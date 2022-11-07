https://sputniknews.com.tr/20221107/bloomberg-yazari-musk-twitteri-sifirdan-tasarlanacak-bir-muhendislik-problemi-olarak-goruyor-1063161278.html
Bloomberg yazarı: Musk, Twitter'ı sıfırdan tasarlanacak bir mühendislik problemi olarak görüyor
Bloomberg yazarı: Musk, Twitter'ı sıfırdan tasarlanacak bir mühendislik problemi olarak görüyor
Bloomberg yazarı Aaron Brown, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın platformu 'para kazanılacak sosyal bir fenomen olarak değil, sıfırdan tasarlanacak bir... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T17:28+0300
2022-11-07T17:28+0300
2022-11-07T17:28+0300
dünya
elon musk
twitter
satın alma
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Bloomberg yazarı Aaron Brown, Elon Musk'ın satın almasından sonra platformun yaşayacağı dönüşümle ilgili bir analiz kaleme aldı. Musk için "Yazılımdan yararlanma ve büyük şirketler kurmak için gereken sermaye ve yeteneği çekme konusunda bir geçmişe sahip. Tekrar yapabilir" diyen Brown, 'teknoloji ve inovasyonun ve özellikle Twitter'ın geleceğini anlamak için kritik öneme sahip olduğunu' söyledi. Twitter'ın yarattığı 'büyük sosyal öneme sahip etkinin' eski yönetim tarafından yeterince anlaşılamadığını savunan Brown, "Eski Twitter, kullanıcılara hitap etmeyen ve hızlı kar sağlamadıklarında sıklıkla terk edilen girişimler için personel alımına büyük ölçüde fazla para harcamış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.'Twitter'dan çok Musk'ın geçmişine bakmak'Yeni dönemle ilgili olarak Twitter'dan çok Musk'ın geçmişine bakarak fikir edinilebileceğini söyleyen Brown, "Çok az insanın Twitter'ın nasıl büyüyüp kar elde edebileceği konusunda net fikirleri var. Musk'ın gelir kaynaklarını reklamcılardan kullanıcılara kaydırmak ve personeli azaltmak gibi ilk kurcalama girişimleri yardımcı olabilir veya olmayabilir, ancak konuyu tam olarak anlatamazlar. Twitter'dan çok Musk'ın geçmişine bakarak daha fazla fikir edinilebilir. İnsanlar Musk'ı bir donanım adamı olarak düşünüyor, ancak Musk yazılıma Zip2 ve PayPal Holdings Inc ile başladı. Donanım alanına girdiğinde, uyguladığı yenilikler geliştirmeyi hızlandırmak ve sermaye maliyetlerini azaltmak için yazılım ilerlemelerinden yararlanmaktı" dedi.Musk'ın, satın almadan önce Twitter'a gönderdiği metinlerde, 'Tesla Inc. ve SpaceX'in başarısı için çok temel olan hızlı prototipleme, üretim yönetimi ve simülasyon araçları olan 'ağır hizmet yazılım sistemleri' oluşturmadaki başarısını vurguladığını söyleyen Brown, "Musk, Twitter'ı para kazanılacak sosyal bir fenomen olarak değil, sıfırdan tasarlanacak bir mühendislik problemi olarak düşünüyor gibi görünüyor. Bu, mevcut kullanıcıları, reklamcıları ve üçüncü tarafları memnun etmek için komite kararları almak yerine Twitter'ın temel değerini anlamak ve onu desteklemek için altyapı oluşturmak anlamına gelir" dedi."Musk, vizyonunu gerçekleştirebilen ve hatalarını telafi edebilen olağanüstü insanlarla çevrili" diyen Brown ayrıca, Musk'ın David Sacks, Marc Andreessen ve Larry Ellison gibi uzmanlarıyla aynı süreci Twitter'da da başlattığını söyledi. Brown ayrıca, Musk'ın 'yeni bir yazılım kültürü sunacağını umduğunu' söyleyerek şu ifadeleri kullandı:"Musk, içeriği geliştirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için yazılım yeteneğini çeken hikayeler anlatacak. Hiç kimse, muhtemelen Musk bile, bunun nasıl olacağı konusunda belirsiz fikirlerden daha fazlasına sahip değil. Ancak Musk, muhtemelen onu inşa etmek için ihtiyaç duyduğu sermayeyi çekebilir ve gelir veya kar konusunda endişelenmeden umut verici görünen herhangi bir şekilde genişletebilir. Sadece inşa edildiğinde, ondan nasıl para kazanılacağını sormak mantıklı olacaktır.Tabii ki, tüm bunlar başarısız olabilir. Belki de yazılım kültürünü değiştirmenin büyük kazanımları yoktur. Belki de orada inşa edecek veya para kazanacak hiçbir şey yoktur. Belki Musk ikna edici hikayeler bulamayacak ya da yeterince insan onları kabul etmeyecek. Belki de inşa edilen şey kimsenin ilgisini çekmeyecek. Ama en azından şimdiye kadar kimse Musk'a karşı bahse girerek zengin olmadı."
