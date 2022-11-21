https://sputniknews.com.tr/20221121/kremlin-ukraynada-esir-dusen-askerlerimizi-kursuna-dizenleri-kendimiz-bulup-cezalandiracagiz-1063678230.html
Kremlin: Ukrayna’da esir düşen askerlerimizi kurşuna dizenleri kendimiz bulup cezalandıracağız
Kremlin: Ukrayna’da esir düşen askerlerimizi kurşuna dizenleri kendimiz bulup cezalandıracağız
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’da esir düşen Rusya askerlerini kurşuna dizenleri kendilerinin bulup cezalandıracaklarını belirtti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-21T13:25+0300
2022-11-21T13:25+0300
2022-11-21T13:25+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
esir
dmitriy peskov
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da esir düşen bir grup Rus askerin kurşuna dizildiklerine dair görüntülere ilişkin, “Rusya, bu suçu işleyenleri kendisi arayıp bulacak, bulunmaları ve cezalandırılmaları gerekiyor” dedi.Peskov’un açıklaması, New York Times gazetesinin Rus askerlerin kurşuna dizildiklerinin görüldüğü görüntülerin gerçek olduğunu doğrulayan haberini izledi.Peskov, Rusya’da yeni bir seferberlik ilanı olasılığının değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna, “Savunma Bakanlığı adına konuşamam fakat Kremlin’de buna ilişkin bir tartışma yürütülmüyor” yanıtını verdi.Sözcü ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü operasyonun amacının bu ülkedeki iktidarı değiştirmek olmadığını kaydetti. “Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) bunu çoktan söyledi” diyen Peskov, “Rusya (Ukrayna’daki) amaçlarına ulaşmak istiyor, bu amaçlara pek çok farklı yöntem ve formatla ulaşabiliriz. Öyle ya da böyle, Rusya bu amaçlara ulaşacaktır” vurgusunu yaptı.Ayrıca Peskov, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEA) Ukrayna tarafı üstündeki etkisini kullanıp bu ülkenin askerlerinin Zaporojye nükleer güç santraline bombardıman düzenlemeyi bırakmasını sağlaması çağrısını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221118/rus-disislerinden-uluslararasi-orgutlere-rus-esirlerin-kursunlanmasini-kinama-talebi-1063614668.html
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rusya, ukrayna, esir, dmitriy peskov, kremlin
rusya, ukrayna, esir, dmitriy peskov, kremlin
Kremlin: Ukrayna’da esir düşen askerlerimizi kurşuna dizenleri kendimiz bulup cezalandıracağız
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’da esir düşen Rusya askerlerini kurşuna dizenleri kendilerinin bulup cezalandıracaklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da esir düşen bir grup Rus askerin kurşuna dizildiklerine dair görüntülere ilişkin, “Rusya, bu suçu işleyenleri kendisi arayıp bulacak, bulunmaları ve cezalandırılmaları gerekiyor” dedi.
Peskov’un açıklaması, New York Times gazetesinin Rus askerlerin kurşuna dizildiklerinin görüldüğü görüntülerin gerçek olduğunu doğrulayan haberini izledi.
Peskov, Rusya’da yeni bir seferberlik ilanı olasılığının değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna, “Savunma Bakanlığı adına konuşamam fakat Kremlin’de buna ilişkin bir tartışma yürütülmüyor” yanıtını verdi.
Sözcü ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü operasyonun amacının bu ülkedeki iktidarı değiştirmek olmadığını kaydetti. “Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) bunu çoktan söyledi” diyen Peskov, “Rusya (Ukrayna’daki) amaçlarına ulaşmak istiyor, bu amaçlara pek çok farklı yöntem ve formatla ulaşabiliriz. Öyle ya da böyle, Rusya bu amaçlara ulaşacaktır” vurgusunu yaptı.
Ayrıca Peskov, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEA) Ukrayna tarafı üstündeki etkisini kullanıp bu ülkenin askerlerinin Zaporojye nükleer güç santraline bombardıman düzenlemeyi bırakmasını sağlaması çağrısını yaptı.