https://sputniknews.com.tr/20221101/elon-muskin-satin-aldigi-twittera-ukrayna-devletine-bagli-medya-etiketi-geldi-1062925679.html
Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'a 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi geldi
Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'a 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi geldi
Ukrayna krizine ilişkin Rusya'ya sempati besleyen tartışmalı açıklamalarıyla son dönemde öne çıkan Amerikalı milyarder Elon Musk, geçen haftalarda satın aldığı... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T09:46+0300
2022-11-01T09:46+0300
2022-11-01T09:47+0300
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçen hafta tamamen satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da değişikliklere başladı.Daha önce platformun Rusya, Çin ve İran merkezli basın kuruluşları için kullandığı etiket artık Ukrayna medyasına da uygulanmaya başladı.Twitter'da Ukrayna'da devlete bağlı medya kuruluşlarının 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi aldığı fark edildi.Geçen haftalarda Elon Musk'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılması yönündeki teklifleri tepki toplamıştı.ABD'li milyarder, tepkiler sonrasında"Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221017/elon-musktan-kirim-uyarisi-rusyaya-nukleer-bomba-atarsak-onlar-da-bize-atar-1062413143.html
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twitter , elon musk, rusya, ukrayna
Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'a 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi geldi
09:46 01.11.2022 (güncellendi: 09:47 01.11.2022) Abone ol
Ukrayna krizine ilişkin Rusya'ya sempati besleyen tartışmalı açıklamalarıyla son dönemde öne çıkan Amerikalı milyarder Elon Musk, geçen haftalarda satın aldığı Twitter'a 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi getirdi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçen hafta tamamen satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da değişikliklere başladı.
Daha önce platformun Rusya, Çin ve İran merkezli basın kuruluşları için kullandığı etiket artık Ukrayna medyasına da uygulanmaya başladı.
Twitter'da Ukrayna'da devlete bağlı medya kuruluşlarının 'Ukrayna devletine bağlı medya' etiketi aldığı fark edildi.
Geçen haftalarda Elon Musk'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılması yönündeki teklifleri tepki toplamıştı.
ABD'li milyarder, tepkiler sonrasında"Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" demişti.