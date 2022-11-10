https://sputniknews.com.tr/20221110/elon-musk-twitter-personeli-icin-uzaktan-calismayi-sonlandirdi-zor-zamanlara-hazirlanin-1063293155.html
Elon Musk, Twitter personeli için uzaktan çalışmayı sonlandırdı: 'Zor zamanlara hazırlanın'
Elon Musk, Twitter personeli için uzaktan çalışmayı sonlandırdı: 'Zor zamanlara hazırlanın'
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, çalışanlarından 'zor zamanlara hazırlanmalarını' istedi ve evden çalışma sistemini sonlandırdı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T15:48+0300
2022-11-10T15:48+0300
2022-11-10T15:50+0300
dünya
elon musk
twitter
evden çalışma
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Elon Musk, Twitter'ı satın almasından bu yana çalışanlara gönderdiği ilk e-postada, çalışanlara 'ilerideki zor zamanlara' hazırlanmalarını söyledi ve uzaktan çalışmayı sonlandırdı. Dün gece geç saatlerde gönderilen e-posta, ekonomik görünümü güzel göstermenin hiçbir yolu olmadığını belirtti. Bloomberg'e göre Musk, önlerindeki kötü senaryonun Twitter gibi reklama bağımlı bir şirketi etkileyeceğini söyledi.Evden çalışmayı yasakladığını ve çalışanları haftada en az 40 saat ofiste beklediğini duyuran Musk, "Önümüzdeki yol çetin ve başarılı olmak için yoğun bir çalışma gerektirecek" dedi.
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elon musk, twitter , evden çalışma
elon musk, twitter , evden çalışma
Elon Musk, Twitter personeli için uzaktan çalışmayı sonlandırdı: 'Zor zamanlara hazırlanın'
15:48 10.11.2022 (güncellendi: 15:50 10.11.2022) Abone ol
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, çalışanlarından 'zor zamanlara hazırlanmalarını' istedi ve evden çalışma sistemini sonlandırdı.
Elon Musk, Twitter'ı satın almasından bu yana çalışanlara gönderdiği ilk e-postada, çalışanlara 'ilerideki zor zamanlara' hazırlanmalarını söyledi ve uzaktan çalışmayı sonlandırdı.
Dün gece geç saatlerde gönderilen e-posta, ekonomik görünümü güzel göstermenin hiçbir yolu olmadığını belirtti.
Bloomberg'e göre Musk, önlerindeki kötü senaryonun Twitter gibi reklama bağımlı bir şirketi etkileyeceğini söyledi.
Evden çalışmayı yasakladığını ve çalışanları haftada en az 40 saat ofiste beklediğini duyuran Musk, "Önümüzdeki yol çetin ve başarılı olmak için yoğun bir çalışma gerektirecek" dedi.