin saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye santalinde nükleer kaza... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T17:17+0300

2022-11-21T17:17+0300

2022-11-21T17:17+0300

ukrayna krizi

zaporojye

nükleer santral

rosatom

türkiye

rusya

ukrayna

aleksey lihaçev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1060085217_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_08ca93952d74cdb0cfc9509a9f385dab.jpg

Rosatom Başkanı Lihaçev, Zaporojye nükleer güç santraline Ukrayna tarafından düzenlenen yeni saldırılara ilişkin, “Tesiste nükleer bir kaza yaşanması riski var. Gece boyunca, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.Zaporojye santrali mart ayından beri Rusya ordusunun denetiminde bulunuyor. Ukrayna güçlerinin santrale pazar günü düzenlediği saldırılar tesiste nükleer bir felaket yaşanabileceği endişelerini yeniden alevlendirmişti.IAEA bir süredir tesisin çevresinde güvenli bölge oluşturulması çağrısını yapıyor. Lihaçev de bu çağrıyı desteklediklerini ancak bunun sadece ABD’nin onay vermesi hâlinde mümkün olacağını söyledi. Rosatom Başkanı, “Washington ve Zaporojye’nin mesafe olarak birbirine bu denli uzak olması ABD’nin güvenli bölge kararını ertelemesi için bir argüman olmamalı” uyarısını yaptı.Bununla beraber ‘Kiev’in santralde küçük bir nükleer kaza yaşanmasına razı gibi göründüğünü’ kaydeden Lihaçev, “Bu, tarihin akışını sonsuza kadar değiştiren bir olay olur. Bu yüzden nükleer güç santralinin güvenliğini ihlal etme fikrini kimsenin aklına getirmemesi için her şey yapılmalı” vurgusunu yaptı.Rosatom: Türk hükümetiyle Sinop nükleer santraline dair görüşmelerin hızlı tamamlanacağını umuyoruzAyrıca Lihaçev, Türkiye ile Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili olarak, “Türkiye Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Sinop santralinin Türk hükümetinin planları içerisinde yer aldığına dair bizi bilgilendirdi. Bu projenin nasıl düzenleneceği, teknolojik görünümü ve ekonomik parametreleri konusunda görüşmeler yürütüyoruz” dedi.Rosatom Başkanı, “Bu görüşmelerin oldukça hızlı tamamlanacağını umuyorum” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221120/kadirov-ukrayna-ordusunun-zaporojye-ngsye-yonelik-bombardimanin-videosunu-paylasti-1063651718.html

zaporojye

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zaporojye, nükleer santral, rosatom, türkiye, rusya, ukrayna, aleksey lihaçev