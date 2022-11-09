https://sputniknews.com.tr/20221109/twitterda-yeni-donem-hesaplara-resmi-etiket-ozelligi-geliyor--1063251845.html

Twitter'da yeni dönem: Hesaplara 'Resmi' etiket özelliği geliyor

Twitter'da yeni dönem: Hesaplara 'Resmi' etiket özelliği geliyor

ABD'li milyarder Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da, devlet hesapları, ticari şirketler, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişilere... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T19:48+0300

2022-11-09T19:48+0300

2022-11-09T20:06+0300

yaşam

twitter

elon musk

mavi tik

dolar

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma sürecini tamamlamasının ardından platformda 'Resmi' etiket dönemi başlıyor. Musk'ın 'mavi tik' için aylık 8 dolar ücret alınacağını duyurmasının ardından Twitter'da yüksek profilli hesaplara doğrulama yerine 'Official' yani 'Resmi' olduklarını belirten bir etiket eklenecek. Sosyal medya platformunun ürün müdürü Esther Crawford, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi etikete dair ayrıntıları paylaştı. Resmi etiketini alacak hesaplar arasında devlet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişiler yer alacak.Crawford paylaşımının devamında, önceden doğrulanmış ve mavi tik sembolüne sahip olan tüm hesapların 'resmi' etiketini alamayacağını ve bu etiketi satın alarak sahip olamayacağını belirtti. Daha öncesinde Musk, mavi tik için ayda 8 dolar ödeneceğini söylemiş, ABD'li milyarder, söz konusu fiyatın ülkelerin satın alma güçlerine göre ayarlanacağını belirtmişti.Kararın açıklanmasının ardından hesapların hangi kritere göre 'Resmi' etiketi alacağı konusunda netlik sağlanmış görünmüyor. Sosyal medya platformunda Twitter'ın hesabı da dahil olmak üzere bazı hesaplar, 'Resmi' etiketine sahip oldu. Fakat çok sayıda büyük medya kuruluşu ve milyonlarca takipçisi olan tanınmış kişilere 'Resmi' etiketi henüz gelmiş değil. Öte yandan daha önce platformun Rusya, Çin ve İran merkezli basın kuruluşlarına ve bu kurumlarda çalışan bazı gazetecilerin hesaplarında kullandığı 'Devlete bağlı medya kuruluşu' etiketi uygulamasına da devam ediliyor. Söz konusu 'Devlete bağlı medya kuruluşu' etiketleri, ifade özgürlüğünün engellenmesi, gazetecilerin kişisel hak ve özgürlüklerine zarar verebileceği endişesiyle birçok sivil toplum kuruluşu ve sendika tarafından eleştiriliyor. 'Resmi' etiketine sahip bazı hesaplarının görüntüsü ise şöyle:

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twitter , elon musk, mavi tik, dolar