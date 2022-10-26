https://sputniknews.com.tr/20221026/bir-anda-ipin-ucu-kopabilir-diye-korkuluyor-kuresel-kapitalizm-buyuk-tedirginlik-donemi-yasiyor-1062786110.html

'Bir anda ipin ucu kopabilir diye korkuluyor, küresel kapitalizm büyük tedirginlik dönemi yaşıyor'

'Bir anda ipin ucu kopabilir diye korkuluyor, küresel kapitalizm büyük tedirginlik dönemi yaşıyor'

Prof. Kozanoğlu’na göre, dünyada epeydir stagflasyon tehlikesi var. Emek kesiminin gelirinin enflasyondan çok arttığının kanıtı olmadığını belirten Kozanoğlu... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T23:37+0300

2022-10-26T23:37+0300

2022-10-27T23:41+0300

eksen

hayri kozanoğlu

ekonomi

kapitalizm

enflasyon

abd

ab

fed

faiz

faiz artırımı

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Küresel ekonomide pandemiden çıkışta, Ukrayna çatışmasıyla yüksek enerji fiyatları ve enflasyonist ortam eşliğinde resesyon ve stagflasyon riski gündeme taşındı. Küresel belirsizliğin giderek arttığı bir ortamda ABD'de, Fed'i müteakiben Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımını önceleyen politikaları ve enflasyonu dizginlemeye çalışırken istihdama etkileri tartışma yaratıyor. Türkiye ise Batı'nın başı çektiği pek çok ülkenin aksine, enflasyonu dert edinmeden yürütülen büyüme politikalarıyla politika faizi 1.5 puan daha düşürülerek yüzde 10.5'e çekilmiş durumda.Küresel ekonomik kriz ve Batı'da geliştirilen yanıtlar ile Türkiye'deki durumu Altınbaş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile konuştuk.‘Dünyada epey bir süredir enflasyon ile durgunluğun bir arada yaşanması tehlikesi mevcut’Prof. Hayri Kozanoğlu’na göre, dünyada epey bir zamandır enflasyon ile durgunluğun bir arada yaşandığı stagflasyon tehlikesi mevcut. Pandeminin etkileri ve Ukrayna savaşı eşliğinde dünyadaki jeopolitik gerginliklerin artması ve özellikle ABD'nin Rusya'dan sonra Çin'i de tehdit etmesinin rolüne işaret eden Kozanoğlu, kapitalizmin yapısal sorunlarına da vurgu yaptı.‘AB ülkelerinde biraz da istemeden de olsa faiz artışları yapılmak zorunda kalıyor’En çok ücret fiyat sarmalının konuşulduğunu belirten Kozanoğlu, rakamlara bakıldığında emekçi kesimin gelirinin enflasyondan fazla arttığını doğrulayan bir kanıt bulunmadığını vurguladı. Avrupa'nın durumunun özel olduğunu, zira zaten büyüme sorunu varken Ukrayna çatışmasından etkilendiğini kaydeden Kozanoğlu, ülkeler arasında farklılıklara da işaret ederken, ABD gibi faiz artışlarıyla ekonomiyi aynı düzeyde etkileme şansının bulunmadığını vurguladı:'Karşılıklı bomba etkisiyle bütün dünyayı etkileyebilecek riskli bir durum söz konusu'Dünyada genel enflasyon ortamında zincirleme faiz artışlarının büyümede ciddi yavaşlama tehlikesi yarattığını belirten Kozanoğlu, karşılıklı 'bomba etkisiyle' bütün dünyayı etkileyecek riskli bir durum ortaya çıktığını kaydetti:‘Amerika bir durgunluğa girecek olursa bu kadar keskin faiz artışlarına devam etmeyebilir'Kozanoğlu, ABD’nin Biden döneminde Avrupa’yı kendi yörüngesine çekmeyi başardığı görüşünde. ABD’nin enerji krizinden olumsuz etkilenmezken, Avrupa'ya likit gazını sunarak durumu fırsata çevirdiğini anımsatan Kozanoğlu, ancak durgunluğun ABD için de sorun olduğunu dile getirdi. Kozanoğlu, bu koşullarda ABD'nin keskin faiz artışlarına devam edemeyebileceği görüşünde:‘Bir anda Amerika veya başka bir ülkede ipin ucu kopabilir diye korkuluyor, küresel kapitalizm büyük bir tedirginlik dönemi yaşıyor’Roubini'nin 'stagflasyon' ve 'finansal çöküşün kapıda olduğu' saptamalarını değerlendiren Prof Kozanoğlu, finansallaşmanın derinleştiği bir ortamda yaşanan risklere dikkat çekerken, Britanya'da Liz Truss'ın 44 günlük başbakanlığından örnek verdi. Kozanoğlu’na göre, bir anda Amerika veya başka bir ülkede ipin ucu kopabilir diye korkuluyor, küresel kapitalizm büyük bir tedirginlik dönemi yaşıyor:‘Türkiye daha çok kendi başına ördüğü çoraplar yüzünden büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya’Prof. Kozanoğlu'na göre Türkiye'de ise faizler ekonomi açısından 'yol gösterici' olmaktan çıkmış ve seçimlere kadar propaganda malzemesi olmuş durumda. Ekonomi yönetiminin çeşitli mekanizmalarla döviz kurunun patlamasını önlemekle meşgul olduğunu belirten Kozanoğlu, “Türkiye daha çok kendi başına ördüğü çoraplar yüzünden büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya” vurgusu yaptı:

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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hayri kozanoğlu, ekonomi, kapitalizm, enflasyon, abd, ab, fed, faiz, faiz artırımı