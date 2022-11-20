https://sputniknews.com.tr/20221120/kadirov-ukrayna-ordusunun-zaporojye-ngsye-yonelik-bombardimanin-videosunu-paylasti-1063651718.html

Rusya: Kiev Zaporojye NGS’de felaket tehdidi oluşturmaya yönelik provokasyonlarına son vermiyor

Rusya: Kiev Zaporojye NGS’de felaket tehdidi oluşturmaya yönelik provokasyonlarına son vermiyor

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov, Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik sıradaki... 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T13:54+0300

2022-11-20T13:54+0300

2022-11-20T15:22+0300

ukrayna krizi

ramzan kadirov

rusya

ukrayna

zaporizhzhya nükleer santrali

bombardıman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060783770_0:3:3141:1769_1920x0_80_0_0_2bae905143655b2d859847b0ff017780.jpg

Kadırov’un Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Tüm uluslararası kuruluşlar Rusya'dan nükleer tehdit geldiğini iddia ederken Ukraynalı militanlar engellenmeksizin Avrupa'nın en büyük nükleer santralini vuruyor. Çeçenistan Cumhuriyeti Rosgvardiya (Rusya Ulusal Muhafızları) İdaresi Ahmat Özel Birliği Komutanı Anzor Bisayev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin nükleer santrale yönelik sıradaki bombardımanına ilişkin video görüntülerini gönderdi” ifadelerine yer verildi.Zaporojye NGS’nin son zamanlarda ‘her türlü nükleer enerji uzmanının artan ilgisinin hedefi haline geldiğini’ ve bu kişilerin santralde meydana gelecek bir kazanın başta kıtanın batı kesiminde büyük ölçekli sonuçlara yol açacağı görüşünde birleştiklerini aktaran Kadırov, “Peki, o halde saldırılar neden devam ediyor? Nükleer tehdit Rusya'dan değil, her gün bu emirleri veren suçlu Kiev rejiminden geliyor” vurgusunu yaptı.Rusya: Kiev Zaporojye NGS’de felaket tehdidi oluşturmaya yönelik provokasyonlarına son vermiyorRusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde insan kökenli bir felaket tehdidi oluşturmaya yönelik provokasyonlarına son vermediğini, dün santralin bulunduğu sahaya 11 top mermisinin ateşlendiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun bu sabah ise santralin bulunduğu alanı 2 kez daha bombaladığı belirtildi. Bugün elektrik santralini besleyen elektrik iletim hattına yönelik ateşlenen 14 top mermisinin tespit edildiğini bildiren bakanlık, düşmanın ateş ettiği yerin tespit edilip susturulduğu kaydedildi.Açıklamada, yapılan bombardımanlar sonrasında oluşan hasarın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile Rus Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) uzmanlarının santral sahasını incelemesinden sora kesinleşeceği, bölgedeki radyasyon ortamının normlardın dahilinde olduğu ifade edildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Kramatorsk kenti yakınlarında 2 adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiğine dikkat çekilen açıklamada, topçu birliklerinin çatışmaları sırasında ise daha önce Rusya’nın Belgorod bölgesini bombalayan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov bölgesindeki 40. Topçu Tugayının vurulduğu kaydedildi.Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Krasnıy Liman yönündeki taarruz girişimini engellediBakanlık, Rus ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) ve Harkov bölgesinde bir günde toplam olarak yaklaşık 50 Ukraynalı ordu mensubunu etkisiz hale getirdiğini bildirdi.Kupyansk yönünde topçu kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 20 Ukraynalı askerin, bir zırhlı personel taşıyıcısının ve 2 pikabın etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Krasnıy Liman yönünde 3 taktik grupla yaptığı saldırı girişiminin önlendiği vurgulanarak, “Ukrayna ordu birlikleri açılan topçu ateşi sonucu durdurulup hareket noktalarına geri püskürtüldü. Krasnıy Liman yönünde son bir günde 30’un üzerinde Ukraynalı asker ve paralı asker, 3 adet zırhlı muharebe aracı ve 5 pikap etkisiz hale getirildi” denildi.Güney Donetsk yönünde ise karşı taarruz girişiminde bulunan Ukrayna ordusunun önlendiği belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu yönde ölü ve yaralı olarak 50 kaybının olduğu, ayrıca 2 adet MT-LB amfibi aracının, iki zırhlı aracın ve 3 pikabın imha edildiği vurgulandı.Açıklamada, ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde Herson Bölgesi’nde ve DHC’de Ukrayna’ya ait 6 adet insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, ayrıca DHC’de Olha çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan 2 merminin düşürüldüğü vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20221120/lugansk-halk-milisi-ukrayna-ordusu-son-bir-gunde-55e-yakin-can-kaybi-verdi-1063651367.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ramzan kadirov, rusya, ukrayna, zaporizhzhya nükleer santrali, bombardıman