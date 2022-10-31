https://sputniknews.com.tr/20221031/twitter-calisanlarini-isten-cikardigi-haberini-yalanlayan-muskin-mavi-tik-icin-para-alma-plani-1062892003.html

Twitter çalışanlarını işten çıkardığı haberini yalanlayan Musk'ın 'mavi tik' için para alma planı

Twitter çalışanlarını işten çıkardığı haberini yalanlayan Musk'ın 'mavi tik' için para alma planı

Twitter çalışanlarını işten çıkarmaya başladığı haberini yalanlayan Musk, mavi tikli hesaplardan ayda 20 dolarlık ödeme talep edeceği haberleriyle ilgili... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T12:51+0300

2022-10-31T12:51+0300

2022-10-31T13:21+0300

dünya

elon musk

twitter

vine

mavi tik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055846872_0:52:1200:727_1920x0_80_0_0_64445d8886257f18545f7ceeeb2db6e5.jpg

Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma sürecini tamamlayıp perşembe günü dizginleri ele almasının ardından, sosyal medya platformunun sorunlarıyla ilgili fazla mesai yapmakla meşgul.İlk iş olarak Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk-politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i kovan Elon Musk, cumartesiden itibaren çalışanları da işten çıkarmaya başladığına dair The New York Times'ın adı açıklanmayan içerden kaynaklara dayandırdığı haberine yanıt verdi. NYT'nin haberine 'yalan yanlış' tepkisiHaberde Musk'ın tazminatlarının parçası olarak hisse senedi hibelerini almalarını engellemek için çalışanları 1 Kasım'dan önce işten çıkaracağını söylediği ileri sürülmüştü.Twitter çalışanlarını ödeme yapmak zorunda kalmamak için erken işten çıkardıkları yönündeki haberleri yalanlayan yüksek teknoloji devi, haberlerle ilgili sosyal medyadaki bir yoruma bunun 'yalan yanlış' bir iddia olduğu yanıtını gönderdi. Önceki yönetimin ifade özgürlüğünü kısıtlayan çok sıkı içerik denetleme politikasından çark edeceğini daha önce belirtmiş olan Musk'ın 'mavi tik' özelliğini kullananlardan ücret almaya hazırlandığı da ileri sürüldü.Mavi tik için ayda 20 dolar fatura kesilmesi gündemdeThe Verge'e göre Musk, tanınmış kişi ve kuruluşlara sunulan doğrulama özelliği niteliğindeki mavi tik için ücret almaya hazırlanıyor. Haberde Musk'ın paralı özelliğine geçiş tarihi verdiği ve Twitter ekibinden mavi tikli hesaplardan ayda 20 dolar istenmesi değişikliğini 7 Kasım'a kadar aktif hale getirmelerini istediği iddia edildi.Twitter'da bir kullanıcının bununla ilgili ayda 20 dolar, 10 dolar, 5 dolar ödeme ve hiç ödememe seçeneklerinden sonuncusuna yüzde 80'e yakın oranda evet gelen anketine, Musk'tan 'ilginç' yorumu geldi. Kullanıcılara sordu: Vine geri gelsin mi?Kendi de bir anket açan Musk, kullanıcılara TikTok gibi kısa video paylaşma servisi olan Vine'ı Twitter'a geri getirip getirmemeyi sordu. Anketin kapanmasına 18 saat kala evet oylarının oranı yüzde 69.8'i buldu. 6 saniyelik videolar oluşturulup paylaşılmasına imkan veren ve başta çok popüler olup Twitter tarafından satın alınan ABD merkezli Vine servisi, 2017'de iflas etmiş ve 2022'de tamamen kapanmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, twitter , vine, mavi tik