https://sputniknews.com.tr/20221118/rusya-zelenskiy-ve-yandaslari-oldurulen-her-esirin-hesabini-verecek-1063609730.html
Rusya: Zelenskiy ve yandaşları, öldürülen her esirin hesabını verecek
Rusya: Zelenskiy ve yandaşları, öldürülen her esirin hesabını verecek
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yandaşlarının işkence gören ve öldürülen her esir askerin hesabını vereceğini belirtti. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T17:38+0300
2022-11-18T17:38+0300
2022-11-18T17:56+0300
ukrayna krizi
rusya
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Açıklamada, “Ukrayna ordusu soysuzlarının, ondan fazla hareketsiz Rus askerlerini başına kurşun sıkarak kasıtlı ve metodik olarak öldürmesi, Kiev rejiminin esir haklarına uyduğu iddiaları bağlamında, hiç kimse tarafından ‘trajik istisna’ olarak gösterilemeyecek” dendi.Ukraynalı askerlerin silahsız Rus esirleri katlettiği görüntülerinin, Zelenskiy liderliğindeki mevcut Kiev rejiminin ve onu koruyan ve destekleyenlerinin vahşi doğasının delili olduğu kaydedilen açıklamada, “Rus savaş esirlerinin vahşice öldürülmesi ilk ve tek savaş suç değil. Bu, Ukrayna ordusunda, Kiev rejimi tarafından aktif olarak desteklenen ve Batılı hamilerinin yakın mesafeden bile görmek istemediği yaygın bir uygulama” ifadesine yer verildi.
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Rusya: Zelenskiy ve yandaşları, öldürülen her esirin hesabını verecek
17:38 18.11.2022 (güncellendi: 17:56 18.11.2022) Abone ol
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yandaşlarının işkence gören ve öldürülen her esir askerin hesabını vereceğini belirtti.
Açıklamada, “Ukrayna ordusu soysuzlarının, ondan fazla hareketsiz Rus askerlerini başına kurşun sıkarak kasıtlı ve metodik olarak öldürmesi, Kiev rejiminin esir haklarına uyduğu iddiaları bağlamında, hiç kimse tarafından ‘trajik istisna’ olarak gösterilemeyecek” dendi.
Ukraynalı askerlerin silahsız Rus esirleri katlettiği görüntülerinin, Zelenskiy liderliğindeki mevcut Kiev rejiminin ve onu koruyan ve destekleyenlerinin vahşi doğasının delili olduğu kaydedilen açıklamada, “Rus savaş esirlerinin vahşice öldürülmesi ilk ve tek savaş suç değil. Bu, Ukrayna ordusunda, Kiev rejimi tarafından aktif olarak desteklenen ve Batılı hamilerinin yakın mesafeden bile görmek istemediği yaygın bir uygulama” ifadesine yer verildi.