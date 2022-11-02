https://sputniknews.com.tr/20221102/nouriel-roubini-ucuncu-dunya-savasi-zaten-etkin-sekilde-basladi-1062970589.html

Nouriel Roubini: Üçüncü Dünya Savaşı zaten etkin şekilde başladı

Nouriel Roubini: Üçüncü Dünya Savaşı zaten etkin şekilde başladı

Der Spiegel'e verdiği röportajda 3. Dünya Savaşı'nın içinden geçmekte olduğumuza dair örnekler veren ünlü ekonomist, 'küreselleşen dünyanın dağılmakta olduğu... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T11:28+0300

2022-11-02T11:28+0300

2022-11-02T11:58+0300

ukrayna krizi

nouriel roubini

der spiegel

3. dünya savaşı

küreselleşme

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'Kriz kahini' lakabıyla anılan dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Almanya'nın Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, “Her şey ikiye bölünecek” diyerek 3. Dünya Savaşı'nın zaten etkin şekilde başladığına dair örnekler verdi. Dünyanın en akut sorunlarından bazılarını sıralayan New York Üniversitesi profesörü, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) düzenlediği yakın tarihli bir etkinlikte konuşma yapan tarihçi Niall Ferguson'un '1940'lardaki gibi bir savaş değil, 1970'lerdeki gibi bir ekonomik kriz yaşarsak kendimizi şanslı saymamız gerektiğine' dair sözlerini hatırlattı. Roubini, büyük küresel tehditlerden bahsederken, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmaya değinmesinin yanısıra İran ile İsrail'in de 'çarpışma rotasında' olduğunu söyledi. "Biden yönetiminin Çin'in Tayvan'a öngörülenden erken saldırmasını beklediğini okudum" diye ekleyen ekonomist, "3. Dünya Savaşı zaten etkin şekilde başladı" çıkarımında bulundu. 'Kesinlikle Ukrayna ve siber uzayda yeni bir dünya savaşının pratikte devam ettiğini' belirtti. Washington ile Pekin arasındaki rekabetin gerilimi büyük ölçüde artırdığını, ABD'nin Çin'e belirli yarı iletkenlerin ihracatını yasakladığını ve Avrupa ülkelerine ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin'le ticari bağlarını kesmeleri için baskı yaptığını sıralayan 'kriz kahini', 'küreselleşen dünyanın dağılmasının elinin kulağında olduğunu' dile getirdi."Ticaret, finans, teknoloji, internet: Her şey ikiye bölünecek" tahminde bulunan Roubini, "Müttefik olmayan ülkelerin çatışmada ABD tarafını seçip seçmeyecekleri belli değil" dedi. 'Bir Afrika ülkesinin başkanına neden 5G teknolojisini Batı'dan değil de Çin'den aldığını sorduğunu' belirterek aldığı yanıtı aktardı: "Biz küçük bir ülkeyiz, o yüzden birileri nasılsa bizi kolaylıkla gözetleyecek. O zaman daha ucuz olduğundan Çin teknolojisini alırım."ABD ve Avrupa'daki siyasi sistemlerin sorunlarla başa çıkamayabileceği ve bunun da sağcı hükümetlerin yükselişine yol açabileceği endişesini paylaşan Roubini, 2008-09 mali krizini tahmin etmesiyle öne çıkıp Wall Street tarafından Marvel karakteri 'Doctor Doom' lakabına layık görülmüştü.

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nouriel roubini, der spiegel, 3. dünya savaşı, küreselleşme