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https://sputniknews.com.tr/20221103/bloomberg-elon-musk-twitter-calisanlarinin-yarisini-isten-cikaracak-1063014454.html
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elon musk, twitter , satın alma
elon musk, twitter , satın alma
Bloomberg yazarı: Musk, Twitter'ı sıfırdan tasarlanacak bir mühendislik problemi olarak görüyor
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Bloomberg yazarı Aaron Brown, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın platformu 'para kazanılacak sosyal bir fenomen olarak değil, sıfırdan tasarlanacak bir mühendislik problemi olarak gördüğünü' söyledi.
Bloomberg yazarı Aaron Brown, Elon Musk'ın satın almasından sonra platformun yaşayacağı dönüşümle ilgili bir analiz kaleme aldı. Musk için "Yazılımdan yararlanma ve büyük şirketler kurmak için gereken sermaye ve yeteneği çekme konusunda bir geçmişe sahip. Tekrar yapabilir" diyen Brown, 'teknoloji ve inovasyonun ve özellikle Twitter'ın geleceğini anlamak için kritik öneme sahip olduğunu' söyledi.
Twitter'ın yarattığı 'büyük sosyal öneme sahip etkinin' eski yönetim tarafından yeterince anlaşılamadığını savunan Brown, "Eski Twitter, kullanıcılara hitap etmeyen ve hızlı kar sağlamadıklarında sıklıkla terk edilen girişimler için personel alımına büyük ölçüde fazla para harcamış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
'Twitter'dan çok Musk'ın geçmişine bakmak'
Yeni dönemle ilgili olarak Twitter'dan çok Musk'ın geçmişine bakarak fikir edinilebileceğini söyleyen Brown, "Çok az insanın Twitter'ın nasıl büyüyüp kar elde edebileceği konusunda net fikirleri var. Musk'ın gelir kaynaklarını reklamcılardan kullanıcılara kaydırmak ve personeli azaltmak gibi ilk kurcalama girişimleri yardımcı olabilir veya olmayabilir, ancak konuyu tam olarak anlatamazlar. Twitter'dan çok Musk'ın geçmişine bakarak daha fazla fikir edinilebilir. İnsanlar Musk'ı bir donanım adamı olarak düşünüyor, ancak Musk yazılıma Zip2 ve PayPal Holdings Inc ile başladı. Donanım alanına girdiğinde, uyguladığı yenilikler geliştirmeyi hızlandırmak ve sermaye maliyetlerini azaltmak için yazılım ilerlemelerinden yararlanmaktı" dedi.
Musk'ın, satın almadan önce Twitter'a gönderdiği metinlerde, 'Tesla Inc. ve SpaceX'in başarısı için çok temel olan hızlı prototipleme, üretim yönetimi ve simülasyon araçları olan 'ağır hizmet yazılım sistemleri' oluşturmadaki başarısını vurguladığını söyleyen Brown, "Musk, Twitter'ı para kazanılacak sosyal bir fenomen olarak değil, sıfırdan tasarlanacak bir mühendislik problemi olarak düşünüyor gibi görünüyor. Bu, mevcut kullanıcıları, reklamcıları ve üçüncü tarafları memnun etmek için komite kararları almak yerine Twitter'ın temel değerini anlamak ve onu desteklemek için altyapı oluşturmak anlamına gelir" dedi.
"Musk, vizyonunu gerçekleştirebilen ve hatalarını telafi edebilen olağanüstü insanlarla çevrili" diyen Brown ayrıca, Musk'ın David Sacks, Marc Andreessen ve Larry Ellison gibi uzmanlarıyla aynı süreci Twitter'da da başlattığını söyledi.
Brown ayrıca, Musk'ın 'yeni bir yazılım kültürü sunacağını umduğunu' söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Musk, içeriği geliştirmek ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için yazılım yeteneğini çeken hikayeler anlatacak. Hiç kimse, muhtemelen Musk bile, bunun nasıl olacağı konusunda belirsiz fikirlerden daha fazlasına sahip değil. Ancak Musk, muhtemelen onu inşa etmek için ihtiyaç duyduğu sermayeyi çekebilir ve gelir veya kar konusunda endişelenmeden umut verici görünen herhangi bir şekilde genişletebilir. Sadece inşa edildiğinde, ondan nasıl para kazanılacağını sormak mantıklı olacaktır.
Tabii ki, tüm bunlar başarısız olabilir. Belki de yazılım kültürünü değiştirmenin büyük kazanımları yoktur. Belki de orada inşa edecek veya para kazanacak hiçbir şey yoktur. Belki Musk ikna edici hikayeler bulamayacak ya da yeterince insan onları kabul etmeyecek. Belki de inşa edilen şey kimsenin ilgisini çekmeyecek. Ama en azından şimdiye kadar kimse Musk'a karşı bahse girerek zengin olmadı."