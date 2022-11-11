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Elon Musk: İnsanların Twitter'da Twitter hakkında yakınmalarına bayılıyorum
Elon Musk: İnsanların Twitter'da Twitter hakkında yakınmalarına bayılıyorum
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, getirdiği yeni özellikler ve şirkette uyguladığı yeni politikalar nedeniyle uygulamaya getirilen eleştirilere kendi üslubuyla... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-11T06:59+0300
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Tesla kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından şirketteki değişiklikleri gündemde tutmaya devam ediyor.Musk son olarak, Twitter'daki 'mavi tik' özelliğini ücretli yapmış, ardından alternatif olarak sunduğu 'resmi' etiketini de kaldırma kararı almıştı. Twitter çalışanlarından 'zor zamanlara hazırlanmalarını' isteyen Musk, evden çalışma sistemini sonlandırmıştı.Şimdi ise Twitter'ın yeni CEO'su, şirkette yapılan değişiklikler nedeniyle getirilen eleştirilere Twitter üzerinden yanıt verdi.Musk, "İnsanların Twitter'da Twitter hakkında yakınmalarına bayılıyorum" dedi.Türkiye'de 'Mavi Tik' fiyatı belli olduÖte yandan, Musk'ın ABD'de 8 dolar olarak belirlediği 'Mavi Tik' ücretinin Türkiye fiyatı ise aylık 109.99 TL olarak belirlendi. 'Mavi Tik' için ödeme yapanların bazı avantajlara sahip olacağı ve reklamlara daha az maruz kalacağı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/bloomberg-yazari-musk-twitteri-sifirdan-tasarlanacak-bir-muhendislik-problemi-olarak-goruyor-1063161278.html
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Elon Musk: İnsanların Twitter'da Twitter hakkında yakınmalarına bayılıyorum

06:27 11.11.2022 (güncellendi: 06:59 11.11.2022)
© AFP 2022 / JIM WATSONElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, getirdiği yeni özellikler ve şirkette uyguladığı yeni politikalar nedeniyle uygulamaya getirilen eleştirilere kendi üslubuyla yanıt verdi.
Tesla kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından şirketteki değişiklikleri gündemde tutmaya devam ediyor.
Musk son olarak, Twitter'daki 'mavi tik' özelliğini ücretli yapmış, ardından alternatif olarak sunduğu 'resmi' etiketini de kaldırma kararı almıştı. Twitter çalışanlarından 'zor zamanlara hazırlanmalarını' isteyen Musk, evden çalışma sistemini sonlandırmıştı.
Şimdi ise Twitter'ın yeni CEO'su, şirkette yapılan değişiklikler nedeniyle getirilen eleştirilere Twitter üzerinden yanıt verdi.
Musk, "İnsanların Twitter'da Twitter hakkında yakınmalarına bayılıyorum" dedi.

Türkiye'de 'Mavi Tik' fiyatı belli oldu

Öte yandan, Musk'ın ABD'de 8 dolar olarak belirlediği 'Mavi Tik' ücretinin Türkiye fiyatı ise aylık 109.99 TL olarak belirlendi. 'Mavi Tik' için ödeme yapanların bazı avantajlara sahip olacağı ve reklamlara daha az maruz kalacağı açıklandı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
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