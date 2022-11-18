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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221118/rus-disislerinden-uluslararasi-orgutlere-rus-esirlerin-kursunlanmasini-kinama-talebi-1063614668.html
Rus Dışişleri’nden uluslararası örgütlere Rus esirlerin kurşunlanmasını kınama talebi
Rus Dışişleri’nden uluslararası örgütlere Rus esirlerin kurşunlanmasını kınama talebi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası örgütlerden Rus esir askerlerin kurşuna dizilmesini kınamayı ve titiz araştırma... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T21:06+0300
2022-11-18T21:06+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
savaş
esir
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Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Uluslararası örgütlerden, bu vahim suçu kınamayı ve titiz araştırma gerçekleştirmeyi talep ediyoruz” ifadesine yer verildi. Tüm sorumluların tespit edileceğini ve kimsenin cezadan kaçmayacağını kaydeden Zaharova, Batı ülkelerinin Ukrayna ordusunun Rus askerlere yönelik işlediği suçları görmezden geldiğini belirterek, “Söz konusu sadece Azov ve diğer radikal örgütler değil, komutanlarının resmi emirlerini yerine getiren Ukraynalı askerler. Onların Neo-Nazi ideolojisine bağlılığı ve ilkelerini uygulaması, Ukrayna’daki rejimin suçunu ikna edici biçimde kanıtlıyor” dedi.Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Moskalkova, Avrupa Konseyi ve AGİT'ten Rus esirlerin infazını kınamalarını istediRusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, Rus savaş esirlerinin Makeyevka'da infaz edildiği görüntüleri uluslararası kuruluşlara gönderdiğini belirterek, işlenen suçun soruşturulması ve sorumluların cezalandırılmasını talep ettiğini duyurdu.Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ve Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi başkanına Rus esirlerin Ukrayna askerleri tarafından infazını kınamaları talebinde bulunduğunu belirtti.Moskalkova, “Bu suçla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Pejcinovic-Buric, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Direktörü Matteo Mecacci, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi Başkanı Alan Mitchell’e bu eylemlerin kınanması ve yetkileri çerçevesinde işlenen suçların soruşturulması ve sorumluların cezalandırılması talebiyle başvuruda bulundum” ifadelerini kullandı.Bunun bir insanlık suçu olduğuna vurgu yapan Moskalkova, videodaki görüntülerin hiçbir kelime ile ifade edemeyeceğini belirtti.Ukraynalı askerlerin teslim olmuş silahsız Rus askerlerini infaz ettiği görüntüler bu sabah internette yayınlanmıştı.Rusya İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev, Makeyevka'da meydana gelen olayı göstermelik bir meydan okuma suçu olarak nitelendirerek, olayın görüntülerini BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, AGİT, Avrupa Konseyi, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası kuruluşlara gönderileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221118/rusya-zelenskiy-ve-yandaslari-oldurulen-her-esirin-hesabini-verecek-1063609730.html
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rusya, ukrayna, savaş, esir
rusya, ukrayna, savaş, esir

Rus Dışişleri’nden uluslararası örgütlere Rus esirlerin kurşunlanmasını kınama talebi

21:06 18.11.2022
© Sputnik / Alexandr MaksimenkoUkrayna'daki aşırı milliyetçiler
Ukrayna'daki aşırı milliyetçiler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Alexandr Maksimenko
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uluslararası örgütlerden Rus esir askerlerin kurşuna dizilmesini kınamayı ve titiz araştırma gerçekleştirmeyi talep ettiklerini belirtti.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Uluslararası örgütlerden, bu vahim suçu kınamayı ve titiz araştırma gerçekleştirmeyi talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.

Tüm sorumluların tespit edileceğini ve kimsenin cezadan kaçmayacağını kaydeden Zaharova, Batı ülkelerinin Ukrayna ordusunun Rus askerlere yönelik işlediği suçları görmezden geldiğini belirterek, “Söz konusu sadece Azov ve diğer radikal örgütler değil, komutanlarının resmi emirlerini yerine getiren Ukraynalı askerler. Onların Neo-Nazi ideolojisine bağlılığı ve ilkelerini uygulaması, Ukrayna’daki rejimin suçunu ikna edici biçimde kanıtlıyor” dedi.



Rusya’nın İnsan Hakları Temsilcisi Moskalkova, Avrupa Konseyi ve AGİT'ten Rus esirlerin infazını kınamalarını istedi

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, Rus savaş esirlerinin Makeyevka'da infaz edildiği görüntüleri uluslararası kuruluşlara gönderdiğini belirterek, işlenen suçun soruşturulması ve sorumluların cezalandırılmasını talep ettiğini duyurdu.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ve Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi başkanına Rus esirlerin Ukrayna askerleri tarafından infazını kınamaları talebinde bulunduğunu belirtti.
Moskalkova, “Bu suçla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Pejcinovic-Buric, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Direktörü Matteo Mecacci, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi Başkanı Alan Mitchell’e bu eylemlerin kınanması ve yetkileri çerçevesinde işlenen suçların soruşturulması ve sorumluların cezalandırılması talebiyle başvuruda bulundum” ifadelerini kullandı.
Bunun bir insanlık suçu olduğuna vurgu yapan Moskalkova, videodaki görüntülerin hiçbir kelime ile ifade edemeyeceğini belirtti.
Ukraynalı askerlerin teslim olmuş silahsız Rus askerlerini infaz ettiği görüntüler bu sabah internette yayınlanmıştı.
Rusya İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev, Makeyevka'da meydana gelen olayı göstermelik bir meydan okuma suçu olarak nitelendirerek, olayın görüntülerini BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, AGİT, Avrupa Konseyi, Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası kuruluşlara gönderileceğini açıklamıştı.
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