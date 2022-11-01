https://sputniknews.com.tr/20221101/musk-mavi-tik-icin-20-dolar-alma-planina-kufreden-unlu-yazara-8-dolara-ne-dersin-diye-sordu--1062941192.html
Musk, mavi tik için 20 dolar alma planına küfreden ünlü yazara '8 dolara ne dersin' diye sordu
Musk, mavi tik için 20 dolar alma planına küfreden ünlü yazara '8 dolara ne dersin' diye sordu
Mavi tik için ücret alma planını 'Kayseri pazarlığına' çeviren Twit Reis, "20 dolar mı" diyerek küfrü basan Stephen King'e "8 dolara ne dersin" diye sordu. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T15:22+0300
2022-11-01T15:22+0300
2022-11-01T15:25+0300
dünya
stephen king
elon musk
twitter
mavi tik
ücret
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Twitter'ı satın alma sürecini tamamlayarak özellikle ifade özgürlüğü kısıtlamaları ve sahte hesapları aydınlığa kavuşturmamaları nedeniyle eleştirdiği en üst düzey 4 yöneticiyi kovan ve yönetim kurulunu feshederek kendini CEO yapan Elon Musk, mavi tik için ayda 20 dolar ücret alma planıyla gündemde. Korku romanlarının ünlü yazarı Stephen King'in küfürlü tepkisine, Musk indirim teklifiyle yanıt verdi. King', tepkisini "Mavi tikimi tutmak için ayda 20 dolar mı? S..tir, asıl onlar bana ödeme yapmalı. Bu resmileşirse, Enron gibi çeker giderim" tweetiyle dile getirdi. Ünlü yazar, tweetinde uzun yıllar muazzam büyümeden sonra epik şekilde iflas eden ABD'nin dev şirketi Enron'a atıf yaptı. Tesla ve Space X CEO'su sıfatıyla dünyanın en zengin kişisi unvanına sahip olan Musk ise ABD ekonomik durgunluğa giderken Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından sosyal medya platformunun gelirlerini artırma derdine düştüğünden, "Faturaları bir şekilde ödememiz lazım. Twitter sırtını tamamen reklamverenlere dayayamaz" yanıtını vererek ekledi:"8 dolara ne dersin?"Tanınmış kişi ve kuruluşlara sunulan doğrulama özelliği niteliğindeki mavi tik için alınması planlanan ücretle ilgili rivayet muhtelif. Haberi ilk duyuran The Verge 20 dolardan söz ederken, diğerleri 5 dolar olabileceğini öne sürdü. Twitter biyografisini Twit Reis (Chief Twit) olarak değiştirdikten sonra artık Twitter Şikayet Yardım Hattı Operatörü diye güncelleyen Musk, ücret pazarlığı yapmasının ardından, böyle bir değişiklik yapılmadan önce ücret alınmasının ardındaki mantığı açıklayacağını belirtti. Bunu 'botları ve trolleri yenmenin tek yolu' olarak niteleyen Twit Reis'in mavi tık için ücret alma planından vazgeçebileceği ya da mavi tık uygulamasını Haziran 2021'de devreye giden aboneli Mavi Twitter'ın (Twitter Blue) parçası yapabileceği son iddialar arasında.
https://sputniknews.com.tr/20221031/twitter-calisanlarini-isten-cikardigi-haberini-yalanlayan-muskin-mavi-tik-icin-para-alma-plani-1062892003.html
https://sputniknews.com.tr/20221101/elon-muskin-satin-aldigi-twittera-ukrayna-devletine-bagli-medya-etiketi-geldi-1062925679.html
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stephen king, elon musk, twitter , mavi tik, ücret
stephen king, elon musk, twitter , mavi tik, ücret
Musk, mavi tik için 20 dolar alma planına küfreden ünlü yazara '8 dolara ne dersin' diye sordu
15:22 01.11.2022 (güncellendi: 15:25 01.11.2022) Abone ol
Mavi tik için ücret alma planını 'Kayseri pazarlığına' çeviren Twit Reis, "20 dolar mı" diyerek küfrü basan Stephen King'e "8 dolara ne dersin" diye sordu.
Twitter'ı satın alma sürecini tamamlayarak özellikle ifade özgürlüğü kısıtlamaları ve sahte hesapları aydınlığa kavuşturmamaları nedeniyle eleştirdiği en üst düzey 4 yöneticiyi kovan ve yönetim kurulunu feshederek kendini CEO yapan Elon Musk, mavi tik için ayda 20 dolar ücret alma planıyla gündemde.
Korku romanlarının ünlü yazarı Stephen King'in küfürlü tepkisine, Musk indirim teklifiyle yanıt verdi.
King', tepkisini "Mavi tikimi tutmak için ayda 20 dolar mı? S..tir, asıl onlar bana ödeme yapmalı. Bu resmileşirse, Enron gibi çeker giderim" tweetiyle dile getirdi.
Ünlü yazar, tweetinde uzun yıllar muazzam büyümeden sonra epik şekilde iflas eden ABD'nin dev şirketi Enron'a atıf yaptı.
Tesla ve Space X CEO'su sıfatıyla dünyanın en zengin kişisi unvanına sahip olan Musk ise ABD ekonomik durgunluğa giderken Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından sosyal medya platformunun gelirlerini artırma derdine düştüğünden, "Faturaları bir şekilde ödememiz lazım. Twitter sırtını tamamen reklamverenlere dayayamaz" yanıtını vererek ekledi:
Tanınmış kişi ve kuruluşlara sunulan doğrulama özelliği niteliğindeki mavi tik için alınması planlanan ücretle ilgili rivayet muhtelif. Haberi ilk duyuran The Verge 20 dolardan söz ederken, diğerleri 5 dolar olabileceğini öne sürdü.
Twitter biyografisini Twit Reis (Chief Twit) olarak değiştirdikten sonra artık Twitter Şikayet Yardım Hattı Operatörü diye güncelleyen Musk, ücret pazarlığı yapmasının ardından, böyle bir değişiklik yapılmadan önce ücret alınmasının ardındaki mantığı açıklayacağını belirtti.
Bunu 'botları ve trolleri yenmenin tek yolu' olarak niteleyen Twit Reis'in mavi tık için ücret alma planından vazgeçebileceği ya da mavi tık uygulamasını Haziran 2021'de devreye giden aboneli Mavi Twitter'ın (Twitter Blue) parçası yapabileceği son iddialar arasında.