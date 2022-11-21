https://sputniknews.com.tr/20221121/kremlin-ukraynada-esir-dusen-askerlerimizi-kursuna-dizenleri-kendimiz-bulup-cezalandiracagiz-1063678230.html

Kremlin: Ukrayna’da esir düşen askerlerimizi kurşuna dizenleri kendimiz bulup cezalandıracağız

Kremlin: Ukrayna’da esir düşen askerlerimizi kurşuna dizenleri kendimiz bulup cezalandıracağız

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’da esir düşen Rusya askerlerini kurşuna dizenleri kendilerinin bulup cezalandıracaklarını belirtti. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T13:25+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna

esir

dmitriy peskov

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da esir düşen bir grup Rus askerin kurşuna dizildiklerine dair görüntülere ilişkin, “Rusya, bu suçu işleyenleri kendisi arayıp bulacak, bulunmaları ve cezalandırılmaları gerekiyor” dedi.Peskov’un açıklaması, New York Times gazetesinin Rus askerlerin kurşuna dizildiklerinin görüldüğü görüntülerin gerçek olduğunu doğrulayan haberini izledi.Peskov, Rusya’da yeni bir seferberlik ilanı olasılığının değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna, “Savunma Bakanlığı adına konuşamam fakat Kremlin’de buna ilişkin bir tartışma yürütülmüyor” yanıtını verdi.Sözcü ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü operasyonun amacının bu ülkedeki iktidarı değiştirmek olmadığını kaydetti. “Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) bunu çoktan söyledi” diyen Peskov, “Rusya (Ukrayna’daki) amaçlarına ulaşmak istiyor, bu amaçlara pek çok farklı yöntem ve formatla ulaşabiliriz. Öyle ya da böyle, Rusya bu amaçlara ulaşacaktır” vurgusunu yaptı.Ayrıca Peskov, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’na (UAEA) Ukrayna tarafı üstündeki etkisini kullanıp bu ülkenin askerlerinin Zaporojye nükleer güç santraline bombardıman düzenlemeyi bırakmasını sağlaması çağrısını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221118/rus-disislerinden-uluslararasi-orgutlere-rus-esirlerin-kursunlanmasini-kinama-talebi-1063614668.html

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