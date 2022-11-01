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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/elon-muskin-satin-aldigi-twittera-ukrayna-devletine-bagli-medya-etiketi-geldi-1062925679.html
Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'a 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi geldi
Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'a 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi geldi
Ukrayna krizine ilişkin Rusya'ya sempati besleyen tartışmalı açıklamalarıyla son dönemde öne çıkan Amerikalı milyarder Elon Musk, geçen haftalarda satın aldığı... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T09:46+0300
2022-11-01T09:47+0300
ukrayna krizi
twitter
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rusya
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçen hafta tamamen satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da değişikliklere başladı.Daha önce platformun Rusya, Çin ve İran merkezli basın kuruluşları için kullandığı etiket artık Ukrayna medyasına da uygulanmaya başladı.Twitter'da Ukrayna'da devlete bağlı medya kuruluşlarının 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi aldığı fark edildi.Geçen haftalarda Elon Musk'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılması yönündeki teklifleri tepki toplamıştı.ABD'li milyarder, tepkiler sonrasında"Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221017/elon-musktan-kirim-uyarisi-rusyaya-nukleer-bomba-atarsak-onlar-da-bize-atar-1062413143.html
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twitter , elon musk, rusya, ukrayna
twitter , elon musk, rusya, ukrayna

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'a 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi geldi

09:46 01.11.2022 (güncellendi: 09:47 01.11.2022)
© AFP 2022 / Olivier DoulieryTwitter - logo
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / Olivier Douliery
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Ukrayna krizine ilişkin Rusya'ya sempati besleyen tartışmalı açıklamalarıyla son dönemde öne çıkan Amerikalı milyarder Elon Musk, geçen haftalarda satın aldığı Twitter'a 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi getirdi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçen hafta tamamen satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da değişikliklere başladı.
Daha önce platformun Rusya, Çin ve İran merkezli basın kuruluşları için kullandığı etiket artık Ukrayna medyasına da uygulanmaya başladı.
Twitter'da Ukrayna'da devlete bağlı medya kuruluşlarının 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi aldığı fark edildi.
Geçen haftalarda Elon Musk'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılması yönündeki teklifleri tepki toplamıştı.
ABD'li milyarder, tepkiler sonrasında"Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" demişti.
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