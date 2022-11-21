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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221121/rosatom-uyardi-zaporojyede-nukleer-felaket-yasanma-riski-var-1063688922.html
Rosatom uyardı: Zaporojye’de nükleer felaket yaşanma riski var
Rosatom uyardı: Zaporojye’de nükleer felaket yaşanma riski var
Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev, Ukrayna güçlerinin saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye santalinde nükleer kaza... 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T17:17+0300
2022-11-21T17:17+0300
ukrayna krizi
zaporojye
nükleer santral
rosatom
türkiye
rusya
ukrayna
aleksey lihaçev
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Rosatom Başkanı Lihaçev, Zaporojye nükleer güç santraline Ukrayna tarafından düzenlenen yeni saldırılara ilişkin, “Tesiste nükleer bir kaza yaşanması riski var. Gece boyunca, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.Zaporojye santrali mart ayından beri Rusya ordusunun denetiminde bulunuyor. Ukrayna güçlerinin santrale pazar günü düzenlediği saldırılar tesiste nükleer bir felaket yaşanabileceği endişelerini yeniden alevlendirmişti.IAEA bir süredir tesisin çevresinde güvenli bölge oluşturulması çağrısını yapıyor. Lihaçev de bu çağrıyı desteklediklerini ancak bunun sadece ABD’nin onay vermesi hâlinde mümkün olacağını söyledi. Rosatom Başkanı, “Washington ve Zaporojye’nin mesafe olarak birbirine bu denli uzak olması ABD’nin güvenli bölge kararını ertelemesi için bir argüman olmamalı” uyarısını yaptı.Bununla beraber ‘Kiev’in santralde küçük bir nükleer kaza yaşanmasına razı gibi göründüğünü’ kaydeden Lihaçev, “Bu, tarihin akışını sonsuza kadar değiştiren bir olay olur. Bu yüzden nükleer güç santralinin güvenliğini ihlal etme fikrini kimsenin aklına getirmemesi için her şey yapılmalı” vurgusunu yaptı.Rosatom: Türk hükümetiyle Sinop nükleer santraline dair görüşmelerin hızlı tamamlanacağını umuyoruzAyrıca Lihaçev, Türkiye ile Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili olarak, “Türkiye Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Sinop santralinin Türk hükümetinin planları içerisinde yer aldığına dair bizi bilgilendirdi. Bu projenin nasıl düzenleneceği, teknolojik görünümü ve ekonomik parametreleri konusunda görüşmeler yürütüyoruz” dedi.Rosatom Başkanı, “Bu görüşmelerin oldukça hızlı tamamlanacağını umuyorum” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221120/kadirov-ukrayna-ordusunun-zaporojye-ngsye-yonelik-bombardimanin-videosunu-paylasti-1063651718.html
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zaporojye, nükleer santral, rosatom, türkiye, rusya, ukrayna, aleksey lihaçev
zaporojye, nükleer santral, rosatom, türkiye, rusya, ukrayna, aleksey lihaçev

Rosatom uyardı: Zaporojye’de nükleer felaket yaşanma riski var

17:17 21.11.2022
© AFP 2022Zaporojye Nükleer Santrali
Zaporojye Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2022
© AFP 2022
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Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev, Ukrayna güçlerinin saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye santalinde nükleer kaza yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Rosatom Başkanı Lihaçev, Zaporojye nükleer güç santraline Ukrayna tarafından düzenlenen yeni saldırılara ilişkin, “Tesiste nükleer bir kaza yaşanması riski var. Gece boyunca, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.
Zaporojye santrali mart ayından beri Rusya ordusunun denetiminde bulunuyor. Ukrayna güçlerinin santrale pazar günü düzenlediği saldırılar tesiste nükleer bir felaket yaşanabileceği endişelerini yeniden alevlendirmişti.
IAEA bir süredir tesisin çevresinde güvenli bölge oluşturulması çağrısını yapıyor. Lihaçev de bu çağrıyı desteklediklerini ancak bunun sadece ABD’nin onay vermesi hâlinde mümkün olacağını söyledi. Rosatom Başkanı, “Washington ve Zaporojye’nin mesafe olarak birbirine bu denli uzak olması ABD’nin güvenli bölge kararını ertelemesi için bir argüman olmamalı” uyarısını yaptı.
Bununla beraber ‘Kiev’in santralde küçük bir nükleer kaza yaşanmasına razı gibi göründüğünü’ kaydeden Lihaçev, “Bu, tarihin akışını sonsuza kadar değiştiren bir olay olur. Bu yüzden nükleer güç santralinin güvenliğini ihlal etme fikrini kimsenin aklına getirmemesi için her şey yapılmalı” vurgusunu yaptı.

Rosatom: Türk hükümetiyle Sinop nükleer santraline dair görüşmelerin hızlı tamamlanacağını umuyoruz

Ayrıca Lihaçev, Türkiye ile Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili olarak, “Türkiye Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Sinop santralinin Türk hükümetinin planları içerisinde yer aldığına dair bizi bilgilendirdi. Bu projenin nasıl düzenleneceği, teknolojik görünümü ve ekonomik parametreleri konusunda görüşmeler yürütüyoruz” dedi.
Rosatom Başkanı, “Bu görüşmelerin oldukça hızlı tamamlanacağını umuyorum” diye ekledi.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
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