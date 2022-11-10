https://sputniknews.com.tr/20221110/elon-musk-twitterda-resmi-etiketini-kaldirdi-pek-cok-aptalca-sey-yapacagiz-1063273938.html

Elon Musk, Twitter'da 'resmi' etiketini saatler sonra kaldırdı: 'Pek çok aptalca şey yapacağız'

Elon Musk, Twitter'da 'resmi' etiketini saatler sonra kaldırdı: 'Pek çok aptalca şey yapacağız'

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından 'mavi tik' özelliğini ücretli yapan Amerikalı milyarder Elon Musk, bu kez alternatif olarak sunduğu... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T10:29+0300

2022-11-10T10:29+0300

2022-11-10T10:34+0300

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etiket

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından platformda çalkantılar devam ediyor.Daha önce 'mavi tik' özelliğini 8 dolar ücrete bağlayan Musk, şimdi yakın zaman önce alternatif olarak sunduğu 'resmi' etiketini de uygulamaya koyduktan saatler sonra sonlandırmaya karar verdi.Musk, yaptığı açıklamada, "Twitter’ın önümüzdeki aylarda pek çok aptalca şey yapacağını lütfen unutmayın… İşe yarayanları koruyacağız ve işe yaramayanları ise değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.Daha önce Twitter'ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, patforma 'resmi' etiketi özelliğinin geleceğini duyurmuştu. Yeni doğrulama özelliğinin belli başlı hesaplara sunulacağı belirtilmişti.Yeni etiketin sadece 'devlet kurumlarına, şirketlere, büyük medya kuruluşlarına, yayıncılara ve bazı tanınmış kişilere' verileceğini vurgulayan Crawford, ayrıca bu özelliğin 'mavi tik' gibi satın alınamayacağı bilgisini paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221109/twitterda-yeni-donem-hesaplara-resmi-etiket-ozelligi-geliyor--1063251845.html

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elon musk, twitter , etiket