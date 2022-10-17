https://sputniknews.com.tr/20221017/elon-musktan-kirim-uyarisi-rusyaya-nukleer-bomba-atarsak-onlar-da-bize-atar-1062413143.html
Elon Musk'tan Kırım uyarısı: Rusya'ya nükleer bomba atarsak onlar da bize atar
Elon Musk'tan Kırım uyarısı: Rusya'ya nükleer bomba atarsak onlar da bize atar
Amerikalı milyarder Elon Musk, Kırım'ın Rusya tarafından ülkenin asli bir parçası olarak görüldüğünü belirterek, "Rusya, Kırım'ı kaybetme ya da savaş alanında... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T17:14+0300
2022-10-17T17:14+0300
2022-10-17T17:21+0300
ukrayna krizi
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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulunarak Rusya'nın ABD'nin hamleleri karşısında atacağı muhtemel adımları yorumladı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Musk, "Rusya, Kırım'ı kaybetme ya da savaş alanında nükleer silah kullanma seçenekleriyle karşı karşıya kalırsa ikincisini seçecektir" ifadelerini kullandı.'Rusya'ya mümkün olan her yaptırımı uyguladık'Batı'nın halihazırda Moskova'ya karşı tüm yaptırım alternatiflerini tükettiğine dikkat çeken Musk, "Rusya'yı zaten mümkün olan her şekilde yaptırıma maruz bıraktık ve yollarını kestik. Yani daha kaybedecekleri neleri kaldı?" değerlendirmesini yaptı.Musk, "Rusya'ya nükleer bomba atarsak onlar da bize atar ve Üçüncü Dünya Savaşı çıkar. Beğenin ya da beğenmeyin; Kırım, Rusya tarafından kesinlikle ülkenin asli bir parçası olarak görülüyor" diye vurguladı.'Rusya için Kırım'ı kaybetmek, ABD'nin Hawaii ve Pearl Harbor'ı kaybetmesiyle eşdeğer'Bununla birlikte Kırım'ın güney donanma üssü olması nedeniyle Rusya için de kritik bir ulusal güvenlik önemine sahip olduğunu belirten Musk, "Onların bakış açısından Kırım'ı kaybetmek, ABD'nin Hawaii ve Pearl Harbor'ı kaybetmesiyle eşdeğer" yorumunda bulundu.Geçen haftalarda Elon Musk'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılması yönündeki teklifleri tepki toplamıştı.ABD'li milyarder, tepkiler sonrasında"Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221015/musk-rusya-ukraynada-starlinki-oldurmeye-calisiyor-1062343758.html
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elon musk, rusya, ukrayna, kırım, nükleer silah
elon musk, rusya, ukrayna, kırım, nükleer silah
Elon Musk'tan Kırım uyarısı: Rusya'ya nükleer bomba atarsak onlar da bize atar
17:14 17.10.2022 (güncellendi: 17:21 17.10.2022) Abone ol
Amerikalı milyarder Elon Musk, Kırım'ın Rusya tarafından ülkenin asli bir parçası olarak görüldüğünü belirterek, "Rusya, Kırım'ı kaybetme ya da savaş alanında nükleer silah kullanma seçenekleriyle karşı karşıya kalırsa ikincisini seçecektir. Rusya'ya nükleer bomba atarsak onlar da bize atar ve Üçüncü Dünya Savaşı çıkar" dedi.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulunarak Rusya'nın ABD'nin hamleleri karşısında atacağı muhtemel adımları yorumladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Musk, "Rusya, Kırım'ı kaybetme ya da savaş alanında nükleer silah kullanma seçenekleriyle karşı karşıya kalırsa ikincisini seçecektir" ifadelerini kullandı.
'Rusya'ya mümkün olan her yaptırımı uyguladık'
Batı'nın halihazırda Moskova'ya karşı tüm yaptırım alternatiflerini tükettiğine dikkat çeken Musk, "Rusya'yı zaten mümkün olan her şekilde yaptırıma maruz bıraktık ve yollarını kestik. Yani daha kaybedecekleri neleri kaldı?" değerlendirmesini yaptı.
Musk, "Rusya'ya nükleer bomba atarsak onlar da bize atar ve Üçüncü Dünya Savaşı çıkar. Beğenin ya da beğenmeyin; Kırım, Rusya tarafından kesinlikle ülkenin asli bir parçası olarak görülüyor" diye vurguladı.
'Rusya için Kırım'ı kaybetmek, ABD'nin Hawaii ve Pearl Harbor'ı kaybetmesiyle eşdeğer'
Bununla birlikte Kırım'ın güney donanma üssü olması nedeniyle Rusya için de kritik bir ulusal güvenlik önemine sahip olduğunu belirten Musk, "Onların bakış açısından Kırım'ı kaybetmek, ABD'nin Hawaii ve Pearl Harbor'ı kaybetmesiyle eşdeğer" yorumunda bulundu.
Geçen haftalarda Elon Musk'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılması yönündeki teklifleri tepki toplamıştı.
ABD'li milyarder, tepkiler sonrasında"Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" demişti.