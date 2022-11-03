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https://sputniknews.com.tr/20221103/bloomberg-elon-musk-twitter-calisanlarinin-yarisini-isten-cikaracak-1063014454.html
Bloomberg: Elon Musk, Twitter çalışanlarının yarısını işten çıkaracak
Bloomberg: Elon Musk, Twitter çalışanlarının yarısını işten çıkaracak
ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın 3700 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T07:06+0300
2022-11-03T07:06+0300
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Twitter'ın yeni patronunun, işten çıkarılacak personele Cuma günü bilgi vereceği de iddia ediliyor. Bloomberg ayrıca Elon Musk’ın şirketteki “uzaktan çalışma” politikasını bitirmeyi hedeflediğini, çalışanların artık bazı istisnalar haricinde ofise gelmelerinin isteneceğini yazdı.Musk’ın Twitter’da ciddi işten çıkarmalar yapacağı haberi ilk olarak New York Times gazetesinde yer almıştı. Musk ise tweet’inde bu haberi yalanlamıştı.Twitter'ın yeni sahibi, New York Times'ın haberini yalanladıktan sonra yaptığı bir paylaşımla da dikkatleri üstüne çekmişti.Gazetenin "Musk bir tweet'inde yalan haber yayımlamakla tanınan bir gazetenin linkini paylaştı" şeklindeki başlığının ekran görüntüsünü, "Hayır, ben New York Times'ın bir linkini paylaşmadım" yazarak tweet'ledi.Söz konusu işten çıkarma iddialarıyla ilgili Reuters’ın yorum talebine Twitter’dan yanıt verilmedi.Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter’ı satın alma işlemleri Ekim ayı sonunda tamamlandı.Platformdan bir paylaşım yapan Musk, Twitter’ı “daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardım için” satın aldığını yazdı, sahte hesapları temizlemek ve Twitter’ı özgür konuşma platformu haline getirmek istediğini söyledi.Devir işlemlerinin tamamlandığı yönündeki haberlerden önce ise Musk’ın şirketin borçlarını ödemek için çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221101/musk-mavi-tik-icin-20-dolar-alma-planina-kufreden-unlu-yazara-8-dolara-ne-dersin-diye-sordu--1062941192.html
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twitter , elon musk, bloomberg
twitter , elon musk, bloomberg

Bloomberg: Elon Musk, Twitter çalışanlarının yarısını işten çıkaracak

07:06 03.11.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDTwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
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ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın 3700 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.
Twitter'ın yeni patronunun, işten çıkarılacak personele Cuma günü bilgi vereceği de iddia ediliyor. Bloomberg ayrıca Elon Musk’ın şirketteki “uzaktan çalışma” politikasını bitirmeyi hedeflediğini, çalışanların artık bazı istisnalar haricinde ofise gelmelerinin isteneceğini yazdı.
Musk’ın Twitter’da ciddi işten çıkarmalar yapacağı haberi ilk olarak New York Times gazetesinde yer almıştı. Musk ise tweet’inde bu haberi yalanlamıştı.
Twitter'ın yeni sahibi, New York Times'ın haberini yalanladıktan sonra yaptığı bir paylaşımla da dikkatleri üstüne çekmişti.
Gazetenin "Musk bir tweet'inde yalan haber yayımlamakla tanınan bir gazetenin linkini paylaştı" şeklindeki başlığının ekran görüntüsünü, "Hayır, ben New York Times'ın bir linkini paylaşmadım" yazarak tweet'ledi.
ABD'li yazar Stephen King - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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1 Kasım, 15:22
Söz konusu işten çıkarma iddialarıyla ilgili Reuters’ın yorum talebine Twitter’dan yanıt verilmedi.
Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık Twitter’ı satın alma işlemleri Ekim ayı sonunda tamamlandı.
Platformdan bir paylaşım yapan Musk, Twitter’ı “daha fazla para kazanmak için değil insanlığa yardım için” satın aldığını yazdı, sahte hesapları temizlemek ve Twitter’ı özgür konuşma platformu haline getirmek istediğini söyledi.
Devir işlemlerinin tamamlandığı yönündeki haberlerden önce ise Musk’ın şirketin borçlarını ödemek için çalışanların yüzde 75’ini işten çıkaracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
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