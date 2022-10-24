https://sputniknews.com.tr/20221024/meloni-ve-hukumetinin-fasist-etiketi-bir-anda-kalkti-medya-merkez-sag-tanimi-yapiyor-1062697526.html

'Meloni ve hükümetinin faşist etiketi bir anda kalktı, medya merkez sağ tanımı yapıyor'

'Meloni ve hükümetinin faşist etiketi bir anda kalktı, medya merkez sağ tanımı yapıyor'

Birgül Göker Perdisa’ya göre, pandeminin ardından ekonomik krizin vurduğu İtalya'da 'Meloni coşkusu' yok. Meloni'nin savunma lobisi temsilcisini savunma... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T22:17+0300

2022-10-24T22:17+0300

2022-10-25T20:23+0300

eksen

giorgia meloni

italya

silvio berlusconi

forza italya

matteo salvini

benito mussolini

nato

ab

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047199668_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946036d0835ccd2dd857562d9cd77335.jpg

İtalya'da, 25 Eylül'deki seçimlerden birinci parti olarak çıkan İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) lideri Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi'nin Forza İtalyası ve Matteo Salvini'nin Kuzey Ligi ile birlikte aşırı sağcı koalisyon hükümetini kurdu. Gençliğinde faşist harekette yer almış Meloni, Benito Mussolini'nin kara gömleklileriyle Roma'ya yürüyüşünün 100'ün yılında İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak ipleri eline aldı. Meloni'nin sağ koalisyonundaki bakanlarıyla İtalya'nın ekonomik krize battığı koşullarda neler yapabileceği tartışılıyor.Meloni hakkında Batı liberal medyasının 'faşist' nitelemeleri Ukrayna çatışmasındaki tercihleriyle kısa sürede gömülmüş görünüyor. Meloni NATO'ya bağlılıklarını beyan ederken, kısa süre içinde Avrupa karar organlarının temsilcileri, NATO Genel Sekreteri ve ABD Başkanı'ndan gelen tebrikleri de kabul etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sosyal medya hesabından yaptığı kutlama mesajına da yanıt vererek, "İtalya, özgürlüğü ve hak edilmiş barış için savaşan Ukrayna'nın cesur halkının yanındadır ve her zaman da olacaktır. Yalnız değilsiniz!" vurgusu yaptıMeloni hükümeti, İtalya'daki ekonomik krizi İtalya'da yaşayan gazeteci Birgül Göker Perdisa ile konuştuk.'Bir kadının başa geçmesi halk tarafından seviçle karşılanmadı'Birgül Göker Perdisa’ya göre, bir kadın liderin İtalya’nın başına geçmiş olması halk tarafından sevinçle karşılanmış görünmüyor. İtalya'daki seçimlerin katılım oranı yüzde 63 olsa da bunun yüzde 8'in protesto oyu olduğunu anımsatan Perdisa, düzen karşıtı partilerin oyları da eklendiğinde Meloni'nin halk desteğinin düşük olduğunu kaydetti:'Devlet içinde devlet bakanlar'Meloni'nin savunma bakanı Guido Crosetto'nun İtalyan silah ve savunma sanayinin temsilcisi olduğunu belirten Perdisa, önemli makamlara getirilenlerin 'devlet içinde devlet' diye anılabilecek güçlü kişilikler olduğuna dikkat çekti:'Ejderin inine Meloni girmiş oldu, vitrinden Draghi kalktı, İtalya’nın NATO bağları güçlenmiş oldu’Yeni dışişleri bakanının NATO ve AB destekçisi, ekonomi bakanının ise Draghi ile de çalışmış isim olduğunu anımsatan Perdisa, tarım bakanının ise bizzat Meloni’nin eniştesi olduğunu aktardı. Perdisa'ya göre, vitrinden sadece Draghi kalktı ve İtalya’nın NATO bağları güçlendi:‘Berlusconi, Ukrayna işinin içyüzünü iyi bilen biri ama o da kapana kısılmış durumda'Partisi koalisyon ortağı olan Berlusconi'nin Ukrayna çatışmasından Minsk anlaşmasını uygulamayanların sorumlu olduğunu anlatan konuşma kayıtlarının gerçeği bildiğini ortaya koyduğunu belirten Perdisa, ancak onun da 'kapana kısılmış halde' olduğunu aktardı. Perdisa'ya göre, Meloni, düzenin istediği politikaları İtalya’da sürdürecek:'Faşizm etiketi bir anda yok oldu'Perdisa, Meloni’ye yönelik ‘faşizm’ etiketinin de hemen kalkmasına dikkat çekti. İtalya'da ana akım medyanın Meloni hükümeti için 'merkez sağ' tanımı yaptığını aktaran Perdisa, İtalya'daki hakiki solun ise tepkili olduğunu dile getirdi. Perdisa'ya göre İtalya önümüzdeki dönemde aynı politikaların devam ettiği ortamda toplumsal hareketlerin artışına tanıklık edecek:‘Halk yorgun, tepkili. Salgından sonra ekonomik sıkıntılar yaşıyor 'Perdisa, İtalya’da üç yıllık Kovid-19 salgının ardından halkın yorgun ve bezgin olduğunu, faturalarının arttığını ve küçük firmaların kapanma tehlikesi altında olduğunu vurguladı. Sendikaların tıpkı Türkiye'de olduğu gibi iktidarın kontrolünde olduğunu belirten Perdisa, ekonomik krizde halk hareketlerine etkilerinin boyutlarının görülmesi gerektiğini vurguladı:

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

giorgia meloni, italya, silvio berlusconi, forza italya, matteo salvini, benito mussolini, nato, ab, abd, ekonomik kriz, kovid-19