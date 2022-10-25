https://sputniknews.com.tr/20221025/kiriyenko-bati-teknolojilere-erisimi-sinirlayarak-rusyaya-karsi-hibrit-savas-baslatti-1062706940.html
Kiriyenko: Batı, teknolojilere erişimi sınırlayarak Rusya'ya karşı hibrit savaş başlattı
Kiriyenko: Batı, teknolojilere erişimi sınırlayarak Rusya'ya karşı hibrit savaş başlattı
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kiriyenko, Batı'nın Moskova'nın teknolojiye erişimini kısıtlayarak Rusya'ya karşı hibrit savaş başlattığını... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T21:04+0300
2022-10-25T21:04+0300
2022-10-26T01:06+0300
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rusya
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Spektr-2022 forumunun katılımcılarını selamlayan Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Batı'nın Moskova'nın teknolojiye erişimini kısıtlayarak ve çok sayıda yaptırım uygulayarak Rusya'ya karşı hibrit savaş başlattığını, Rus kaynakların siber saldırılara maruz kaldığını, Rusların ise internette Rus karşıtlığı ile karşı karşıya kaldığını söyledi.Şimdiki zamanın tehlikelerin yanı sıra büyük imkanlar da sağladığını söyleyen Kiriyenko, ülkenin ithal ikamesi alanındaki teknolojik potansiyelini oluşturmanın önemine vurgu yaptı.‘Özel operasyon bölgesinde Rus dünyası için çatışma sürüyor’Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonuna da değinen Kiriyenko, “Kesin olarak anlamalıyız ki bugün Herson bölgesinin Artemovsk, Krasnıy Liman, Nikolayev, Krivoy Rog istikametindeki savaş alanında tüm Rus halkı için, anavatanımız için, tarihsel olarak yüzlerce milletten insanın vatanı haline gelen Rus dünyamız için, ana dillerini koruyan ve kültürlerini çoğaltan, bize iyi komşuluk ve birlik içinde yaşamayı öğreten bu dünya için savaş olduğundan hiçbirimizin en küçük bir şüphesi dahi olmamalı” ifadelerini kullandı.Rus yetkili, “Zaman tamamen değişti, şimdi farklı bir zaman olduğunu anlıyoruz, bugün Rusya'ya karşı gerçek bir savaş yürütüldüğünü ve bunun yalnızca tüm NATO blokunun askeri bir çatışması olmayıp, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş olduğunu da anlıyoruz, zira tarih boyunca dünya genelinde hiçbir ülkeye karşı bu kadar fazla yaptırım uygulanmadı. Eşi benzeri görülmemiş enformasyon ve psikolojik savaş sürüyor ve bu savaşın amacı elbette ülkenin egemenliğinin, kimliğinin yok edilmesi, ideal olarak parçalanmasıdır ve biz, meydana gelen değişikliklerin beklenemeyeceğini, her şey geçene, normalleşene kadar kenarda oturamayacağımızı anlamalıyız” vurgusunu yaptı.
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rusya, batı, hibrit savaş, nato
Kiriyenko: Batı, teknolojilere erişimi sınırlayarak Rusya'ya karşı hibrit savaş başlattı
21:04 25.10.2022 (güncellendi: 01:06 26.10.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Kiriyenko, Batı'nın Moskova'nın teknolojiye erişimini kısıtlayarak Rusya'ya karşı hibrit savaş başlattığını, Rusların ise internette Rus karşıtlığı ile karşı karşıya kaldığını belirtti.
Spektr-2022 forumunun katılımcılarını selamlayan Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Batı'nın Moskova'nın teknolojiye erişimini kısıtlayarak ve çok sayıda yaptırım uygulayarak Rusya'ya karşı hibrit savaş başlattığını, Rus kaynakların siber saldırılara maruz kaldığını, Rusların ise internette Rus karşıtlığı ile karşı karşıya kaldığını söyledi.
Şimdiki zamanın tehlikelerin yanı sıra büyük imkanlar da sağladığını söyleyen Kiriyenko, ülkenin ithal ikamesi alanındaki teknolojik potansiyelini oluşturmanın önemine vurgu yaptı.
‘Özel operasyon bölgesinde Rus dünyası için çatışma sürüyor’
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyonuna da değinen Kiriyenko, “Kesin olarak anlamalıyız ki bugün Herson bölgesinin Artemovsk, Krasnıy Liman, Nikolayev, Krivoy Rog istikametindeki savaş alanında tüm Rus halkı için, anavatanımız için, tarihsel olarak yüzlerce milletten insanın vatanı haline gelen Rus dünyamız için, ana dillerini koruyan ve kültürlerini çoğaltan, bize iyi komşuluk ve birlik içinde yaşamayı öğreten bu dünya için savaş olduğundan hiçbirimizin en küçük bir şüphesi dahi olmamalı” ifadelerini kullandı.
Rus yetkili, “Zaman tamamen değişti, şimdi farklı bir zaman olduğunu anlıyoruz, bugün Rusya'ya karşı gerçek bir savaş yürütüldüğünü ve bunun yalnızca tüm NATO blokunun askeri bir çatışması olmayıp, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş olduğunu da anlıyoruz, zira tarih boyunca dünya genelinde hiçbir ülkeye karşı bu kadar fazla yaptırım uygulanmadı. Eşi benzeri görülmemiş enformasyon ve psikolojik savaş sürüyor ve bu savaşın amacı elbette ülkenin egemenliğinin, kimliğinin yok edilmesi, ideal olarak parçalanmasıdır ve biz, meydana gelen değişikliklerin beklenemeyeceğini, her şey geçene, normalleşene kadar kenarda oturamayacağımızı anlamalıyız” vurgusunu yaptı.