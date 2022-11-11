https://sputniknews.com.tr/20221111/elon-musk-insanlarin-twitterda-twitter-hakkinda-yakinmalarina-bayiliyorum-1063313771.html
Elon Musk: İnsanların Twitter'da Twitter hakkında yakınmalarına bayılıyorum
Elon Musk: İnsanların Twitter'da Twitter hakkında yakınmalarına bayılıyorum
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, getirdiği yeni özellikler ve şirkette uyguladığı yeni politikalar nedeniyle uygulamaya getirilen eleştirilere kendi üslubuyla... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T06:27+0300
2022-11-11T06:27+0300
2022-11-11T06:59+0300
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Tesla kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından şirketteki değişiklikleri gündemde tutmaya devam ediyor.Musk son olarak, Twitter'daki 'mavi tik' özelliğini ücretli yapmış, ardından alternatif olarak sunduğu 'resmi' etiketini de kaldırma kararı almıştı. Twitter çalışanlarından 'zor zamanlara hazırlanmalarını' isteyen Musk, evden çalışma sistemini sonlandırmıştı.Şimdi ise Twitter'ın yeni CEO'su, şirkette yapılan değişiklikler nedeniyle getirilen eleştirilere Twitter üzerinden yanıt verdi.Musk, "İnsanların Twitter'da Twitter hakkında yakınmalarına bayılıyorum" dedi.Türkiye'de 'Mavi Tik' fiyatı belli olduÖte yandan, Musk'ın ABD'de 8 dolar olarak belirlediği 'Mavi Tik' ücretinin Türkiye fiyatı ise aylık 109.99 TL olarak belirlendi. 'Mavi Tik' için ödeme yapanların bazı avantajlara sahip olacağı ve reklamlara daha az maruz kalacağı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/bloomberg-yazari-musk-twitteri-sifirdan-tasarlanacak-bir-muhendislik-problemi-olarak-goruyor-1063161278.html
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Elon Musk: İnsanların Twitter'da Twitter hakkında yakınmalarına bayılıyorum
06:27 11.11.2022 (güncellendi: 06:59 11.11.2022) Abone ol
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, getirdiği yeni özellikler ve şirkette uyguladığı yeni politikalar nedeniyle uygulamaya getirilen eleştirilere kendi üslubuyla yanıt verdi.
Tesla kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından şirketteki değişiklikleri gündemde tutmaya devam ediyor.
Musk son olarak, Twitter'daki 'mavi tik' özelliğini ücretli yapmış, ardından alternatif olarak sunduğu 'resmi' etiketini de kaldırma kararı almıştı.
Twitter çalışanlarından 'zor zamanlara hazırlanmalarını' isteyen Musk, evden çalışma sistemini sonlandırmıştı.
Şimdi ise Twitter'ın yeni CEO'su, şirkette yapılan değişiklikler nedeniyle getirilen eleştirilere Twitter üzerinden yanıt verdi.
Musk, "İnsanların Twitter'da Twitter hakkında yakınmalarına bayılıyorum" dedi.
Türkiye'de 'Mavi Tik' fiyatı belli oldu
Öte yandan, Musk'ın ABD'de 8 dolar olarak belirlediği 'Mavi Tik' ücretinin Türkiye fiyatı ise aylık 109.99 TL olarak belirlendi. 'Mavi Tik' için ödeme yapanların bazı avantajlara sahip olacağı ve reklamlara daha az maruz kalacağı açıklandı.